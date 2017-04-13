 ФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Вниманию граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены ездить в РФ. По нашей информации, ФСБ РФ совместно с пограничниками под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска периодически осуществляют провокации против граждан Украины. Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки" в виде гранат и боеприпасов. Эти вещи даются им на российской территории, перед российскими пунктами пропуска", - сказал Слободян.
Он подчеркнул, что украинская сторона расценивает это как предпосылку для провокаций, которые могут привести к созданию конфликтных ситуаций на границе "в виде срежиссированных задержаний российскими силовиками граждан Украины якобы за попытки ввезти в РФ запрещенные предметы, в том числе и оружие и боеприпасы".
Слободян также проинформировал, что на админгранице с Крымом сохраняется высокая активность ведения воздушной разведки подразделениями РФ. С начала месяца погранотряды зафиксировали 12 полетов МИ-8 и 10 случаев использования аэростатов.
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козломордые тупо - пробивают на вшивость погранслужбу...
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точно бред
https://youtu.be/HQXYlYV-i-Q
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рученки-грабельки.....
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в мальчика то ли в трусиках распятого, то ли без - можно.
но в ето?
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https://de.sputniknews.com/panorama/20170413315321878-syrien-us-koalition-bombardement-tote/
http://de.azvision.az/news/32447/syrien--us-koalition-bombardiert-is-chemiewaffenlager-%E2%80%93-hunderte-todesopfer.html
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который выжил и тебе верит.
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режет уши - я бы все ето назвал - 3 пидора.....
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Ага.
И не только.
Заставляют и спайс провозить...
А самые ретивые российские погранцы уже принуждают украинцев надевать на себя пояса шахидов со словами: "Не наденешь, не нажмешь кнопочку - в Россию не пустим!"
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Бред.
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вот мучает меня вопрос - как в етом году?
солнцеликии корюшке показывает где икру метать
или все отдали на откуп глупой рыбе?
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Крым. Истерия. В Севастополе искали бомбу http://www.sobytiya.info/news/sevastopol-cy-perepoloshilis-iz-za-vzryvchatki-v-beshoznom-telefone-foto?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter … В Керчи искали бомбу. Эвакуировали техникум http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65200 …
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