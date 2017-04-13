 Бесплатные лекарства можно получить в большинстве областей, кроме Николаевской и Одесской, - Супрун

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
В указанных областях еще не дошли средства из госбюджета на уровни администраций и аптеки не закупили лекарств.
"Николаевская и Одесская области, сейчас опять не дошли средства на уровне облгосадминистраций. Еще не спустили те финансы в своих общин, но в большинстве других оно заработало. У нас сейчас подключилось около 2 тыс. аптек. Это достаточно хорошо, но мы бы хотели, чтобы было больше", - заявила Супрун.
Как сообщалось, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", которая позволит гражданам получать ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Программа действует на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.
Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.
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в остальном согласен ...
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Панько Недобрий
ответил.
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а ну най разростеться?
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