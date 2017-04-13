 ВСП отклонил ходатайство ГПУ о продлении срока отстранения от должности судьи Высшего хозсуда Емельянова

Высший совет правосудия (ВСП) отказался рассматривать ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении срока отстранения от должности судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, подозреваемого в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Соответствующее решение ВСП решил вернуть Генпрокуратуре данное ходатайство без рассмотрения", - огласил решение председатель совета Игорь Бенедисюк.
Решение принято с несколькими отельными мнениями членов совета.
Генпрокуратура просила ВСП продлить срок отстранения судьи до 17 июня.
При этом представитель Генпрокуратуры при рассмотрении данного ходатайства подчеркнул, что отказ в продлении отстранения Емельянова может повлечь нарушение подозреваемым возложенных на него судом обязательств и совершение новых уголовных правонарушений.
По его словам, досудебное расследование в данном уголовном производстве продлено до 29 июля.
Срок отстранения Емельянова от должности истекает 17 апреля.
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