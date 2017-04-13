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 Политика Украины
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Все про:ВР (22386) коалиция (3818) оппозиция (5901) парламент (925) Свобода (3012) следствие (173) Гонтарева (641)

 В Раде собирают подписи, чтобы расследовать деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ

Депутаты-свободовцы инициируют создание временной следственной комиссии парламента по расследованию деятельности Нацбанка за время, когда его возглавляла Валерия Гонтарева,

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал депутат от "Свободы" Олег Осуховский.

- Это касается и, так называемого, рефинансирования банков, которые принадлежат олигархам и россиянам, и закрытия около 90 финансовых структур и того, что украинские банки, которые могли работать были закрыты. Вот эти коррупционные факты необходимо расследовать", - отметил он.

Депутат напомнил, что НАБУ проводило обыски в Нацбанке, поэтому парламент и общество должны знать результаты этих действий. Осуховский также выразил надежду на то, что постановление о создании временной следственной комиссии подпишут не только члены оппозиционных фракций, но и коалиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника"

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива. 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала в отставку.

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У нас разве страна? Это просто цирк.Чтобы заставить прокуратуру работать и выполнять свои функции в отношении воровки Гонтаревой Рада должна собирать еще какие-то подписи.Да нах такую власть,президента и прокуратуру! Геть,скотов-геноцидников из власти!
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Как по мне - худшая банкирша в истории Украины, и расследовать ее художества - полюбому!
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и худший президент
все её деяния - это подача строителя будок
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Это традиция у нас такая : последующий хуже предыдущего .
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но тем не менее,всегда лучше кацапских .бо карма...
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худшая банкирша в истории Украины это порошенко
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Подделка. На настоящем документе должно стоять - "Настоящий документ"...
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самый надежный способ похоронить правду в Украине - создать временную следственную комиссию.
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Больше не чем заняться ? Посещение заседаний пусть проверят и вычтут из зарплаты прогулы- там на много пенсий денег хватит
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Декларація Порошенка за 2016 рік - 366 тисяч гривень зарплати. А його загальний дохід склав більше12 млн гривень.
Володимир Гройсман подав е-декларацію за 2016 рік: сумарний дохід склав понад 15 мільйонівгривень
Гонтарева показала 57 млн гривень у декларації

Більшу частину доходу в минулому році Валерія Гонтарева отримала від продажу частки в ICU Holdings Limited - 52,57 млн гривень, відсотки за вкладом в Укрексімбанку - 2,37 млн гривень. Зарплата глави НБУ склала 1,97 млн гривень.
У розділ Витрати Декларації глава Національного банку України внесла відомості з оплати за навчання сина в розмірі 1 205 849 гривень.
У 2016 році члени сім'ї Валерії Гонтаревої придбали у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль марки Mercedes Benz 2008 року випуску, а також офісне приміщення площею 68,7 кв. м.
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не суетитесь, не распыляйтесь, сначала камазы с долларами Яныковоща верните ну те самые, которые все видели... сколько гривен в борьбе с коррупцией в казну вернули? 8 тыщ кажись? А сколько лярдов распилили на борьбе с ней?
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Шоколадный Педя не даст ее тронуть !Она помогла ему и многим другим накрасть бабла как не кто.
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уверен, шо шоколадный педя будет болтаться на столбе вскоре
если не свалит в липецк, конечно
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Про скор - не уверен. Его защищает ВСЕ МУСОРЬЕ УРКАИНЫ И Нациковатая гвардия .Сначала придется их уничтожить.
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поэтому оно понимает, что как токо орки торговые партнёры перестанут стрелять, то те, кто сейчас защищает нас, сметут всю шокорыготу за один день вместе с мусорами и нацгвардией!!!
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а ты когда в последний раз встречался с воинами АТО,что так громко от их имени заявляешь?
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у тебя от тригодичного повторения мозоль не натёрся ? )))
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Гонтарева должна вернуть украденное.И сдать парашенко.Все ее связи с ним и делишки.Только так можно начать строить новое государство,не пребегая к революциям.
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В этой засраной Уркаине некто не чего не вернет !!! Не будьте такими наивными.
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да как же ты уберешь, если ты только призываешь, а сам никогда не выходишь?
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Номерной,подыскивай новых хозяев.Похоже им скоро,кранты.
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ну да, ну да )))))

а за окном шел очередной 3246-й слив Мариуполя...
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шо запоребриковый,запекло тебе от Украины?а тебе говорили,не набрасывайся с голодухи на сало с паприкой,бо там и чили с черным перцем имеется.
теперь залечивай геоморой
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Смысл* Сейчас она почти как памятник, кто её посадит? А если запахнет жареным, сразу чартером свалит в тёплые края на виллы цветочки поливать.
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слуги народа - май на носу.
по сумме маленькой и на природу......
и там уже споете пестни пролетарские....
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Ей срочно в Феофанию надо , ну там диагноз обсудить и все такое , а то спалится как Насиров .
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...Генерал-майор Виктор Назаров, которого признали виновным в деле сбитого террористами "ЛНР" самолета Ил-76, заявил, что не отдавал повлекшего за собой гибель украинских десантников приказа."Определили человека, на которого можно все это повесить - эти 49 жизней и пытались потом под этого конкретного человека собрать доказательства. Каким образом выполнялся и организовывался этот перелет мне неизвестно - это была полностью ответственность руководителя оперативной группы", - отметил генерал.По его словам, все приказы тогда отдавал непосредственно руководитель антитеррористического центра, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко."Муженко дал мне указание подготовить соответствующее распоряжение. Как начальник штаба я эту работу организовал. В этом случае мной была направлена заявка на переброску этих сил и средств. Непосредственно задачи, непосредственно распоряжение отдавалось Генеральным штабом", - резюмировал Назаров.http://antikor.com.ua/articles/162401-general_nazarov_nazval_muhenko_otvetstvennym_za_katastrofu_il-76
...ну все...понеслась...
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об этом целая статья на цензоре есть...к чему еще антикор сюда совать?
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кацапосатира?ну а нам она к чему?у вас,в запоребрике субсидии есть на оплату коммунальных услуг?шо нету?ну и лохи
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"Вот эти коррупционные факты необходимо расследовать" - a с какой это стати он приписал Гонтарёвой коррупцию ? Он лично наблюдал как она налом взятки брала, что ли ? А если нет - поцан за клевету не хочет сесть ?
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Что за бред? При Семёне главы должен быть аудит, счетная палата и фин инспекция. На дохлом предприятии и то проводят аудит при смене директора или главбуха. Депутаты хреновы популисты, устраивают шоу вместо подачи заявы в гпу и набу, фин инспекцию
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Все это до попы. Мавр сделал своё дело, так же каки Вовк и ко. Синелобый выводит подельников из под удара
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Кацапня лише від одного прізвища Порошенко та Гонтарева на лайно сходе.
На попередніх виборах за Порошенка не голосував. Гаразд переконали кацики, переконали.
На майбутніх проголосую за Порошенка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде собирают подписи, чтобы расследовать деятельность Гонтаревой на посту главы НБУ
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