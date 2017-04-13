 Расследование дела Охендовского продлено на 2 месяца, - Антикоррупционная прокуратура

Об этом сообщил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Продлили расследование еще на 2 месяца", - рассказал Кривенко. Он отметил, что срок досудебного расследования истекал в четверг 13 апреля.
Напомним: главу ЦИК Охендовского подозревают в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты экспертизы, которая подтверждает, что подписи в "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат Охендовскому. 16 марта в НАБУ сообщили, что подписи главы ЦИК в "черной бухгалтерии" подтверждены повторной экспертизой.
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