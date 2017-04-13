 Боевики вели огонь на Приморском направлении из артиллерии, крупнокалиберных минометов и БМП, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении, горячее всего было в районе Водяного. Здесь морских пехотинцев враг накрывал огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и вооружения БМП. По защитникам Широкино били из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов. Минометы калибра 120-мм противник применил против морских пехотинцев вблизи Гнутово. Из крупнокалиберных пулеметов били по нашим воинам под Чермалыком. Вражеские снайперы активизировались в районе Талаковки и Водяного.
На Донецком направлении, огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг открывал по защитникам Авдеевки. Защитников Луганского и Опытного обстреливали из 82-мм минометов. По опорным пунктам наших войск вблизи Опытного противник бил из гранатометов, из вооружения БМП и из противотанкового ракетного комплекса. Из гранатометов обстреливал позиции вблизи Невельского, а из стрелкового оружия возле шахты "Бутовка".
На Луганском направлении, из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Новоалександровки и Катериновки.
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Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что ежедневно в Донбассе гибнет 50 ополченцев. Об этом в четверг, 13 апреля, он написал на своей странице «ВКонтакте».
«А вы знаете статистику наших потерь в виде безвозвратно убывших по различным причинам из воюющих, в первую очередь, подразделений? Минимум пятьдесят человек в день! Включите мозги и подсчитайте: пятьдесят на десять - пятьсот; пятьдесят на тридцать - полторы тысячи....За месяц полторы тысячи по двум корпусам», - заявил Ходаковский.
Ходаковский добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются истощить ополчение Донбасса и «потом взять с минимальными потерями». «Порошенко постепенно стянул вокруг нашей шеи удавку и почти перекрыл нам кислород. В Горловку люди попадают такими путями, что на голову не натянешь», - сказал бывший глава Совбеза ДНР.
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