 Боевики ОРДО продолжают обстрелы, нарушая вчерашнюю договоренность трехсторонней контактной группы о режиме тишины, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Зафиксированы обстрелы в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка, Опытное, Катеринов и Чермалык с применением артиллерии калибра 122-мм, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Водяное и Талаковка работал вражеский снайпер.
"Данный факт свидетельствует о провокационных действия со стороны НЗФ ОРДО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.
Украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей и неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства. Вместе с тем, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью наших защитников, командирами будет принято решение об адекватном ответе в сторону противника", - говорится в сообщении.
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