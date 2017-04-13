 История с арестом крымских вин в Италии оставляет неприятное послевкусие, - МИД РФ

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Видимо, задачей было бросить тень на успешно проходящий в этот день официальный визит в Российскую Федерацию президента Италии, - отметила она. - Вызывает недоумение, что итальянские власти, активно выступающие за расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, не сумели противостоять этой антироссийской затее".
По словам Захаровой, подобным шагом организаторы выставки нарушили свои обязательства по обеспечению наиболее благоприятных условий всех участников выставки. "Сделанная для оправдания ссылка на соответствующий регламент Совета ЕС является абсолютно безосновательной. Мы все проверили, данный документ, хотя и имеет антикрымскую направленность, но он не предусматривает запрета на выставочную некоммерческую продукцию, произведенную в Крыму", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Мы вынуждены констатировать, что эта история не добавляет реноме организаторам, потому что вызывает большое количество вопросов и оставляет неприятное послевкусие, а для вина это имеет колоссальное значение", - подытожила она.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Италии на винной выставке Vanitaly презентовали крымские вина на российском стенде. Позже итальянская полиция арестовала партию вина из аннексированного Крыма, которая была на российском стенде.
2949 38
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Порошенко: Мы не позволим "той стороне" отгородить Донбасс от Украины(189)
Боевики планируют осуществить провокации на 9 мая в прифронтовой зоне, контролируемой Украиной, - ИС(43)
Работники двух предприятий на Луганщине готовят забастовку. Активистов уже предупредили о "жестких репрессивных мерах", - ГУР(50)
Российские кураторы приказали боевикам заменить украинские паспорта на фейковые документы "Л/ДНР" до мая 2017 года(47)
Мария Захарова обиделась на немцев за сатирический аккаунт(0)
Боевики подтянули танковую роту к первой линии на Луганщине, - ИС(20)
Высший спецсуд запретил судам использовать названия "ЛНР" и "ДНР" в своих решениях(39)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эй воры всего мира! а ну все на выставку...
ушлебки кацапы деградируют в геометрической прогрессии...
Ответить
Ответить
Ответить
бояры вы налакались, потому и послевкусие херовое
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну или с лопат сербайте.... - тоже ништяков полные скрепы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Боярышниковое?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как будто говнецом вас накормили, да, росисяне?
Ответить
"Прокуратурой АР Крым осуществляется досудебное расследование по факту совершения преступления. Установлено, что 11.09.2015 во время посещения НПАО "Массандра" Президентом Российской Федерации Путиным В.В. и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони гражданка Украины, незаконно назначенная на должность генерального директора государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", имея умысел на растрату чужого имущества, лично откупорила для указанных лиц одну бутылку уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда, которое является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность для государства. Этим деянием подозреваемая причинила государству убытки на сумму 2 173 903,9 грн", - говорится в сообщении.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прав у кацапни на него нет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить