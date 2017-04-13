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 Политика Украины
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 Украина может подготовить еще один иск против РФ в связи с запретом рыболовства в территориальных водах Крыма, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе допускает подачу Украиной еще одного иска против Россти в связи с запретом осуществлять рыболовство в территориальных водах аннексированного Крыма.

Об этом она заявила на пресс-брифинге по итогам заседания украинско-грузинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Что касается того, что кто-то хочет в наших территориальный водах запретить заниматься рыболовством - это еще один из тех случаев, который может превратиться в очередной иск Украины против Российской Федерации, и я думаю, он будет абсолютно обоснованным", - сказала она, отвечая на вопрос о запрете Россией с 1 мая осуществлять украинским рыбакам свою деятельность в территориальных водных аннексированного Россией Крыма.

Как сообщалось ранее Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву начнет рассмотрение иска Украины против России по причине нарушения ею обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву в начале 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина требует от РФ прекратить вооруженные провокации в исключительной морской зоне в связи с обстрелом самолета Ан-26, - МИД

Министерство иностранных дел инициировало арбитражное разбирательство против России по нарушению ее обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву.




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Я дуже вибачаюсь, але не існує ніяких "територіальних вод Криму". Є територіальні води України!
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Одно другому не мешает. Полуостров Крым как территория имеет свои территориальные воды, но тк Крым - это часть Украины - то эти территориальные воды ессно принадлежат Украине.
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Цілком вірно! Не сумніваюсь, що в позові України так і буде сказано.
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Бессмысленное изображение деятельности. А то,что необходимо - молчок. - Где визовый режим ? Где объявление днр - террористической организацией ? Где объявление территорий Донбасса - окупацией расией ?
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Всё перечисленное, по вашему, входит в компетенцию "вице-министра по евроинтеграции"?

