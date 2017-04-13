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Все про:Киев (16818) Нацполиция (6894) ремонт (712) реставрация (25) школа (1690) махинации (446) Андреевский спуск (52)

 Полиция подозревает должностных лиц киевского коммунального предприятия в присвоении средств, выделенных на ремонт школы и реставрационные работы на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями Подольского районного управления НПУ и Киевской местной прокуратурой №7 разоблачили должностных лиц коммунального предприятия, которые подозреваются в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт школы и реставрацию на Андреевском спуске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, по версии следствия, должностные лица указанной компании в ходе проведения конкурсных торгов на проведение ремонта крыши в общеобразовательной школе №25, а также ремонта освещения на Андреевском спуске на общую сумму более пяти миллионов гривен, предоставили незаконное преимущество подконтрольному им предприятию, которое было признано победителем.

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"Злоумышленники намеренно завысили стоимость ремонта и реставрации на 2,5 миллиона гривен. После объявления победителя торгов деньги были переведены в наличные при помощи конвертационного центра путем проведения бестоварных операций с фиктивными компаниями, хотя документально отражалось финансирование работ по безналичному расчету. Для создания видимости проведения ремонта крыши школы были наняты люди, однако фактически работы выполнены не были. При этом организаторы схемы подписали заведомо ложные акты приема - передачи выполненных работ", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что на основании постановления Подольского районного суда г. Киев в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК проводятся обыска. На данный момент изъяты более 35 тысяч долларов США, 8,5 тысяч евро наличными, бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы, печати фиктивных компаний, черновые записи и компьютерная техника.

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Полиция подозревает должностных лиц киевского коммунального предприятия в присвоении средств, выделенных на ремонт школы и реставрационные работы на Андреевском спуске 01Полиция подозревает должностных лиц киевского коммунального предприятия в присвоении средств, выделенных на ремонт школы и реставрационные работы на Андреевском спуске 02Полиция подозревает должностных лиц киевского коммунального предприятия в присвоении средств, выделенных на ремонт школы и реставрационные работы на Андреевском спуске 03Полиция подозревает должностных лиц киевского коммунального предприятия в присвоении средств, выделенных на ремонт школы и реставрационные работы на Андреевском спуске 04Полиция подозревает должностных лиц киевского коммунального предприятия в присвоении средств, выделенных на ремонт школы и реставрационные работы на Андреевском спуске 05

В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Читаешь такие новости и понимаешь, что вор на воре и вором погоняет. А как же широко разрекламированная "борьба с коррупцией"?
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