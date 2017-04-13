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 ОБСЕ зафиксировала 230 взрывов на Донбассе 12 апреля

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 230 взрывов в зоне проведения АТО 12 апреля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"В Донецкой области СММ зафиксировала уменьшение нарушений прекращения огня, в том числе около 100 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 300 взрывов)", - сказано в нем. В Луганской области миссия зафиксировала 130 взрывов.

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Согласно сообщению, СММ слышала взрывы в 500 метрах от Молодежного и Первомайска. ОБСЕ следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения в результате взрыва в Веселой Тарасовке.

Кроме того, миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском (все - Луганская область), свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

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