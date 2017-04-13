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 Политика Украины
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 Расследование дела Охендовского продлено на 2 месяца, - Антикоррупционная прокуратура

Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила расследование уголовного производства против председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до 13 июня.

Об этом сообщил заместитель специализированного антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Продлили расследование еще на 2 месяца", - рассказал Кривенко. Он отметил, что срок досудебного расследования истекал в четверг 13 апреля.

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Напомним: главу ЦИК Охендовского подозревают в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты экспертизы, которая подтверждает, что подписи в "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат Охендовскому. 16 марта в НАБУ сообщили, что подписи главы ЦИК в "черной бухгалтерии" подтверждены повторной экспертизой.

Читайте: Суд арестовал автомобиль и 100 гривен на счету Охендовского, частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, - адвокат
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Да отстраните его и хоть 20 лет расследуйте. Нам не привыкать.
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Опять орденом наградят Охендовского или просто в зад поцелуют?
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проходит тест : сдаст , не сдаст . Если пройдёт останется в ЦВК пожизнено , до конца Рошена .
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Даже самая последняя сволочь будет непотопляемой,если такая же сволочь - президент.
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"Охендовский признал доказательсва мизерными"(с). Конешно, с3.14здил то он намного больше чем ему вминяют
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До выборов на "кукане"держать будут,что бы не взбрыкнул.
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это какойто папердец . а не страна. -у человека ВЕРСАЛЬ ВО В ВЛАДЕНИИ. НУ ПРОСТО ВЕРСАЛЬ. а его шпиняют за полторушку зелени. и то уже второй год. ..и танки им купили и носки. наверное и ручки и ноутбуки.
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Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег..... а чё? Разве эт деньги? Пыль на вечер....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование дела Охендовского продлено на 2 месяца, - Антикоррупционная прокуратура
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