 В Раде собирают подписи, чтобы расследовать деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал депутат от "Свободы" Олег Осуховский.
- Это касается и, так называемого, рефинансирования банков, которые принадлежат олигархам и россиянам, и закрытия около 90 финансовых структур и того, что украинские банки, которые могли работать были закрыты. Вот эти коррупционные факты необходимо расследовать", - отметил он.
Депутат напомнил, что НАБУ проводило обыски в Нацбанке, поэтому парламент и общество должны знать результаты этих действий. Осуховский также выразил надежду на то, что постановление о создании временной следственной комиссии подпишут не только члены оппозиционных фракций, но и коалиции.
Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива. 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала в отставку.
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все её деяния - это подача строителя будок
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Володимир Гройсман подав е-декларацію за 2016 рік: сумарний дохід склав понад 15 мільйонівгривень
Гонтарева показала 57 млн гривень у декларації
Більшу частину доходу в минулому році Валерія Гонтарева отримала від продажу частки в ICU Holdings Limited - 52,57 млн гривень, відсотки за вкладом в Укрексімбанку - 2,37 млн гривень. Зарплата глави НБУ склала 1,97 млн гривень.
У розділ Витрати Декларації глава Національного банку України внесла відомості з оплати за навчання сина в розмірі 1 205 849 гривень.
У 2016 році члени сім'ї Валерії Гонтаревої придбали у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль марки Mercedes Benz 2008 року випуску, а також офісне приміщення площею 68,7 кв. м.
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"Ревизор" (Гоголь)
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если не свалит в липецк, конечно
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оркиторговые партнёры перестанут стрелять, то те, кто сейчас защищает нас, сметут всю шокорыготу за один день вместе с мусорами и нацгвардией!!!
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а за окном шел очередной 3246-й слив Мариуполя...
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теперь залечивай геоморой
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по сумме маленькой и на природу......
и там уже споете пестни пролетарские....
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...ну все...понеслась...
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https://www.youtube.com/watch?v=0RltaEkYiWo
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На попередніх виборах за Порошенка не голосував. Гаразд переконали кацики, переконали.
На майбутніх проголосую за Порошенка.
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