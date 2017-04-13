EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  1353  39
Все про:виза (988) ВР (22386) законопроект (1814) Россия (69918) визовый режим (358) Бурбак (238) Народный фронт (1168)

 Введение визового режима с Россией - это вопрос национальной безопасности, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

Об этом лидер фракции Максим Бурбак заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Также читайте: Климпуш-Цинцадзе о визах для россиян: "Спустя почти три года после начала конфликта это деструктивный и ложный путь"

"Если вы углубитесь в историю этого вопроса, то увидите, что пару месяцев назад такую инициативу выдвинул Андрей Парубий, представитель "Народного фронта" на должности спикера. И есть его законопроект, и это очень серьезно! Тем более после того, как мы получили безвиз с Европой. Вы представляете, какой это будет шлюз? У нас же нет 400 км границы, вместо них - террористические организации! Я вообще не понимаю, почему европейцы до сих пор от нас этого не требуют!" - отметил нардеп.

"Мы - готовы (партия "Народный фронт" - Ред.). Потому что считаем это вопросом национальной безопасности. Это не политические игрища; мы не говорим о погоне за дешевыми политическим дивидендами. Для "Народного фронта" вопросы национальной безопасности и обороны - главные. Посмотрите на наши голосования за законопроекты по финансированию армии; на то, что делало правительство Яценюка. Это для нас приоритет номер один!" - заявил Бурбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беца о введении визового режима с РФ: Технологически МИД будет готов, если компетентные органы примут такое решение

Отвечая на вопрос, как пошагово в партии видят введение визового режима с Россией, лидер фракции "Народный фронт" пояснил, что "сначала принимаем данный закон. Потом в заключительных положениях прописываем: дать поручение правительству претворить его в жизнь".

Бурбак отметил, что намерен начать осуществление этого плана "в ближайшее время, то есть на следующей пленарной неделе".

Мнение других народных депутатов об инициативе введения визового режима с Россией читайте ЗДЕСЬ.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Идет вторая мировая война, немцы у стен Москвы. А в это время между СССР и Германией действует безвизовый режим. Тяжело это себе представить. Но это происходит сегодня в Украине. Все россияне кому только не лень, всякие шпионы, диверсанты Путина, могут свободно проникать в Украину, могут свободно убивать украинцев, взрывать всякие военные склады, мосты, передавать военные тайны, передвижение украинской армии, вредить Украине. Где эта власть, которая обязана защищать Украину. Почему у нас нет даже визового режима со страной агрессором и оккупантом. Я за визовый режим двумя руками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На основании чего у нас с ними до сих пор безвизовый режим?
Давно пора прекратить или минимизировать все эти поездки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да счаз! У тебя всё-таки просто! А у нас там бизнес вапшето
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вагоны ордло через г.конотоп, местный криминальный авторитет кирей кипятком всех обосцыт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три года! Три года они мяли хмммм, а тут вдруг прозрели? Суки, чуют выборы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот когда про депутатскую неприкосновенность заговорят,тогда точно выборы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это сейчас не в тренде, инфа 100%! За песню про снятие неприкосновенности сразу бьют в рыло, не прокатит в списке обицянок. Вот все связанное с мордором
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Именно,выборы.И они будут точно.Ляшко даже риторику поменял.И многие опять купятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и я заметила, что у радикальной куртизанки новый репертуар
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неприкосновенность уже сняли... это из той же оперы- блаблабла
 показать весь комментарий
Ответить
 
