 Обстановка на админгранице с оккупированным Крымом остается напряженной, - Госпогранслужба

Об этом 13 апреля сообщил спикер украинского погранведомства Олег Слободян на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями России. В апреле пограничные наряды зафиксировали полеты 12-ти вертолетов Ми-8 и использование аэростатов в 10-ти случаях. Только вчера, 12 апреля, зафиксированы полеты в четырех случаях и на двух направлениях в воздух поднимался аэростат типа "Рысь", - сообщил Слободян.
Он добавил, что Государственная пограничная служба Украины уделит особое внимание функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом в период праздников.
"Особое внимание во время праздничных дней будет уделено функционированию контрольных пунктов выезда и въезда, расположенных на административной границе с временно оккупированным Крымом и на линии разграничения проведения АТО", - заявил Слободян.
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