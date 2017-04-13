 Установление визового режима с Россией будет трактоваться Кремлем как попытка Украины выйти из минского процесса, - Ирина Луценко

Об этом она заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"По этому поводу идет очень много инсинуаций; предлагается много законов. Я бы сейчас исходила из положений основного договора, который сейчас спасает ситуацию - Минских соглашений. Не следует забывать о 2-3 миллионах украинцев, которые находятся на территории России", - отметила представитель президента Украины в Верховной Раде.
"Если мы устанавливаем визовый режим, мы еще больше ухудшаем ситуацию с Российской Федерацией. Давайте не забывать о Минских соглашениях, которые Россия так не хочет выполнять. Но каждый такой прецедент, каждая такая зацепка будет трактоваться Россией как попытка Украины выйти из этого процесса", считает Ирина Луценко.
Как сообщалось ранее, фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.
Мнение других народных депутатов об инициативе введения визового режима с Россией читайте ЗДЕСЬ.
4798 158
Порошенко проведет консультации по кандидатуре на пост главы НБУ, если Гонтарева все-таки решит уйти, - Ирина Луценко(44)
Мэр Северодонецка Казаков сложил свои полномочия по состоянию здоровья, - Ирина Луценко(8)
"У коалиции нет голосов, и нет необходимости менять правительство", - Ирина Луценко(54)
Блокирование трибуны, ноутбук в "позолоченном" дизайне и радостный Грынив: как прошел день в Раде. ФОТОрепортаж(33)
Ирина Луценко с детьми уже выехала за мужем в Менскую колонию(0)
"Ее работа безупречна, и Валерия Гонтарева продолжит работать", - Ирина Луценко(251)
Для абсолютного большинства потребителей плата за газ уменьшится, - Ирина Луценко об абонплате за газоснабжение(181)
Ответить
Рабочие «Ростов-Арены» начали забастовку из-за невыплаты зарплат.
Утром 12 апреля рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Причина - невыплата заработной платы в течение пяти месяцев. На протяжении всего дня трудяги, возводящие объект к ЧМ-2018, не приступали к своей работе.
По информации источника DonDay.ru, специалисты разных сфер добиваются у руководства полного расчета по заработной плате. Они заявили, что не приступят к работе, пока не начнут получать деньги.
- Мы поняли, что нам никто не собирается платить, - рассказал DonDay.ru монтажник, пожелавший не называть своего имени. - Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду.
Собеседник издания отметил, что никто из руководства не предпринял попытки договориться с «бунтарями». Весь день рабочие просто «шатались» по территории. Средняя зарплата сотрудника на стройке стадиона составляет 25 тысяч рублей. По нехитрым подсчетам можно понять, что кто-то за пять месяцев сэкономил на рабочей силе примерно 25 миллионов рублей!
Сейчас на стадионе «Ростов-Арена» уже идет укладка щебеночного основания футбольного поля. Строительная готовность стадиона - 76%. Центр поля готов для укладки инженерных коммуникаций, завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли стадиона. Смонтировано более 18 тысяч квадратных метров полимерного кровельного покрытия, осталось осилить около 50 тысяч квадратов. Завершиться работы должны к июню.
Это уже не первая протестная акция строителей. Так, в 2016 году около 700 человек вышли на массовую стачку. Причина коллективного прекращения работы крылась в невыплате зарплат.
Напомним, что футбольную арену к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове строит фирма-подрядчик АО «Крокус Интернешнл», входящая в состав «Крокус Групп». Владельцем компании является российский миллиардер Арас Агаларов, входящий в первую сотню богатейших бизнесменов России. Состояние 60-летнего Агаларова в 2016 году Forbes оценил в $1,2 млрд, что позволило ему занять 55-е место среди самых богатых российских бизнесменов.
http://donday.ru/rabochie-rostov-areny-nachali-zabastovku-iz-za-nevyplaty-zarplat-video.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А мож отдать Ирину Луценко кацапской солдатне, шоб они все лучше расценивали и были добрее?
В конце концов, она имеет такое же отношение к минским соглашениям, как правила пересечения нерезидентами государственной границы Украины.
Луценко и Савченко могли бы вместе номера ставить в Цирке, как Тарапунька и Штепсель.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ?
ПАШАЛАТЫНАХЕР ! ну это надо такую ересь нести?
40млн людей должны тут парится тем что кацапы сюдда шатсают как хотят, МАЛО ТОГО !!!
огромный кусок границы не контролируется! ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ОДНОЗНАЧНО !
И ПУСТЬ СБУ всяких самойловых к эбэнимать ставит штамп на 10 лет.как раз разпоетсядо уровня украины.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А у парашенки фабрики, бизнес в Крыму, договор с Х.йлом о невыставлении исков к расее - он же ж труженик.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Джимилев(крымский татарин кстати) наоборот считает что нужно как можно скорее вводить визовый режим с московией
Ответить
Ответить
Ответить