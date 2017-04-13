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 Разведка США перехватила коммуникацию между сирийскими военными и химическими специалистами, - CNN

В перехваченных сообщениях представители сирийской армии общались с экспертами в области химии по вопросам подготовки к атаке зарином в Идлибе на прошлой неделе.

Об этом высокопоставленный американский чиновник сообщил CNN в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Американская разведка в срочном порядке пересматривала разведданные, полученные на протяжении первых часов после атаки, с целью найти виновных за использование химического оружия на северо-западе Сирии. В атаке с применением зарина погибли как минимум 70 человек.

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Американские чиновники заявляют, что нет сомнений в том, что ответственность за эту химическую атаку несет президент Сирии Башар Ассад. В перехваченных сообщениях представители сирийской армии общались с экспертами в области химии по вопросам подготовки к атаке зарином в Идлибе на прошлой неделе.

Чиновник, общавшийся с CNN, подчеркнул, что США не знали о приготовлении атаки. Американская разведка собирает настолько большое количество перехватов в Сирии и Ираке, что материал часто остается без внимания, кроме случаев, которые требуют дополнительного внимания и анализа.

Перехватов, которые бы подтверждали, что российские военные или разведка общались об атаке, пока нет. Источник CNN сказал, что, скорее всего, россияне более осторожны в общении.

Правительства России и Сирии отрицают причастность к химической атаке по Идлибу.

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Президент Трамп в среду заявил, что Пентагон рассматривает причастность России к атаке.

"Я бы хотел считать, что они не знали, но они, конечно же, могли знать", - сказал Трамп.

США говорят, что Сирия восстановила подразделение, занимающееся химическим вооружением. Оно существовало раньше, но было расформировано после подписания Сирией договора об отказе от химического вооружения в 2013 году. CNN пишет, что, по некоторым данным, подразделение получает помощь извне.

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Даже если Пентагон обнаружит доказательства участия России в этих атаках, министерство или Белый Дом вряд ли обнародуют эту информацию, говорит источник.

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Мирослав Викалюк
Зважаючи на поведінку Росії в ООН, виникла цікава думка. Чому б Україні та іншим бувшим республікам СРСР не відкликати згоду на визнання Росії спадкоємцем СРСР, у зв'язку систематичним з недотриманням домовленостей? Домовленостей, безпосередньо пов'язаних з отриманням цієї згоди. Саме ця позиція бувших республік стала підставою для згоди інших країн на надання Росії постійного членства у РадБезі ООН. Тепер вони цілком можуть відкликати свою згоду, ґрунтуючись на відсутності підстав для членства Росії. При достатній політичній волі і солідарності міжнародної спільноти можна позбавити Росію цього членства.
А що робити далі - скоротити кількість членів, обрати когось іншого, переформатувати РБ ООН, нехай вже вирішує міжнародна спільнота.



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а потом будет "вашидоказательстванедоказательства" - (с) рассеянска мразь
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Ключова фраза тут остання... Думаю,що докази причетності рашистів вже є. А ось чому ця інформація поки що не оприлюднена це вже запитання..😕😕😕
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Как по мне, то следует более точно уточнить тип ОВ. А именно зарин ли это?
Первые признаки воздействия зарина (и других БОВ нервно-паралитического действия) на человека - выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. Вскоре после этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, её рвёт, происходит непроизвольное мочеиспускание!!!! и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном счёте жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

