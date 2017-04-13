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Все про:виза (989) Россия (69922) визовый режим (359) Луценко Ирина (224) Блок Петра Порошенко (1533) минские соглашения (2082)

 Установление визового режима с Россией будет трактоваться Кремлем как попытка Украины выйти из минского процесса, - Ирина Луценко

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде народный депутат фракции БПП Ирина Луценко считает, что установлением визового режима с Россией Украина еще больше ухудшит ситуацию с Российской Федерацией.

Об этом она заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Также читайте: Введение визового режима с Россией - это вопрос национальной безопасности, - Бурбак

"По этому поводу идет очень много инсинуаций; предлагается много законов. Я бы сейчас исходила из положений основного договора, который сейчас спасает ситуацию - Минских соглашений. Не следует забывать о 2-3 миллионах украинцев, которые находятся на территории России", - отметила представитель президента Украины в Верховной Раде.

"Если мы устанавливаем визовый режим, мы еще больше ухудшаем ситуацию с Российской Федерацией. Давайте не забывать о Минских соглашениях, которые Россия так не хочет выполнять. Но каждый такой прецедент, каждая такая зацепка будет трактоваться Россией как попытка Украины выйти из этого процесса", считает Ирина Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим, без всяких исключений - с Россией, - Турчинов

Как сообщалось ранее, фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

Мнение других народных депутатов об инициативе введения визового режима с Россией читайте ЗДЕСЬ.
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Установление визового режима с Россией будет трактоваться Кремлем как попытка Украины выйти из минского процесса, - Ирина Луценко. - Іруся, що ти куриш?1) яким боком це в"яжеться до Мінського процесу? 2)нам,українцям начхати як це буде трактувати кацапія
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Тем временем, где-то на рассеюшке великой.

Рабочие «Ростов-Арены» начали забастовку из-за невыплаты зарплат.




Утром 12 апреля рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Причина - невыплата заработной платы в течение пяти месяцев. На протяжении всего дня трудяги, возводящие объект к ЧМ-2018, не приступали к своей работе.
По информации источника DonDay.ru, специалисты разных сфер добиваются у руководства полного расчета по заработной плате. Они заявили, что не приступят к работе, пока не начнут получать деньги.
- Мы поняли, что нам никто не собирается платить, - рассказал DonDay.ru монтажник, пожелавший не называть своего имени. - Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду.
Собеседник издания отметил, что никто из руководства не предпринял попытки договориться с «бунтарями». Весь день рабочие просто «шатались» по территории. Средняя зарплата сотрудника на стройке стадиона составляет 25 тысяч рублей. По нехитрым подсчетам можно понять, что кто-то за пять месяцев сэкономил на рабочей силе примерно 25 миллионов рублей!
Сейчас на стадионе «Ростов-Арена» уже идет укладка щебеночного основания футбольного поля. Строительная готовность стадиона - 76%. Центр поля готов для укладки инженерных коммуникаций, завершены железобетонные работы и монтаж металлоконструкций кровли стадиона. Смонтировано более 18 тысяч квадратных метров полимерного кровельного покрытия, осталось осилить около 50 тысяч квадратов. Завершиться работы должны к июню.
Это уже не первая протестная акция строителей. Так, в 2016 году около 700 человек вышли на массовую стачку. Причина коллективного прекращения работы крылась в невыплате зарплат.
Напомним, что футбольную арену к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове строит фирма-подрядчик АО «Крокус Интернешнл», входящая в состав «Крокус Групп». Владельцем компании является российский миллиардер Арас Агаларов, входящий в первую сотню богатейших бизнесменов России. Состояние 60-летнего Агаларова в 2016 году Forbes оценил в $1,2 млрд, что позволило ему занять 55-е место среди самых богатых российских бизнесменов.

http://donday.ru/rabochie-rostov-areny-nachali-zabastovku-iz-za-nevyplaty-zarplat-video.html

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Две твари, но справа - опаснее, хитрее, бесчеловечнее.
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Да сколько же вы козлы будете заглядывать в жопу этой педерации?
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Как уже достала эта семейка борцунов с преступностью. Надо бы еще и деток в Раду пристроить.Незаменимые,блин...
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Прочитал заголовок думал концовка будет, что то типа "как попытка Украины выйти из минского процесса", - Хуйло; или ... - Письков. А нет - один из представителей украинской власти.
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Ира реально нюх потеряла,она уже хуже этой чёрненькой с ПР,о вспомнил,Лукаш.
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Видать Югык ослаб и Ира нашла себе кацапчига, теперь не хочет осложнять ему работу.
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Так це ж вона озвучує думку свого патрона-гаранта.
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Шо за бред?

