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Все про:ВР (22388) закон (2278) компенсации (198) ЧАЭС (320)

 Рада поддержала выплату пенсий по потере кормильца-инвалида ЧАЭС независимо от причин его смерти

За такое решение проголосовали 262 нардепа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект № 5594, который позволяет получать пенсию по потере кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС первой категории независимо от причин его смерти.

Сейчас жены (мужья), которые потеряли кормильца из числа ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы, могут получать пенсию, если будет установлена связь причин смерти с аварией на атомной электростанции. Предложенные документом изменения направлены на отмену необходимости устанавливать причинную связь смерти с Чернобыльской катастрофой исключительно в случае приобретения права мужьями/женами умерших лиц с инвалидностью, из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1) на получение пенсии в связи с потерей кормильца.

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электорат... а то, что инфляция с 2014 200%, и дорог нет, больницы обшарпанные и лечат только за бабло, то мелочи, главное чтоб пенсия!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРада поддержала выплату пенсий по потере кормильца-инвалида ЧАЭС независимо от причин его смерти
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