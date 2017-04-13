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 Политика Украины
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Все про:лекарства (685) Минздрав (1335) Николаевская область (776) Одесская область (1453) Супрун Ульяна (119)

 Бесплатные лекарства можно получить в большинстве областей, кроме Николаевской и Одесской, - Супрун

В большинстве областей Украины в аптеках есть бесплатные лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II, предусмотренные правительственной программой "Доступные лекарства". Однако медикаменты пока недоступны в Николаевской и Одесской обл.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

В указанных областях еще не дошли средства из госбюджета на уровни администраций и аптеки не закупили лекарств.

Также читайте: Гройсман - чиновникам: Вы должны как часы рассчитываться с аптеками, иначе зарплату будете получать наклейками "Доступные лекарства"

"Николаевская и Одесская области, сейчас опять не дошли средства на уровне облгосадминистраций. Еще не спустили те финансы в своих общин, но в большинстве других оно заработало. У нас сейчас подключилось около 2 тыс. аптек. Это достаточно хорошо, но мы бы хотели, чтобы было больше", - заявила Супрун.

Как сообщалось, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", которая позволит гражданам получать ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Программа действует на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опубликовал карту аптек, участвующих в программе "Доступные лекарства"

Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.
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Крайне опасный метод придумали враги этой власти.Подачки.Это воспитание рабов-иждевенцев.Верных голосовальщиков и титушни. Только свободный человек с достойной зарплатой может трезво рассуждать ,а не кланятся в угоду.
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Цю подачку ще ой як не просто виклянчити. Аби отримати рецепт, треба пройти багато кругів симашківськодиспансеризаційного пекла - від флюорографії й до гінеколога, від вимірювання очного тиску й до проктолога... І це все у вільний від роботи час.
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уже пробовал?или просто фантазируешь?и как было до 1 апреля?просто для сравнения
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А ти вже рецепт отоварив? Було так само - через проктолога. Але пацієнт міг послати це до "об'єкту професійного зацікавлення уролога чи гінеколога". А зараз заради "бекоштовного" рецепту певна частина людей будуть змушені цими кругами ходити. І ще, як компенсація за "безкоштовність" зростуть ціни на ліки для інших категорій людей і на трепарати, які не входять до категорії "безкоштовних". Аптеки собі у збиток працювати не бедуть. Їм ще за фокуси Янкуковича коштів не повернули...
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то зросли чи зростуть?я ж про це і питав,це дійсність чи хворобливі хвантазії?
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А я питав, чи ти, або хтось інший, рецепт отоварили? Почнуть отоварювати, тоді й ціни полізуть вгору. Наразі а аптеках суцільний дефіцит цукрознижуючих і гіпотензивних препаратів...
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зрозумів...що хочешь бути нострадамусом чи вангою...але не вистачає хисту
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"враги этой власти" - ето ты про себя?
в остальном согласен ...
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да ты чо!..оказывается бесплатные лекарства и по низким ценам по рецептам-это подачки?вот мля,а запад не знает,шо ты такой щепетильный и давно уже у себя практикует
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Прочитай как эти лекарства попадают к больным.Тебе реально описал ниже это
Панько Недобрий
ответил.
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ога ,я всегда зраду читаю...что бы знать,где у нас достижения намечаются
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теж не полюбляєшь чоколат?померанчи хоч після 2004 року вже почав їсти?чи досі на ізмєнє
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Та чого, люблю. Але тільки "Світоч", чорний з какао крупкою
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тю...а чого ж буржуїнський нестле замисть АВК?
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Мене нудить від будь-якої рилоанальної кондитерки...
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тю...он кацапня знайшла вихід .якщо хуйла нудить-трахторами ту їжу чавлять...
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А міг і "шатуном" мене обізвати... І хуйлом пригрозити, якщо вийму з рота батончик...
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Спускают, спускают финансы, а они никак не дойдут.
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Брехня.За свои слова и.о.министра не несет никакой ответственности. Киев -рецепты выписывали с10-го, а лекарств - в аптеках --нет!
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Там нарики .. Нарик на нарике и нариком погоняет . .А если бы трудоустроил кто не будь , вила держать или конфеты фасовать .
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Чернівці , мамі сказали прийти через декілька тижднів .
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При сердечном приступе , вполне уместно .Смеяться с них не хочу , хочу что бы ими здесь и не пахло .
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Мой друг, во время переливания крови, был заражен гепатитом С. Это произошло в обычной больнице во время операции 8 лет назад. В этом году у него из за гепатита отказывает печень, начали лечение. Обходится порядка 500 баксов в месяц. Никаких компенсаций стоимости лекарств, а темболее бесплатного лечения ему не предлагают. Чтоб попасть в государственную программу бесплатного лечения, надо дать 500 баксов взятки за каждый месяц. Как не крути, а пятихатку выложить надо.
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уже, как то писал... основа любого лекарства - действующее вещество. Добавь витамин какой то безвредный и привет, регистрируем название. Потом пихай по аптекам, как новое лекарство, но по другой цене.
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как жарить яишницу, хоть помидоры добавь, хоть ананасы, все равно яишница с чем то.
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Правительственная программа "Доступные лекарства" в уже недоступных больницах.
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еще самовнушение. Читал где то, чуваку с темпом под 40 давали кусок мела, температура падала до нормальной, но говорили это аспирин. Бывает накрутят человека и он - все, именно это надо. Хотя состав разнится только в безобидных добавках.
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Да они просто спустили эти лекарства на местные бюджеты , а денег не выделили, пусть у местных властей голова болит как это сделать. Главное что о достижении отчитались.
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Хай пенсионеры побегают и поищут бесплатные лекарства. Сейчас природа расцветёт и в природной аптеке их будет достаточно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБесплатные лекарства можно получить в большинстве областей, кроме Николаевской и Одесской, - Супрун
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