та щазз... ссиль на те, шо Україна вийшла з СНГ - у студію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Парасюка в президенты
он бы хуйлу рук не жал
а с носока бы железно в бубен
ради одного этого стоит выбрать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перед выборами необходим закон об отзыве голосов избирателей и голосование по открытым партийным спискам. Без этого хоть Парасюка, хоть кого туда двигай система все сожжет и перемелет. До принятия этих законов смысл выборов банально теряется. Кстати , соевый до выборов Парасюка упечёт, к гадалке не ходи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДАЛ БЕЗВИЗ - ДАЕШЬ И "ВИЗ"
Визам с кацапстаном -ДА! ДА! ДА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С первого дня оккупации Мордором нашей земли в Крыму надо было вводить ввизы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давно пора визовый режим с рюзкими и не только украинцам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бишкеку привет! я сам с Кара-Балтов в 94ом уехал
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если рузке правильно сделал, а если украинец то зря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и два миллиона гастарбайтеров назад на украину, без всякой перспективы найти тут работу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну во первьіх розговор про визовьій режим Украиньі, а не россии. Хотя если в ответ россия и ведет ответньій режим пересечения границьі, то гастерьі получат визу и будт себе работать дальше. Какие проблемьі..? Вопрос не в наших гражданах, а в том что бьі не пускать всякое отребья, включае бандитов с кавказа или питера, не суть важно. Но єти русские призжают сюда грабить наши дома, угонять наши авто, у нас и своих бандюков достаточно, а так еще и с кацапстана гуляют как у себя дома..Нафига такое счастье?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"это вопрос национальной безопасности"

Третий год государственного саботажа введения визового режима с захватчиками -
это вопрос государственной измены государственной "верхушки" Украины(ст.111 Криминального кодекса.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давно пора.Только одни разговоры! И закройте так называемые переходы в Крым.Пусть все желающие ,едут туда через нормальную границу.Ведь это не переходы ,а линия обороны от агрессора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крьім єто Украина, а не россия, и граница там не нужна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
чем же ты три года занималась свинная харя?торговала с партнерами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настало время акуительных историй. Мы уже в сказки не верим, и про отказ от недоторканноси слышали и выборы по новым законам от пецы и ордена. Обещаторы вы рахитичные. И Сеня твой до Майдана про газ за 70$ для народа жеппу надрывал. Идиши вы нахер, скоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Национальная безопасность -это под суд генералов паркетников по вооружению и
боеприпасам

http://censor.net.ua/forum/912150/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard_dollarov/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
 13.04.17 08:19 В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов
Во время войны с россией уничтожитиь самим самый большой арсенал боеприпасов
в Украине - Балаклейский и
не построить ни одного патронного завода . взамен сданных двух депутатом ВР ЖВАНИЕЙ в ЛуганДонии .
13.04.17 09:23 Пожар в Балаклее уничтожил боеприпасы на $1 млрд
В результате пожара на военном складе неподалеку города Балаклея Харьковской области пожаром было уничтожено боеприпасов на $1 млрд, рассказал комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
http://censor.net.ua/forum/912159/pojar_v_balaklee_unichtojil_boepripasy_na_1_mlrd
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас не граница,а проходной двор,те же сепары едут через орду за пенсиями,подлечиться,и тд И особенно умиляет,как у нас некоторые сердобольные беспокоятся,а как же наши лбди которые уехали в расею?Как с ними будет?надо быть круглым идиотом.чтобы рассчитывать на тех людей,что если надо ,то они приедут в Украину,помогут и будут воевать. тд.тп У меня соседи ватники,года два назад отправили двоих своих ублюдков от призыва в расею к родственникам,и это я сейчас должен переживать как себя будут чуствовать эти животные?И при этом я знаю ,что этим гандонам хотят замутить наши новые загранпаспортах,для безвиза!Это они хер упустят!Та вот таких как эти падлы там 99%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не люблю ,когда враги начинают говорить правильные вещи. Ведь для них не польза нужна.А какая -то завуалированная выгода. В общем я не верю бурбакам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия введет визовый режим в ответ, и тысячи ̶̶д̶̶̶в̶̶̶о̶̶̶р̶̶̶н̶̶̶и̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶в̶̶̶ агентов Кремля возвратятся в Киев подрывать национальную безопасность. Так вижу перспективы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение визового режима с Россией - это вопрос национальной безопасности, - Бурбак
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти