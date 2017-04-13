EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  2268  57
Все про:виза (989) Джемилев (730) Россия (69922) визовый режим (359)

 "Нужно как можно дальше отделяться от России, все связи с этим государством Украине наносят ущерб", - Джемилев о введении визового режима с РФ

Уполномоченный по правам крымских татар при президенте Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что необходимо ввести визовый режим с Россией исходя из интересов безопасности страны.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Также читайте: Беца о введении визового режима с РФ: Технологически МИД будет готов, если компетентные органы примут такое решение

"Ясное дело, что такое решение осложнит ситуацию для наших людей, которые там работают. Но в то же время исходя из интересов безопасности страны, это решение, наверное, надо вводить. Вообще, нам нужно как можно дальше отделяться от этой страны. Потому что все связи с этим государством Украине наносят ущерб", - подчеркнул Джемилев.

Отвечая на вопрос, как отреагируют на такое решение западные страны, лидер крымскотатарского народа напомнил, что "это суверенное право каждого государства".

"А как они могут отреагировать? У них всех с Россией - визовый режим", - отметил Джемилев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Россией", - Бурбак. ВИДЕО

Напомним, фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

Мнение других народных депутатов об инициативе введения визового режима с Россией читайте ЗДЕСЬ.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мои дети, мои внуки об этом гнойном, рашистском кодлятнике должны узнавать из интернета, и то, при желании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отражает суть действительности Козлостана
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я думаю, даже при желании детей, количество информации из козлостана следует ограничить.
ну нельзя чтобы неокрепшая психика значительную часть времени "купалась" в вестях из дурдома!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хоть один человек правильно говорит. А в основном там проститутки, виляют жопами, и вашим, и нашим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верно подмечено: "У них у всех визовый режим с Россией".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать... (А. И. Солженицын)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
визовый режим это же не во вред России, а во благо... Мы же их защищаем таким образом от фашистов и геев.. Почему россияне этого не понимают и против визового режима!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А жена югика говорит,что не надо вводить визовый режим.Вы бы там между собой разобрались, слуги народные. Не парламент,а цирк шапито (под куполом)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина обернулась лицом к Европе, а противоположной частью тела к России. Поэтому на этом этапе надо рвать все связи с государством агрессором, империей зла и создавать новое цивилизованное европейское государство. Иначе мы никогда не выскочим из этой помойной ямы. Даст Бог, когда Украина сравняется с европейскими государствами тогда возможны изменения во взаимоотношениях с Россией. Думаю, что Россия должна понести ответственность за убийства украинцев, разрушения их городов и др. населенных пунктов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина обернулась лицом к Европе, а противоположной частью тела к России

навзрыдъ... :D

 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И коварный сосед тут же воспользовался положением Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно не отделяться, а ИЗМЕНЯТЬ. Но визовый режим нужен давно. Удивительно как некоторые терпеливы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё с первого дня начала войны, нужно было его вводить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так войну войной даже не называет Порошенко , вот позорник !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага! там "гражданская война", граждане Украины убивают граждан россии )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Нужно как можно дальше отделяться от России, все связи с этим государством Украине наносят ущерб", - Джемилев о введении визового режима с РФ" - к сожалению, как можно дальше Украина не может отделяться от москалей, бог дал нам таких соседей, и выбора у нас нет, нам остаётся только укреплять свои границы, усиливать ВС и в какой то степени увеличивать количество своих настоящих союзников.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а как там сын Джемилёва, отсидел уже срок, давно ж было то убийство
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мустафа-ага, не могли бы Вы высказаться насчёт замены кириллицы латиницей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
мадам Дрозд, ввиду вашей ограниченности и хамского поведения оставлю именно ваш комментарий без ответа, но чтобы предупредить другие примитивные формы жизни, отвечаю - просто интересно стало. А так как про то громкое дело убийство сыном Джемилёва работника отца теперь не особенно слышно, увидев тему где говорит про то что там М. Джемелёв говорит вспомнилось
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы просто "вспомнилось и стало интересно", то накропил бы в "гугл", а так, это выглядит реально как "высер"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
это выглядит как вопрос на форуме, вам не кажется что у некоторых, и похоже у вас тоже) какая-то нездоровая подозрительность, прямо 30-е годы читаем между строк, а что это имелось ввиду и тд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да все они правильно видят или чувствуют. Вы-ватная особа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мадам, может потрудитесь объяснить что такое в вашем понимание "ватная" м.
что это вообще за определение такое, потому что сих пор я понять не могу, его (это понятие) по разному интерпретируют
 показать весь комментарий
Ответить
 
к тому же между всем этим есть связь, всем не понять.. нужно уметь видеть без призм. я могу, потому что у меня нет никаких политических .. мм рамок, и значит всё видется иначе, ясно ,короче вот есть лидер крымскотатарского народа, он говорит о угрозе со стороны соседнего государства, о том что "Потому что все связи с этим государством Украине наносят ущерб" да, на государст. уровне у Украины с Россией конфликт интересов, Россия поддерживает сепаратистов на юго-востоке, всё это так, "бумага написана правильно всё верно, но."(с) и вдруг тот случай с рабочим Джемилёва которому его сын нанёс ущерб в виде смерти, и не надо России, вы понимаете меня? я думаю навряд) Всё относительно.
Вот почему его речь про какие -то там политические решения напомнила мне вдруг другое
 показать весь комментарий
Ответить
 
херасе у тебя логика!
выходит у немецких фашистов был конфликт интересов с евреями? и они поддерживали сепаратистов на територии СССР?
давно нужно было вводить визовый режим, шляются тут всякие гиркины, павловы, бабаи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"осложнит ситуацию для наших людей, которые там работают."

и сколько их там? 0,001% ?
а остальнгые пусть терпят агрессию рашки?
может тогда, те кто там работают, обычные предатели? выучить интостранный язык и работать там, для них видимо сложно, проще предавать родину и вредить украинцам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Луценко сказала 3 миллиона. Это треть от числа официально занятых в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
треть..... интересно кто и как считал? раша тв?
ссылку можно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде народный депутат фракции БПП Ирина Луценко Источник: http://censor.net.ua/n436206
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Не следует забывать о 2-3 миллионах украинцев, которые находятся на территории России"
2-3 миллиона - это что? точные подсчеты? миллион туда, сюда - это типа статистическая погрешность?
чушь это, а не достоверные подсчеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в центрі цього логова самий сифілітичний єврей у світі! Живіший за всіх живих!
Їхня "сила, слава и оружие".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нужно как можно дальше отделяться от России, все связи с этим государством Украине наносят ущерб", - Джемилев о введении визового режима с РФ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти