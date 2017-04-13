EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  2237  19
Материалы по теме:
Все про:иск (372) Крым (19479) Минюст (1131) права человека (668) Россия (69918) Европейский суд по правам человека (479)

 Украина подала в ЕСПЧ новые беспрецедентные доказательства по первому крымскому делу, - Петренко

Украина подала новые и беспрецедентные доказательств к крымскому иску к Российской Федерации в Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ).

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Международный суд ООН огласит решение по обеспечительным мерам в деле между Украиной и РФ 19 апреля

"За эти несколько месяцев мы провели огромную работу относительно подготовки и подачи дополнительных пояснений по первому крымскому делу. Там есть ряд фактов и доказательств абсолютно новых и беспрецедентных, которые мы планируем озвучить в рамках того, что мы можем сказать по регламенту ЕСПЧ", - сказал Петренко на брифинге в Киеве в четверг.

При этом министр подчеркнул: "С теми доказательствами и пояснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержанных оккупантами 6 крымских татар везут в "суд": "Цирк! Человека обвиняют в публикации в интернете, а для этого привлекли Росгвардию, ОМОН, полицию и ГАИ". ВИДЕО

При этом глава Минюста анонсировал отдельную пресс-конференцию по этому поводу.

Напомним, Украина подала пять исков к РФ в ЕСПЧ относительно событий в Крыму и на востоке Украины. В Минюсте анонсировали подачу шестой жалобы в ЕСПЧ, касающейся нарушения прав человека во время событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 гг.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Майже 15 хвилин минуло і ще ніхто не написав про шоколад і сою. ПацанИ, де ви?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О,да ты ещё чума трансвеститная,гермафродитное ты наше,сидишь в норке Цензора и покрюченными лапками банишь Людей за ПРАВДУ,ПНХ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты дурак или просто прикидываешься?
В чём твоя пэрэмога? В том что на оккупантов подали иск в нарушении прав человека?
Решением суда будет: "Отныне нарушать права низзя!"
Кремль скажет: "Отныне не будем"...

петух, кукарекай дальше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петя Президент Украины , кананенка и грановский блокируют подачу в международные суды иски на миллиарды Ху.. лу педафилу на миллиарды за окупацию . Эти мрази видать получили откаты от Ху.. ла .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина проиграет суды по 3 миллиардам Яныка потому что Петя , кананенка и грановский получают откаты от Ху.. ла . В Лондоне уже можно было выиграть у рашки , но проиграли . Нет встречного иска рашке за окупацию . Гандоны Петя , кананенка и грановский по ночам висят на телефоне с Ху .. лом Педафилом . Видать вылизывают ему ванючую сраку. Президент Украины и отсосет за хорошие откаты от Ху.. ла Педафила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эт хорошо...Украина подала в ЕСПЧ новые беспрецедентные доказательства по первому крымскому делу, - Петренко.... но http://tass.ru/politika/2528052
Собирать доказательства необходимо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не хотят как вариант проделать громадную работу о доказательствах применения российских войск на Донбассе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свой иск в ЕСПЧ к сожалению можно засунуть в одно место. в которое мы все глубже и глубже погружаемся.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина подала в ЕСПЧ новые беспрецедентные доказательства по первому крымскому делу, - Петренко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти