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Все про:Госпогранслужба (2589) провокация (1138) ФСБ (1081) Слободян (191)

 ФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян

Российская сторона осуществляет провокации против граждан Украины на украинско-российской границе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Вниманию граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены ездить в РФ. По нашей информации, ФСБ РФ совместно с пограничниками под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска периодически осуществляют провокации против граждан Украины. Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки" в виде гранат и боеприпасов. Эти вещи даются им на российской территории, перед российскими пунктами пропуска", - сказал Слободян.

Он подчеркнул, что украинская сторона расценивает это как предпосылку для провокаций, которые могут привести к созданию конфликтных ситуаций на границе "в виде срежиссированных задержаний российскими силовиками граждан Украины якобы за попытки ввезти в РФ запрещенные предметы, в том числе и оружие и боеприпасы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители не исключают возможности провокаций, - Князев о Евровидении в Киеве

Слободян также проинформировал, что на админгранице с Крымом сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями РФ. С начала месяца погранотряды зафиксировали 12 полетов МИ-8 и 10 случаев использования аэростатов.
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Это как вшивают под кожу закладки. Или насильно заставляют проглатывать. Других вариантов я придумать не могу.
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а чё тут думать?
козломордые тупо - пробивают на вшивость погранслужбу...
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Потрібно закрити кордон з РФ і хай всі їдуть через Білорусь і там хай ФСБ шукає хто їде в Україну а хто в Білорусь та Польщу.
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А мне нравится. Я бы им эти ролики крутил с утра до вечера - пусть всех кацапов заеб...т паранойя.
ФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян - Цензор.НЕТ 6994
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машенька опять разляпала масло - такая растеряха.

рученки-грабельки.....
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как в такую хрень вообще можно поверить?
в мальчика то ли в трусиках распятого, то ли без - можно.
но в ето?
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Какого же долбоеба можно заставить себя под срок подставить?
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Народ тупой..Дяденька милицЕнер приказал...нУно брать.
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Надо решительно отказываться, когда дают гранаты.
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Херня какая-то. Как можно человека заставить взять гранату и идти с ней через таможню и погранцов? Все случаи пересечения границы с оружием или боеприпасами были только отсюда туда. И это легко объяснить - здесь они дешевле, а там можно продать и заработать.
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это каким же нужно быть тупым, чтобы считать всех остальных настолько тупыми... уже более трех лет сплошного пиз...жа со свсех уровней власти и во всех украинских СМИ, даже последние идиоты в медицинском смысле этого слова уже ощущают что-то вроде легкого налета когнитивного диссонанса...
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ты наверное никогда границу не пересекал. Не надо никаких "поясов шахидов", все гораздо проще и банальней. Я сам как-то в подобном "участвовал", если можно так сказать, году в 2012-м кажется, "довоенном", как раз на границе УА и РФ, поезд Минск-Адлер тогда ходил через Донбасс, конкретно на украинской стороне - через Иловайск. Когда поезд после прохождения украинского погранконтроля переезжает на российскую сторону - там российский погранконтроль. После проверки документов, всех попросили выйти из купе, типа "учебная закладка, собачку потренировать". Не знаю что именно они там в нашем купе закладывали, но служебная собачка потом нашла, гавкала. Мы вернулись в купе и поехали дальше. Я вот эту новость почитал и прикинул что действительно ведь - что потом пограничникам мешало сказать что собачка нашла не их учебную закладку - а типа "мой" условный "пояс шахида", ни или 10 кило дури..? Так что предупреждение очень даже к месту.
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такое действительно практикуется, но, как правило, всегда есть свидетели... и пока еще не было ничего слышно о жертвах подобных провокаций... более того, если кому-то захочется кого либо подставить подобным образом, можно нанять пару-тройку щипачей, они сделают все так красиво, что никто ничего и не заметит... а так, так было бы слишком топорно...
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ты про российское правосудие сейчас рассказать пытаешь? "Свидетели", говоришь?)) Я ж написал - всех попросили выйти из купе - и никаких "свидетелей". "Нанять пару тройку щипачей" теоретически конечно можно, и вообще был бы человек а статья найдется, но это лишний гемор. А орать о том что вот это предупреждение это мол "херня какая-то" - нет, не херня.
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фысыбы исчё и пояса смертника каждому выдает.....
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ясно, таки сру.лай.тв))) в спам, и берем тебя на заметку!
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ты забыл про 127 штабов игила и про того осла

который выжил и тебе верит.
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и банду хуйла с ассадом и иранскими муллами не нужно называть международной коалицией.
режет уши - я бы все ето назвал - 3 пидора.....
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ФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян
============

Ага.
И не только.
Заставляют и спайс провозить...

А самые ретивые российские погранцы уже принуждают украинцев надевать на себя пояса шахидов со словами: "Не наденешь, не нажмешь кнопочку - в Россию не пустим!"
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да фсб настолько жесткие парни, что вона и на вокзале в самаре шпийонов ловят! а ты иди плешивый в спам!
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ты наверное никогда границу не пересекал. Не надо никаких "поясов шахидов", все гораздо проще и банальней. Я сам как-то в подобном "участвовал", если можно так сказать, году в 2012-м кажется, "довоенном", как раз на границе УА и РФ, поезд Минск-Адлер тогда ходил через Донбасс, конкретно на украинской стороне - через Иловайск. Когда поезд после прохождения украинского погранконтроля переезжает на российскую сторону - там российский погранконтроль. После проверки документов, всех попросили выйти из купе, типа "учебная закладка, собачку потренировать". Не знаю что именно они там в нашем купе закладывали, но служебная собачка потом нашла, гавкала. Мы вернулись в купе и поехали дальше. Я вот эту новость почитал и прикинул что действительно ведь - что потом пограничникам мешало сказать что собачка нашла не их учебную закладку - а типа "мой" условный "пояс шахида", ни или 10 кило дури..? Так что предупреждение очень даже к месту.
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До 2014 по нескольку раз в год ездил на поездах Москва-Луганск-Москва и Москва-Феодосия-Москва. Никогда ни с чем подобным не сталкивался.
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это значит только то что ТЫ не сталкивался. А я столкнулся. Вот найдут у тебя "учебные" пару кило гашиша, или выстрел к РПГ - потом будешь доказывать что не верблюд. Или бумажку попросят подписать, о "сотрудничестве"
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Полиция опять сепаров будет защищать? В Одессе сепаратисты начали набирать массовку на 2 мая. 2 часа - 1000 гривен. http://glavnoe.ua/news/n305026?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook …ФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян - Цензор.НЕТ 8026
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Треба буде запитати в одеситів, чи нема в них перебоїв з постачанням бензину на АЗС. В разі чого допоможемо.
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ольгинские,
вот мучает меня вопрос - как в етом году?
солнцеликии корюшке показывает где икру метать
или все отдали на откуп глупой рыбе?
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Так не хер к кацапам ездить , не надо будет и гранаты через границу тягать.Поляки до такой дури в кошмарном сне не додумаются.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян
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