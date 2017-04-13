 "Газпром" заявил о погашении Беларусью долга за газ в сумме 762 млн долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, с начала прошлого года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании "Газпром трансгаз Беларусь", ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Европе, которые сильно снизились в тот момент. В ответ российская сторона снизила поставки нефти в Беларусь.
На прошлой неделе лидеры двух стран договорились, что Минск полностью выплатит накопленный долг за газ, а Москва восстановит поставки нефти в объеме 24 млн тонн в годовом исчислении. В 2018 и 2019 году "Газпром" предоставит Минску скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены.
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P.S. Лука приведет Беларусь или к краху, а потом в состав хуйлостана, или к революции с войной.
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Дружба-жвачка). А сегодня объявила про погашение им кредита. Тоже мне МВФ.
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