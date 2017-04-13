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 Политика Украины
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 Обстановка на админгранице с оккупированным Крымом остается напряженной, - Госпогранслужба

Ситуация на админгранице с аннексированным Крымом в преддверии пасхальных праздников остается напряженной.

Об этом 13 апреля сообщил спикер украинского погранведомства Олег Слободян на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями России. В апреле пограничные наряды зафиксировали полеты 12-ти вертолетов Ми-8 и использование аэростатов в 10-ти случаях. Только вчера, 12 апреля, зафиксированы полеты в четырех случаях и на двух направлениях в воздух поднимался аэростат типа "Рысь", - сообщил Слободян.

Он добавил, что Государственная пограничная служба Украины уделит особое внимание функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом в период праздников.

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"Особое внимание во время праздничных дней будет уделено функционированию контрольных пунктов выезда и въезда, расположенных на административной границе с временно оккупированным Крымом и на линии разграничения проведения АТО", - заявил Слободян.
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Российские ПВО обманули надувного противника условными С- 300 .
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Трендец как там опасно сидя на берегу Сиваша в бинокль за кацапами смотреть. Пусть такие напряженные вояки на передок прокатятся , там отдохнут , там обстановка на полном раслабоне между обстрелами , правда бабла не с кого содрать , но и делится за то не надо .Разве что волонтеркой с местными.
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Страна способная делать ракеты боится аэростатов... или это такие же не имеющие аналогов способности как российские С-300?
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Осуществляется ли блокада Крыма? Или "тамнашилюди"?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбстановка на админгранице с оккупированным Крымом остается напряженной, - Госпогранслужба
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