 Украина подала в ЕСПЧ новые беспрецедентные доказательства по первому крымскому делу, - Петренко

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За эти несколько месяцев мы провели огромную работу относительно подготовки и подачи дополнительных пояснений по первому крымскому делу. Там есть ряд фактов и доказательств абсолютно новых и беспрецедентных, которые мы планируем озвучить в рамках того, что мы можем сказать по регламенту ЕСПЧ", - сказал Петренко на брифинге в Киеве в четверг.
При этом министр подчеркнул: "С теми доказательствами и пояснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет".
При этом глава Минюста анонсировал отдельную пресс-конференцию по этому поводу.
Напомним, Украина подала пять исков к РФ в ЕСПЧ относительно событий в Крыму и на востоке Украины. В Минюсте анонсировали подачу шестой жалобы в ЕСПЧ, касающейся нарушения прав человека во время событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 гг.
2237 19
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
История с арестом крымских вин в Италии оставляет неприятное послевкусие, - МИД РФ(37)
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 2 огневые позиции боевиков и несколько недавно построенных бункеров в Золотом(4)
Работники двух предприятий на Луганщине готовят забастовку. Активистов уже предупредили о "жестких репрессивных мерах", - ГУР(50)
Пьяный командир боевиков "ЛНР" устроил стрельбу в Первомайске, ранены двое гражданских, - ГУР(14)
История о судебной волоките с загранпаспортом латвийской гражданки(0)
Российские кураторы приказали боевикам заменить украинские паспорта на фейковые документы "Л/ДНР" до мая 2017 года(47)
Боевики подтянули танковую роту к первой линии на Луганщине, - ИС(20)
Ответить
Ответить
Ответить
не гыг(
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В чём твоя пэрэмога? В том что на оккупантов подали иск в нарушении прав человека?
Решением суда будет: "Отныне нарушать права низзя!"
Кремль скажет: "Отныне не будем"...
петух, кукарекай дальше...
Ответить
Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Собирать доказательства необходимо.
Ответить
Ответить
Ответить