Лучше бы пнули за то, что "может подать": мля, это всё 3 года назад надо было начинать: рыба, недра, воздух, экология, объекты культурного наследия, права человека - зафлудить ракоцапов нафиг в евросудах, раз уж кроме выражения озабоченности толку от "партнёров" никакого.
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Да там кроме бычков не хрена не ловится лет 20 . Нужно выращивать и запускать , вводить квоты . О чем я , слово квоты - козломордые начнут переводить с Японского .
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"Территориальные воды Крыма"? Это что-то новое.
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А шо там в бензине, керосине, маслах и моче есть морская вода? Мож добычу начать? .....
бензину и керосину
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Украдена инфраструктура, нефтеносный шельф, имущество, валюта, золото НБУ... А в суд подаём за незаконный рыбный промысел????
В министерстве юстиции, однозначно - пособники сепаратизма....
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Иванна Климпуш-Цинцадзе допускает подачу Украиной еще одного иска А чего допускать подавать и все. Хотя смысла нет. Крым назад, это только военная операция. Остальное просто трепет. Это, как заметил карманник, х....ть его и возвращай его, а не контролеру, ой, украли.
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Давайте я вам обьясню,в чем тут подвох.
Отрицая Конвенцию ООН по морскому праву,РФ подставляет себя перед Японией,КНДР,ЮК,Грузией,Литвой.
Знаю господа,что сейчас вы удивитесь,мол если Грузией и Японией с Кореями все понятно,то причем здесь Литва и я добавил бы Польша.
А при том,что все снабжение Кенигсберга (Калининград и область с ее пресловутыми хохочущими Искандерами),проходит через территориальные воды и воздкшное пространство над ними Литвы.
Военные корабли и самолеты,согласно ИМЕННО Конвенции Монтиго Бэй,пользуются правом мирного прохода через территориальные воды Литвы в Кенигсберг.
Если РФ не признает Конвенцию,то и прохода военных кораблей и самолетов,которые пересекают Госграницу Литвы,тоже....НЕТУ!!! Поэтому не выполнить эту Конвенцию ООН Монтиго Бэй,РФ ......НЕ МОЖЕТ!!! В случае не выполнения или ее нарушения,все остальные страны ОБЯЗАНЫ исключить проход ее кораблей и судов через свою территорию.
Причем здесь Япония? А при том,что зимнее снабжение и выход рыболовных судов на Дальнем Востоке в районы Берингового и Охотских морей,а также торгового флота в Канаду и США,осуществляется через пролив Цугару (Сангарский пролив) который разделяет Хоккайдо и Хонсю. Посмотрите на карту. А Корея? А Корейский пролив перекрывается териториальными водами кем? Вот так вот друзья.
Меня удивляет беспечность России в этом вопросе. Это самые серьезные иски Украины о нарушении Россией ЯКонвенции ООН.
Надо было идти дальше. Нефтевышки Бойко и добыча полезных ископаемых на континентальном шельфе Украины. Где эти иски? Почему Украина,в лице Липецкой Жопы и его холуев,так обосрались в этом вопросе? Трусость или....?!!!!
Только не вздумайте мне про остров Змеиный. Я тут уже сто раз обяснял в чем разница и где справедливость зарыта.
Есть вопросы? Задавайте!
Но для Украины,такая ситуация-это позор!! Уже десятки раз могли нагнуть страну-агрессора,но........ЗАИГРЫВАЮТ!
Неужели липецкая фабрика и судоремонтные заводы в Крыму,дороже национальной гордости украинцев? А остальное имущество Украины в Крыму? Конфискованные гривны и золото НБУ,имущество ЖД,аэропорты,санатории,ЖД составы и локомотивы,самолеты и корабли.
Где иски по этому имуществу? НЕТУ!!!! Даже по нефтевышкам одно балабольство.
А вед выигрыш по таким искам 100%!!!!
Скажите Россиюшка не признает? И будете не правы.
Конвенция ООН Монтиго Бэй по морскому праву,единственная Конвенция,где РФ решает свои споры с другими государствами. Даже с Новой Зеландией,где флот РФ добывает кальмара и тунца.
Всем удачи. Уважением Гайджин.
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С удовольствием отвечу. особенно на гыографа. Все-таки я много лет отдал флоту и ГУНИО ГШ ВМФ.
Мне насрать где вы взяли эту идиотскую карту (условно,так как это и не карта вовсе,а всего лишь желаемое за действительное),я руководствуюсь ИМЕННО Конвенцией Монтиго Бэй.
Тем более,что ЛИЧНО Я,принимал участие в комиссии от СССР по ее замечаниям от СССР.
Так вот мой Друг,Исключительно экономическая зона и Континентальный шельф,делятся меж государствами на равной доле. В открытой зоне-это 200 мильная зона,в закрытой,пополам меж государствами. Если не поняли,то обьясняю,там,где морская зона меж государствами,составляет (это только пример,все цифры условно),100 миль,то такая зона делится пополам. Ровно по 50 миль на брата. А теперь,посмотрите дистанцию в проливах и в открытой акватории в Прибалтике,включая Финляндию. Все вопросы отпадут.
И пользуйтесь морскими картами ГУНИО ГШ ВМФ СССР. Они наиболее точные и информативные.
Там все отмечено.
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О?!! Я вам ответ,а вас в бан. Господа! А за,что вы его?!
Человек решил отстоять свою точку зрения. Ведь это нормально.
И он у меня в друзьях,за другие адекватные посты.
Так нельзя.
Мы здесь для того,чтобы дискутировать. Ведь в споре рождается истина.
Да и я не все помню. Все-таки солидный возраст и болезни.
Мог и ошибиться. Где-то.
Кроме вот таких вопросов.
Тема ведь действительно интересная. За исключением попыток оскорбить оппонента.
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Вы правы на 1000% , но увы в Украине у руля стоят жадные барыги и процветает кумовство ,откуда ж взяться толковым профи. Даже дела который студент 1 курса юрфака с легкостью выиграет они умудряются просрать.
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Достаточно конечно , но при одном условии когда у тебя оборонный бюджет 150-200 миллиардов баксов , а пока 5 миллиардов против 50 , то 10 исков куда лучше.
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"Украина может подготовить еще один иск против РФ.."
почему не подготовлен и не предьявлен до сих пор?
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Правильно делают, надо их как волков обкладывать со всех сторон.
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Оккупант отвечает за все. Решение простое - "освободжается" Крым, а вместе с ним и воды. А пока - пока!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может подготовить еще один иск против РФ в связи с запретом рыболовства в территориальных водах Крыма, - Климпуш-Цинцадзе
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