По картине жертв этих следов почему -то нет. Нет пятен мочеиспускания и дефекации на одежде, даже если они обмыты.
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Новой, и совсем неприятной страничкой отношений США и России, может обернуться информация о том,что химическое оружие путешествует через крымские порты.
Нерадостно будут встречать тогда крымские пенсионеры американские эсминцы в своих портах....
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И зачем они перехватили все это? Опять польза будет экономике рашки от добавленных,уже по этому поводу,санкций...
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это та самая разведка которая утверждала что Ирак обладает оружием массового поражения? а потом не смогла так его и найти?!! лет через выяснится, что перехваченные сообщения были из Фейсбука!
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не, это та самая разведка которая рассказывала про летчика Волошина, про украинский СУ и про остальной бред.
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да ты что?! ну и где оно? если уже почти официально США признали что оружия как такового и не было.
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ну примерно такие аргументы и были у сша по войне с Ираком)))
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А чего вам так весело от этого? Может, вы кацапы это ОМП и спрятали?
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а может вы американцы его просто выдумали?
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мы же самая тупая нация, как бы мы могли до такого додуматься
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ну так вам евреи подсказали)))
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Слушай,тролль Савушкинский,я же тебе показал стрелкой куда тебе идти,сгинь нахрен отсюда!
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равшан, это ты? или это джумшут?)) нацальника нет, так ты в тырнете висишь? да?)))
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Да , хорошо известно , что у русского мудака в друзьях могут быть только такие же мудаки. Твари каких мало - все они объединяются под крылышком террористической россии. Уничтожаешь людей с помощью химического оружия, пожалуйте в друзья к россии (хуссейн), уничтожаешь людей с помощью терактов, и являешься душегубом собственного населения, пожалуйте в друзья к россии (каддафи , асад...).
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Вот кацапы шизофреники - в ихней бестолковке уживаются одновременно мысли от том, что в Ираке был "Химический Али", но при этом химоружия в Ираке не было.
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Сегодня опять была утечка химического оружия и погибшие люди. Все СМИ уже это написали, а Цензор что-то тормозит.
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Ой,кто тебе плюсик поставил! Знает муха на что садится!
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Вот,видите? Кто-то сомневался? Рявкнул куратор машкепетровой и всяким другим лендоколендам "Не отвечать DEDALiu!" и все дружно стали ромашкой в кружочек,спрятали головы в песок,подняли попочки вверх...и молчат! То-то...
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Надо срочно бомбить аэродром вылета , а то скоро выяснится что это все фейк
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Вон кУйло недавно говорило, что Сирию ожидают новые химатаки - и вот вам пожалуйста - Дейр-эз-Зора - сами подорвали, а теперь воняют - это силы коалиции! Мы же говорили!
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Он ваще Ванга, предупредил Буша мл о том, что планируются какие-то атаки за пару дней до 9/11.
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Возглавляемая США коалиция опровергла нанесение удара по складу.

Сирийское заявление является неправильным и, вероятно, преднамеренной дезинформацией
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стою как то на остановке, трамвая жду. людей не много. стоит такой двухметровый пьяний, дядя с ребёнком лет 6-ти , ребёнок с признаками тяжёлой наследственности всё время ноет. ну пьяний этот его успокаивает и так спрашивает :а кто тебя обидел . и этот даун показывает на какого-то левого дядьку и говорит он. и этот пьяный дебил на полном серьёзе его прессует .
а кто рядом стоял дружненько рассосались. времена были такие 90-е года. х.з .может у него и пистолет в кармане.
но ситуация как сейчас в сирии. .
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А інформацію про перемовини "злили" американцям спецслужба РФ, тобто ми тут "не причому"...
Асад давно під "колпаком" у Путіна і його спецслужб...
"Многоходовочка" із Кремля для відбілювання Пуйла: організація хіматаки по опозиції неначе військами Асада, а тепер "договорняк" в Маскве по відстороненню Асада від влади, а Пуйло з його спецслужбами наче ні причому, і уже, хімозброєння -- не російське...
Чого б це Асаду придумалося раптом робити хіматаки на повстанців, які на сьогодні й так послабленні і загнанні вже в одну провінцію, і чому ці атаки не проводилися раніше при захваті Алеппо чи інших територій опозиції?
В Кремлі вирішили випробувати Трампа, тобто провірити його реакцію на хіматаку: промовчить, значить можна далі поступово знищувати опозицію, але кремлівські "людожери" зовсім не очікували такої миттєвої реакції Трампа на хіматаку -- масове винищення цивільного населення, і тепер почали "зливати Асада в унітаз"...
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Путлер не будет мешать утилизации Асада как не мешал утилизации Хусейна и Каддафи Как всегда только, на словах будет против,а на самом деле ему это выгодно. Потом скажет "Вы убрали Асада, а теперь там ИГИЛ, я ведь предупреждал".
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Однако официальный представитель коалиции полковник Джон Дорриан категорически опроверг сообщения агентства SANA об авиаударе.
По его словам, это «неправда» и «намеренная дезинформация».

Тактика кремля это обвинять в ответ либо говорить что все подстроено.Сначала заявили что асад разбомбил склад с химическим оружием в хан шейхуне а не сбросил бомбу с отравляющим газом.Потом как не прокатило-что все это подстроено чтобы обвинить асада.И опять не прокатило-решили наврать про удар коалциии в дейр эр зоре по складу с химическим оружием.Для чего -по моему это тоже тактика.Во первых обвинить в ответ в том же,заставить оправдываться.Во вторых косвенно намекнуть что типа удар по складу с химическим оружием возможен.Раз у игил есть склад с химическим оружием в дейр ер зоре якобы значит и у оппозиции в шан шейхуне типа есть.Либо асад говорит что не применял оружие в хан шейхуне.Коалиция говорит что не бомбила склад в дейр ер зоре.Опять же посеять сомнение.То есть заговорить зубы.
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Вообще, я думаю, русня в Сирии как у себя дома разгуливает, так что перехватывать нет смысла, они руководят напрямую скорее всего.
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Американцы разбомбили какой то склад хим.оружия игил.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРазведка США перехватила коммуникацию между сирийскими военными и химическими специалистами, - CNN
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