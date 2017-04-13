 Введение визового режима с Россией - это вопрос национальной безопасности, - Бурбак

Об этом лидер фракции Максим Бурбак заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Если вы углубитесь в историю этого вопроса, то увидите, что пару месяцев назад такую инициативу выдвинул Андрей Парубий, представитель "Народного фронта" на должности спикера. И есть его законопроект, и это очень серьезно! Тем более после того, как мы получили безвиз с Европой. Вы представляете, какой это будет шлюз? У нас же нет 400 км границы, вместо них - террористические организации! Я вообще не понимаю, почему европейцы до сих пор от нас этого не требуют!" - отметил нардеп.
"Мы - готовы (партия "Народный фронт" - Ред.). Потому что считаем это вопросом национальной безопасности. Это не политические игрища; мы не говорим о погоне за дешевыми политическим дивидендами. Для "Народного фронта" вопросы национальной безопасности и обороны - главные. Посмотрите на наши голосования за законопроекты по финансированию армии; на то, что делало правительство Яценюка. Это для нас приоритет номер один!" - заявил Бурбак.
Отвечая на вопрос, как пошагово в партии видят введение визового режима с Россией, лидер фракции "Народный фронт" пояснил, что "сначала принимаем данный закон. Потом в заключительных положениях прописываем: дать поручение правительству претворить его в жизнь".
Бурбак отметил, что намерен начать осуществление этого плана "в ближайшее время, то есть на следующей пленарной неделе".
Мнение других народных депутатов об инициативе введения визового режима с Россией читайте ЗДЕСЬ.
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Давно пора прекратить или минимизировать все эти поездки.
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он бы хуйлу рук не жал
а с носока бы железно в бубен
ради одного этого стоит выбрать
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Визам с кацапстаном -ДА! ДА! ДА!
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Третий год государственного саботажа введения визового режима с захватчиками -
это вопрос государственной измены государственной "верхушки" Украины(ст.111 Криминального кодекса.)
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Национальная безопасность -это под суд генералов паркетников по вооружению и
боеприпасам
http://censor.net.ua/forum/912150/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard_dollarov/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
13.04.17 08:19 В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов
Во время войны с россией уничтожитиь самим самый большой арсенал боеприпасов
в Украине - Балаклейский и
не построить ни одного патронного завода . взамен сданных двух депутатом ВР ЖВАНИЕЙ в ЛуганДонии .
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В результате пожара на военном складе неподалеку города Балаклея Харьковской области пожаром было уничтожено боеприпасов на $1 млрд, рассказал комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
http://censor.net.ua/forum/912159/pojar_v_balaklee_unichtojil_boepripasy_na_1_mlrd
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