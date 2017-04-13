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 Боевики ОРДО продолжают обстрелы, нарушая вчерашнюю договоренность трехсторонней контактной группы о режиме тишины, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК констатирует, что несмотря на договоренности достигнуты во время заседания трехсторонней контактной группы 12 апреля в Минске, о режиме полной тишины начиная с 10:00 13 апреля, боевики продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. По состоянию на 15:30 уже зафиксировано 9 обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Зафиксированы обстрелы в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка, Опытное, Катеринов и Чермалык с применением артиллерии калибра 122-мм, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Водяное и Талаковка работал вражеский снайпер.

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"Данный факт свидетельствует о провокационных действия со стороны НЗФ ОРДО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.

Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей и неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства. Вместе с тем, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью наших защитников, командирами будет принято решение об адекватном ответе в сторону противника", - говорится в сообщении.

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Не может этого быть,ну вот не верю,там же "нашилюди" Петра Порошенко.
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Пошлите на передовую главного переговорщика Кучму, который отдал ядерное оружие, практически уничтожил армию, разрешил размещение российского флота, который ослабил оборону Украины и сделал Украину слабой
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики ОРДО продолжают обстрелы, нарушая вчерашнюю договоренность трехсторонней контактной группы о режиме тишины, - СЦКК
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