А мож отдать Ирину Луценко кацапской солдатне, шоб они все лучше расценивали и были добрее?
В конце концов, она имеет такое же отношение к минским соглашениям, как правила пересечения нерезидентами государственной границы Украины.

Луценко и Савченко могли бы вместе номера ставить в Цирке, как Тарапунька и Штепсель.
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Она то согласится...да пацанам бояришника немеряно надо будет...по другому никак....
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Ну,ежели эта лахудра против-значит обязательно нужно вводить визы с Кацапией.В срочном порядке!
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давайте все уедем из Краины,потому что росия может это трактовать по своему,и будет только хуже !

А ?
ПАШАЛАТЫНАХЕР ! ну это надо такую ересь нести?
40млн людей должны тут парится тем что кацапы сюдда шатсают как хотят, МАЛО ТОГО !!!
огромный кусок границы не контролируется! ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ОДНОЗНАЧНО !
И ПУСТЬ СБУ всяких самойловых к эбэнимать ставит штамп на 10 лет.как раз разпоетсядо уровня украины.
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Я смотрю на нее и понимаю,что она еще тупее Люси Янукович с наколотыми апельсинами,такие перлы выдает ,что в пору новый словарь Даля заводить.
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Ага, если мы не введем визовый режим, то Россия будет выполнять Минск - по логике этой ... И собсно, в Минских соглашениях идет речь только о взаимоотношениях Украины с оккупированной территорией.
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То може пробачимо росії все? І ще краще треба вибачитися перед путіним заради тих хто живе в росії? Як таке можна говорити?
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Те кто переехал в Расию уже либо стали жителями рашки ,либо собираются это сделать ! А те у кого там родственники могут цивилизованно сделать визу на 5- 10 лет и спокойно ездить ! И не надо народу навешивать спагетти на уши до Рима ! Поэтому срочно Визовый Режим ! Вот отгда и видно будет кто , куда и почему и с каким чемоданом!
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Да, не зря она какой то председатель Блока Путина-Порошенко! Хотя, их там, таких, полная зРада!
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мусорская женка - представитель президента - несет несусветную чушь - представитель президента.в Верховной Раде..у нас что-то не так с Радой или с Президентом?
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У Украины с 90 процентов стран визовый режим, а никто не сердится. С чего бы это? Виза - это не запрет, а контроль! Что тут плохого. Кстати, это и защита прав самих приехавших. Страна точно знает, каких и сколько граждан находится на ее территории.Это плохо? А рабство, пробросы с зарплатами, по сути положение нелегалов - хорошо?
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Ну шо ви так накинулись на домогосподарку? Вона просто говоряча голова, лялька в театрі, у якої з сраки стирчить волохата шоколадна рука.)))
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Задовбала ця тупа курка. Всі українці знають, що мінський договорняк це словоблуддя бариги. Кацапи його ніколи не виконували. За цей договорняг барига та його поплічники повинні понести відповідальність
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Та причём эта курица - оно кудахчет то, что ей парашенко сказало...
А у парашенки фабрики, бизнес в Крыму, договор с Х.йлом о невыставлении исков к расее - он же ж труженик.
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нет ничего хуже чем тупизна.которая возобомнила о себе.что она тупизна разумная....а разве визовый или безвизовый с окупантом Украины рошен прописал в Мминском сходняке....рашист и так говорит.что ему в минском сходняке делать нечего ибо конфликт на Донбассе есть внутренний конфликт Украины...которая и проводит АТО
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Так трактуется только тупоголов*й луценко!
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А когда она строчит хуйлу, это улучшает отношения.
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Визовый режим ухудшит отношения потому, что усложнит жизнь кацапам, Я смогу с этим жить.
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Безнаказанность рождает преступление. Чем больше потокать кацапам, тем хуже. При угрозе жизни больного умный и грамотный хирург удаляет причину, а не пытается ее уговорить.
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в этой семье не только Юрик -дурачек.Жена от него не отстает.Семейка Ебейкиных.конечно выборы нужны ,аж пищать.таких депутатов как ирка- растыка нужно в отстой.пусть голову ремонтирует срочно.
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Эта идиотка озвучила то, чем занимается власть, они все подмахивают хуйлу. К сожалению для Украины это неприятный и неоднократно доказанный факт.
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ну да - "а то Путин нападэ" - пипец какие они смешные и никчемные, повбывав бы
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что за бред от привластной персоны?
Джимилев(крымский татарин кстати) наоборот считает что нужно как можно скорее вводить визовый режим с московией
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Угу... по ее логике... отмена визового режима с Турцией приведет к отмене " Письма запорожских козаков турецкому султану"...)) Где в минских соглашениях пункт о обязательстве Украины не вводить визовый режим? Что мы нарушаем?))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУстановление визового режима с Россией будет трактоваться Кремлем как попытка Украины выйти из минского процесса, - Ирина Луценко
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