 Полиция подозревает должностных лиц киевского коммунального предприятия в присвоении средств, выделенных на ремонт школы и реставрационные работы на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, по версии следствия, должностные лица указанной компании в ходе проведения конкурсных торгов на проведение ремонта крыши в общеобразовательной школе №25, а также ремонта освещения на Андреевском спуске на общую сумму более пяти миллионов гривен, предоставили незаконное преимущество подконтрольному им предприятию, которое было признано победителем.
"Злоумышленники намеренно завысили стоимость ремонта и реставрации на 2,5 миллиона гривен. После объявления победителя торгов деньги были переведены в наличные при помощи конвертационного центра путем проведения бестоварных операций с фиктивными компаниями, хотя документально отражалось финансирование работ по безналичному расчету. Для создания видимости проведения ремонта крыши школы были наняты люди, однако фактически работы выполнены не были. При этом организаторы схемы подписали заведомо ложные акты приема - передачи выполненных работ", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что на основании постановления Подольского районного суда г. Киев в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК проводятся обыска. На данный момент изъяты более 35 тысяч долларов США, 8,5 тысяч евро наличными, бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы, печати фиктивных компаний, черновые записи и компьютерная техника.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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