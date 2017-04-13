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 "Применяли танки и огнеметы без достаточных оснований", - подробности решения ЕСПЧ по Беслану

Европейский суд по правам человека в Страсбурге выявил ряд нарушений прав заложников, захваченных в ходе атаки на Беслан в 2004 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, суд постановил, что Россия должна была выплатить истцам сумму в размере €2 млн 955 тыс. В нее входят компенсации морального вреда и возмещение расходов на судебные издержки в размере €88 тыс.", - сказано в документе.

Кроме того, в решении Страсбургского суда подробно прописано, какие именно нарушения и каких пунктов Европейской конвенции по правам человека допустили российские власти как в ходе контртеррористической операции осенью 2004 года, так и в ходе дальнейшего расследования ее обстоятельств. Так, сказано там, Россия нарушила несколько пунктов базовой статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на жизнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ установил, что действия спецназа РФ в Беслане были нарушением права на жизнь и постановил выплатить истцам около €3 млн

"В ходе заседания суд установил следующие факты. Ранним утром 1 сентября 2004 года группа вооруженных террористов пересекла границу Ингушетии и Южной Осетии и захватила колу №1 в Беслане.

Через несколько минут они согнали порядка 1100 человек в школьный спортзал и заминировали его", - сказано в решении.

Там отмечается, что после этого силовики окружили захваченное здание и начали вести переговоры с боевиками, которые "выдвинули политические требования о выводе российской армии из Чечни".

"3 сентября на территории спортзала произошли два взрыва, после чего несколько заложников попытались бежать через другие помещения школы, а террористы начали стрелять по ним", - отмечается в постановлении ЕСПЧ.

Там также сказано, что после этого боевики и силовики вступили между собой в "жесткое боестолкновение", которое повлекло гибель 330 человек, среди которых были как правонарушители, так и заложники, а также 12 сотрудников различных правоохранительных структур, принимавших участие в операции.

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Как постановил Страсбургский суд, как минимум за несколько дней до нападения на школу власти в достаточной мере владели "конкретной информацией о готовящейся атаке, которая будет предпринята в начале учебного года на образовательные учреждения".

При этом власти города и полиция не усилили охрану школы, не предупредили ее руководство об опасности теракта и не приняли еще ряд мер, которые позволили бы снизить риск захвата заложников и гибели людей. Это, по мнению судей ЕСПЧ, является нарушением одного из пунктов статьи 2. Кроме того, суд установил, что российское руководство не смогло должным образом спланировать и провести операцию по спасению заложников и таким образом минимизировать риск их гибели.

"Отсутствие единого руководства операцией привело к серьезным ошибкам в принятии решений и в координации действий между различными службами и ведомствами. Кроме всего прочего, из-за просчетов в руководстве операции не было принято должных мер по оказанию медицинской помощи пострадавшим, а также предотвращению возгорания в школе", - сказано в постановлении ЕСПЧ.

Также судьи сочли, что российские силовики необоснованно применили некоторые виды вооружения при штурме захваченной террористами школы.

"Суд постановил, что Россия нарушила и другие пункты статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на жизнью. Это выразилось в том, что

без достаточных правовых оснований были применены танки, гранатометы и огнеметы при штурме школы. Это привело к гибели заложников, что нарушает базовые принципы статьи 2", - говорится в решении ЕСПЧ.


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какой то бред, честно говоря... какие силовики на танках и с огнеметами? это же не регулярная армия..
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"честно говоря" - ето не про кацапов...
поетому заткнись.
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да хватит тебе на себя в зеркало наговаривать. Что так всполошился?)
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петросянский юмор?
предлагаю закончить дискуссию... раньше думал ты вменямый - видимо нет.
-
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ты еще и петросяна смотрел? а дискуссии, тут и не было, если ты не заметил.
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та не нужны подонкам основания, они не детей спасали - честь подхуйловную берегли.
отправлял деньги тогда - думаю своровали гаденыши.
и до мальчишек и девченок ничего не дошло.
но до меня дошло.
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в 2004 р. перед штурмом Беслану дивився телевізор.

Точно пам'ятаю, що у спецназівців РФ були протитанкові гранатомети.
Хоча на фіга ними стріляти у школу, де 1100 заручників?
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Минимизировать потери среди заложников они не собирались. Свалить на террористов побольше жертв - да.
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сволочями были - сволчамии и сдохнут.
не было бы у гаденышеи ядера - хуйло с молчаливым шойгой и гопкомпанией
опередили бы хуссейна в петле....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Применяли танки и огнеметы без достаточных оснований", - подробности решения ЕСПЧ по Беслану
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