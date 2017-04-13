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 Экономика, За рубежом
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 "Газпром" заявил о погашении Беларусью долга за газ в сумме 762 млн долл.

Белорусская сторона в полном объеме, в сумме $726,2 млн, погасила задолженность перед "Газпромом" за поставки российского газа в 2016-2017 годах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, с начала прошлого года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании "Газпром трансгаз Беларусь", ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Европе, которые сильно снизились в тот момент. В ответ российская сторона снизила поставки нефти в Беларусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь получит от России дополнительно 1 млрд долларов кредита

На прошлой неделе лидеры двух стран договорились, что Минск полностью выплатит накопленный долг за газ, а Москва восстановит поставки нефти в объеме 24 млн тонн в годовом исчислении. В 2018 и 2019 году "Газпром" предоставит Минску скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены.

Читайте: Беларусь отрицает наличие долга за газ перед Россией
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Поперло так поперло. И кредит получили, и задолженность погасили...
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И 4000 вагонов с кацапской военной техникой и "голубыми человечками" одобрили. Очередная перемога Луки
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ну попа то у бацьки побаливает... так что осадочек остался
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просто кредит не покидал РФ от перекочевал из одного места в другое
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интересно где таракан денег взял? а... смотрю , карман то пустой.
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Часть российского кредита отдал за газ. Россия его надежно посадила на газовую иглу
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Кому должек простили, кому в липецке заводик не трогают, так и живем.
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Америка херовая, но бабло с Беларуси берут не зайчиками и не рублями, а ненавистными долларами.
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Батько и финики выращивает и киви и креветки ..На все руки мастер . Завидный жених !
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Бацька с личного счёта перечислил? Или картофанные закрома родины опустошил?
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Чуб эти криветки в Украине называются хробаки (лечинка жруща).
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Своiм салом собi по губам. Дали Луке миллиард, он им в обратку- 762 млн, 238 млн на откат.
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Мир дружба жвачка. Ща сипатый вместе со своим сюзереном куйлом будет спиной к спине отстреливаться от украинцев и НАТО.
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из кредита, данного Хуйлом Луке. "Расплатились", называется.

P.S. Лука приведет Беларусь или к краху, а потом в состав хуйлостана, или к революции с войной.
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Не очень хотелось платить. Но беларусы, люди чести, не хотим никому быть обязанными.
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Беларусы да. Твои сипатый хозяин нет. За венесуэльскую нефть своему корешку чавесу до сих пор денег торчит
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Неверная информация, Беларусь всегда платит звонкой валютой или товарами востребованными на рынке. А вам бы я и рубля в долг не дал, судя по сленгу, вы являетесь представителем уголовного мира, которым убить или ограбить человека, обыденное дело.
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Звонким киздежом платит твой хозяин. мадуро до сих пор надеется бабки вернуть, правда бестолку. Хватит с него ,что парк в честь чавеса назвали
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Уже хуйло газ продает подачки в долг который спишут, однако многоходовка в которой лука сделал хуйло а за все заплатят рабсийские холопы.😉
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Рашка считает весь мир за идиотов. Выдала вчера Лукашенко 1 милярд (
Дружба-жвачка). А сегодня объявила про погашение им кредита. Тоже мне МВФ.
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Не пойму о чем спор? Одни, долги России платят их же деньгами, другие долги МВФ платят деньгами МВФ. Может есть выгода?
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скидки на формулы? знаем проходили, гоните нах кацапов, сябры.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Газпром" заявил о погашении Беларусью долга за газ в сумме 762 млн долл.
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