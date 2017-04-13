 Рада поддержала выплату пенсий по потере кормильца-инвалида ЧАЭС независимо от причин его смерти

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект № 5594, который позволяет получать пенсию по потере кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС первой категории независимо от причин его смерти.
Сейчас жены (мужья), которые потеряли кормильца из числа ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы, могут получать пенсию, если будет установлена связь причин смерти с аварией на атомной электростанции. Предложенные документом изменения направлены на отмену необходимости устанавливать причинную связь смерти с Чернобыльской катастрофой исключительно в случае приобретения права мужьями/женами умерших лиц с инвалидностью, из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1) на получение пенсии в связи с потерей кормильца.
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