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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8478) судья (1798) Высший совет правосудия (54)

 ВСП отклонил ходатайство ГПУ о продлении срока отстранения от должности судьи Высшего хозсуда Емельянова

ГПУ не может повторно обратиться о продлении срока отстранения судьи от должности на стадии досудебного расследования в пределах одного уголовного производства.

Высший совет правосудия (ВСП) отказался рассматривать ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении срока отстранения от должности судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, подозреваемого в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Соответствующее решение ВСП решил вернуть Генпрокуратуре данное ходатайство без рассмотрения", - огласил решение председатель совета Игорь Бенедисюк.

Решение принято с несколькими отельными мнениями членов совета.

Генпрокуратура просила ВСП продлить срок отстранения судьи до 17 июня.

При этом представитель Генпрокуратуры при рассмотрении данного ходатайства подчеркнул, что отказ в продлении отстранения Емельянова может повлечь нарушение подозреваемым возложенных на него судом обязательств и совершение новых уголовных правонарушений.

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По его словам, досудебное расследование в данном уголовном производстве продлено до 29 июля.

Срок отстранения Емельянова от должности истекает 17 апреля.
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Бездельники. За бесполезностью вас надо просто анулировать
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Хотим правовую страну?ВСП расстрелять полным составом, всем понятно какую безапелляционную отмазку себе суки в мантиях узаконили с подачи реформы чоколадного ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП отклонил ходатайство ГПУ о продлении срока отстранения от должности судьи Высшего хозсуда Емельянова
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