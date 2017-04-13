 "Нужно как можно дальше отделяться от России, все связи с этим государством Украине наносят ущерб", - Джемилев о введении визового режима с РФ

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Ясное дело, что такое решение осложнит ситуацию для наших людей, которые там работают. Но в то же время исходя из интересов безопасности страны, это решение, наверное, надо вводить. Вообще, нам нужно как можно дальше отделяться от этой страны. Потому что все связи с этим государством Украине наносят ущерб", - подчеркнул Джемилев.
Отвечая на вопрос, как отреагируют на такое решение западные страны, лидер крымскотатарского народа напомнил, что "это суверенное право каждого государства".
"А как они могут отреагировать? У них всех с Россией - визовый режим", - отметил Джемилев.
Напомним, фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.
Мнение других народных депутатов об инициативе введения визового режима с Россией читайте ЗДЕСЬ.
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ну нельзя чтобы неокрепшая психика значительную часть времени "купалась" в вестях из дурдома!
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угрожать, унижать и убивать... (А. И. Солженицын)
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навзрыдъ... :D
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что это вообще за определение такое, потому что сих пор я понять не могу, его (это понятие) по разному интерпретируют
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Вот почему его речь про какие -то там политические решения напомнила мне вдруг другое
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выходит у немецких фашистов был конфликт интересов с евреями? и они поддерживали сепаратистов на територии СССР?
давно нужно было вводить визовый режим, шляются тут всякие гиркины, павловы, бабаи...
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и сколько их там? 0,001% ?
а остальнгые пусть терпят агрессию рашки?
может тогда, те кто там работают, обычные предатели? выучить интостранный язык и работать там, для них видимо сложно, проще предавать родину и вредить украинцам.
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ссылку можно?
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и кто ж это такая?
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2-3 миллиона - это что? точные подсчеты? миллион туда, сюда - это типа статистическая погрешность?
чушь это, а не достоверные подсчеты.
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Їхня "сила, слава и оружие".
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