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 Политика Украины
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 История с арестом крымских вин в Италии оставляет неприятное послевкусие, - МИД РФ

МИД РФ рассматривает инцидент с арестом вина из оккупированного Крыма на выставке в Вероне как "провокацию, инспирированную представителями киевских властей в Италии".

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Видимо, задачей было бросить тень на успешно проходящий в этот день официальный визит в Российскую Федерацию президента Италии, - отметила она. - Вызывает недоумение, что итальянские власти, активно выступающие за расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, не сумели противостоять этой антироссийской затее".

По словам Захаровой, подобным шагом организаторы выставки нарушили свои обязательства по обеспечению наиболее благоприятных условий всех участников выставки. "Сделанная для оправдания ссылка на соответствующий регламент Совета ЕС является абсолютно безосновательной. Мы все проверили, данный документ, хотя и имеет антикрымскую направленность, но он не предусматривает запрета на выставочную некоммерческую продукцию, произведенную в Крыму", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выставке в Италии полиция изъяла с российского стенда вина из оккупированного РФ Крыма

"Мы вынуждены констатировать, что эта история не добавляет реноме организаторам, потому что вызывает большое количество вопросов и оставляет неприятное послевкусие, а для вина это имеет колоссальное значение", - подытожила она.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Италии на винной выставке Vanitaly презентовали крымские вина на российском стенде. Позже итальянская полиция арестовала партию вина из аннексированного Крыма, которая была на российском стенде.
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в последнее время вам к "послевкусию" не привыкать
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Сатанва кацапская,ворованное выставлять не самое приличное в этом мире занятие.Хотя для сатанвы это обычное дело.
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это послевкусие напоминает нечто похожее на вкус петуха которого слепленого кацапами вне всяких похвал
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Все правильно. В цивилизованном мире к ворам, подонкам и убийцам иначе и не относятся.
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ха украли и на выставку
Эй воры всего мира! а ну все на выставку...
ушлебки кацапы деградируют в геометрической прогрессии...
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"История с арестом крымских вин в Италии оставляет неприятное послевкусие"
бояры вы налакались, потому и послевкусие херовое
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Страна вытирающая свою жопу договорами и международными нормами вообще не фига не вызывает.
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про послєвкусіє вірю, маша опитний алко експерт
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и не только-она по вкусу может определить кто откуда.
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не пейте ворованое и возможно послевкусие вкрутится,
ну или с лопат сербайте.... - тоже ништяков полные скрепы.
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Перепродавать краденное-это преступление. А устраивать "презентации" ворованного- это такая руська удаль?
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Не "руська" только, а российская - между этими двумя понятиями нет ничего общего.
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Не срасийская, а руске - самоназвание мардвы, рускань мастосрань.
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А такое всегда бывает, когда ворованное вино стоит не правильных температурных условиях. Оно меняет цвет и становится кислым. Это результат остаточного действия бактерий винного брожения, которые не переносят если вино воруется у законного владельца.
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"...оставляет неприятное послевкусие..."
Боярышниковое?
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Ой, млять, естети! "Послєвкусіє" у них, бачте-но!
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мадам, после хреновой российской/чеченской/паленой водки (в лучшем случае), но чаще после боярышника, не вам судить о послевкусиях.
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Боярышник, мадам, послевкусия не оставляет. Настоятельно рекомендую.
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История с арестом крымских вин в Италии оставляет неприятное послевкусие



Как будто говнецом вас накормили, да, росисяне?
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Хай Луценко розкаже, чи вже допитав Берлусконі за випиту пляшку 240-річного вина

"Прокуратурой АР Крым осуществляется досудебное расследование по факту совершения преступления. Установлено, что 11.09.2015 во время посещения НПАО "Массандра" Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони гражданка Украины, незаконно назначенная на должность генерального директора государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", имея умысел на растрату чужого имущества, лично откупорила для указанных лиц одну бутылку уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда, которое является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность для государства. Этим деянием подозреваемая причинила государству убытки на сумму 2 173 903,9 грн", - говорится в сообщении.
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а чего тогда держите во рту - выплёвываите или глотайте, если вкус не приятный, а как орали то - крым наш, крым наш - ведь предупреждали, это не сладость какая то.
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Вино то наше,крымское.
Прав у кацапни на него нет.
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Вы, ребята, как-то привыкайте к такому послевкусью. Ворованный кусок поперёк горла встаёт.
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Это вы дерьма налакались, дорогуша - вам не привыкать!
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Воно то після радімай козлячої мочі Машку так не сушить...😕😕😕
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Авже ж,каци,після щєй (хоч йух полощєй) з кропиви,рєпи і браги /пААслєвкусіє/ набагато краще.История с арестом крымских вин в Италии оставляет неприятное послевкусие, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2491
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИстория с арестом крымских вин в Италии оставляет неприятное послевкусие, - МИД РФ
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