 Разведка США перехватила коммуникацию между сирийскими военными и химическими специалистами, - CNN

Об этом высокопоставленный американский чиновник сообщил CNN в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Американская разведка в срочном порядке пересматривала разведданные, полученные на протяжении первых часов после атаки, с целью найти виновных за использование химического оружия на северо-западе Сирии. В атаке с применением зарина погибли как минимум 70 человек.
Американские чиновники заявляют, что нет сомнений в том, что ответственность за эту химическую атаку несет президент Сирии Башар Ассад. В перехваченных сообщениях представители сирийской армии общались с экспертами в области химии по вопросам подготовки к атаке зарином в Идлибе на прошлой неделе.
Чиновник, общавшийся с CNN, подчеркнул, что США не знали о приготовлении атаки. Американская разведка собирает настолько большое количество перехватов в Сирии и Ираке, что материал часто остается без внимания, кроме случаев, которые требуют дополнительного внимания и анализа.
Перехватов, которые бы подтверждали, что российские военные или разведка общались об атаке, пока нет. Источник CNN сказал, что, скорее всего, россияне более осторожны в общении.
Правительства России и Сирии отрицают причастность к химической атаке по Идлибу.
Президент Трамп в среду заявил, что Пентагон рассматривает причастность России к атаке.
"Я бы хотел считать, что они не знали, но они, конечно же, могли знать", - сказал Трамп.
США говорят, что Сирия восстановила подразделение, занимающееся химическим вооружением. Оно существовало раньше, но было расформировано после подписания Сирией договора об отказе от химического вооружения в 2013 году. CNN пишет, что, по некоторым данным, подразделение получает помощь извне.
Даже если Пентагон обнаружит доказательства участия России в этих атаках, министерство или Белый Дом вряд ли обнародуют эту информацию, говорит источник.
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Зважаючи на поведінку Росії в ООН, виникла цікава думка. Чому б Україні та іншим бувшим республікам СРСР не відкликати згоду на визнання Росії спадкоємцем СРСР, у зв'язку систематичним з недотриманням домовленостей? Домовленостей, безпосередньо пов'язаних з отриманням цієї згоди. Саме ця позиція бувших республік стала підставою для згоди інших країн на надання Росії постійного членства у РадБезі ООН. Тепер вони цілком можуть відкликати свою згоду, ґрунтуючись на відсутності підстав для членства Росії. При достатній політичній волі і солідарності міжнародної спільноти можна позбавити Росію цього членства.
А що робити далі - скоротити кількість членів, обрати когось іншого, переформатувати РБ ООН, нехай вже вирішує міжнародна спільнота.
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Первые признаки воздействия зарина (и других БОВ нервно-паралитического действия) на человека - выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. Вскоре после этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, её рвёт, происходит непроизвольное мочеиспускание!!!! и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном счёте жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.
По картине жертв этих следов почему -то нет. Нет пятен мочеиспускания и дефекации на одежде, даже если они обмыты.
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Нерадостно будут встречать тогда крымские пенсионеры американские эсминцы в своих портах....
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Сирийское заявление является неправильным и, вероятно, преднамеренной дезинформацией
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а кто рядом стоял дружненько рассосались. времена были такие 90-е года. х.з .может у него и пистолет в кармане.
но ситуация как сейчас в сирии. .
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Асад давно під "колпаком" у Путіна і його спецслужб...
"Многоходовочка" із Кремля для відбілювання Пуйла: організація хіматаки по опозиції неначе військами Асада, а тепер "договорняк" в Маскве по відстороненню Асада від влади, а Пуйло з його спецслужбами наче ні причому, і уже, хімозброєння -- не російське...
Чого б це Асаду придумалося раптом робити хіматаки на повстанців, які на сьогодні й так послабленні і загнанні вже в одну провінцію, і чому ці атаки не проводилися раніше при захваті Алеппо чи інших територій опозиції?
В Кремлі вирішили випробувати Трампа, тобто провірити його реакцію на хіматаку: промовчить, значить можна далі поступово знищувати опозицію, але кремлівські "людожери" зовсім не очікували такої миттєвої реакції Трампа на хіматаку -- масове винищення цивільного населення, і тепер почали "зливати Асада в унітаз"...
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По его словам, это «неправда» и «намеренная дезинформация».
Тактика кремля это обвинять в ответ либо говорить что все подстроено.Сначала заявили что асад разбомбил склад с химическим оружием в хан шейхуне а не сбросил бомбу с отравляющим газом.Потом как не прокатило-что все это подстроено чтобы обвинить асада.И опять не прокатило-решили наврать про удар коалциии в дейр эр зоре по складу с химическим оружием.Для чего -по моему это тоже тактика.Во первых обвинить в ответ в том же,заставить оправдываться.Во вторых косвенно намекнуть что типа удар по складу с химическим оружием возможен.Раз у игил есть склад с химическим оружием в дейр ер зоре якобы значит и у оппозиции в шан шейхуне типа есть.Либо асад говорит что не применял оружие в хан шейхуне.Коалиция говорит что не бомбила склад в дейр ер зоре.Опять же посеять сомнение.То есть заговорить зубы.
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