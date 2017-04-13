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 Политика Украины
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Все про:ВР (22386) энергетика (927)

 Рада одобрила законопроект о рынке электроэнергии

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О рынке электрической энергии Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

За соответствующее решение проголосовали 277 нардепов.

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Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электрической энергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей, поставкой электрической энергии для обеспечения надежного и безопасного снабжения электрической энергии потребителей с учетом интересов потребителей, развития рыночных отношений, минимизации затрат на поставку электрической энергии и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Новая модель рынка будет состоять из рынка двухсторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного, балансирующего, розничного, а также рынка вспомогательных услуг. Вводится система специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии: покупка электрической энергии по "зеленому тарифу" и выполнение функций поставщика "последней надежды". Также предусмотрено юридическое и организационное разделение деятельности по распределению и передаче электрической энергии от других видов деятельности.

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рынок электроэнергии , это между Ахметкой и Ахметкой?
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и яценюком - не зря его на премьера первым рекомендовал зек.
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Эти жулики и барыги все делают для махинаций. Сейчас выставили счета за газ по показаниям общедомовых счетчиков - потребление выросло в 3 раза. Если это так, то все годы газовые компании нам дарили 2/3 газа? При этом богатели? Вместо упорядочения - воровство.
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Став инивидуальный счетчик и не парь себе мозг
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Да понятно все это... Только я, к примеру реально смотрю на все эти вещи и знаю в какой стране я живу. По этому пока я буду доказывать соевым или еще кому то, или тем кто придет вместо соевых то дороже обойдется. Я установил себе счетчик, пусть я потратился, 3000 грн не такие уж и большие деньги, но зато я знаю, что не кормлю всяких шелкопЁрых...
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Жуликов не пережулить, они всегда найдут уловку для своей выгоды.
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Всё очень просто - газ разбавляют и вы платите "за воздух" !
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круто
интересно что там с абонплатой
только для чп-шников, физиков не тронут?
или протащат как с газом хотели
пользуешься, на пользуешься, а всё равно должен
геноцид реальный
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Отруби себе провода и трубы. А то вдруг абонплата!
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налог на землю после 14-го года запустили
хоть куй себе отруби, все равно должен будешь
поэтому вариантов два , запад и восток
нация генетических терпил, и такая оказывается бывает
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Правильнее будет отрубить головы соевым ботам.
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Это был полный беспредел,как и сам Закон,Логопед,ты в лучшем случае закончишь свои дни на зоне,или в дурке,а вы Люди готовьтесь к резкому подорожании электроэнергии,вся дешёвая атомная пойдёт в карман Пеце и Ахметке гудку
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видел,что творил Логопед?я поймал себя на мысли-очень хочется зарядить Логопеду в его картавую пасть...это беспредел-аля Янукович!
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обонплату узаконили твари шоколадно рыго радиКальные
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сколько будет терпеть столько будут обдирать
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Так то Сєня Гнойсмана обдирает? Шо то в этой картинке не так...
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ну готовимся к повышению цен...рынок газа уже приняли-результат виден всем..ну против Ахмета не попрешь...забавно проголосовали..ЗА-.БПП,НФ,ОППА,Воля Народа,Видродження и главный клоун-минетчик Ляшко...ПРОТИВ -Батькивщина и Самопомощь...картавый хрен идиот Логопед,который считает себя спикером Рады, нарушил все что возможно при этом голосовании..понятно- против Ахмета не попрешь..согнали все гнусь,что бы проголосовать этот закон...
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Самопомичь поддерживала этот закон...но после беспредела Логопеда-проголосовала против..я это видел в прямом эфире...
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Человеконенавидящая ВР приняло очередное "покращення".
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Разделение по принципу Европе - дешевый атом, населению - вРотердам+
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В Ы В С Е У М Р Е Т Е !


Рада одобрила законопроект о рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 5244
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у........мразь заграничная
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Во власти только бырыги. За это они себе и зарплату подняли. Якобы чтобы не воровать.
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Пусть побольше принимают и почаще, - скорее попадут на суд людской, нелицеприятный.
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готовимся к очередному покращенню тарифов.
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Желаю, чтоб сдохли в тяжелых муках выгодополучатели людоедско-воровского закона:
1. Пеца Липецкий и все его гнусное семейство.
2. Вова Пупырь и его семейство.
3. Садонемичь в полном составе.
4. Все предатели-дупутаты, голосовавшие за этот людоедский закон.
5. Все барыги, пасущиеся на энергетическом секторе со всеми их родственниками.
6. 54,7% политических идиотов, позводившие всем, перечисленным в п 1; 2; 3; 4; 5 безнаказанно грабить самих себя и тех, кто НЕ ГОЛОСОВАЛ за ВРАГА Украины Пецю Порошенко.
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а два пацана что на проводах повисли - это окружающая среда или все-таки граждане Украины?
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https://www.youtube.com/watch?v=_mESAsMEuEE

Вот тут сказано про все соевые "блага", которые принесет этот людоедский закон для рядовых потребителей электроэнергии.
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...де Ви 54% .. ? .. мовчите ... накапостили - ВСЕ просрали - заводи енергетику ...

ЩЕ Землю віддайте ЗЛОДІЯМ .. шоби Діти і Онуки ПРОКЛЯЛИ .. це тупе "гонорове" тупориле СТАДО баранів ...
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а где остальные 46% это тоже не мало? Сидят как ты в нете клаву терзают? При порохе прям просрали,до него был пруд с лебедями?
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Не, ну вы посмотрите на порохатую логику! они выбрали, а виноваты, те кто не голосовал за липецких упырей
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а тебе по ходу похер кто за кого голосовал,ты на выборы хоть ходило?
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Мое ходило тебе за щеку не влезет, каракулевая
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а как оно влезет если там нет нихера,всё на что ты способно это в нете срать.
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Вообще нет нихера? Шо даже зубов? Соседи выбили, когда узнали, что за однотурового голосовал?
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зубы есть у тебя нихера нет плывеш как дерьмо по течению и пованиваеш потихоньку.
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Я в шоке! Второе стецько женского пола пытается что-то повякать в защиту Офшорника и делает это до такой степени безграмотно, что диву даешься степени пофигизма школьных учителей. Как вы можете паясничать о собственной успешности или отстаивании позиции работодателя, если вы вопиюще необразованы. Вопиюще! Вы не сможете без двух десятков ошибок написать ни заявления, ни выдать свои мысли и идеи подчиненным. Если человек не умеет писать хотя бы на уровне третьеклассника макеевской школы для имбецилов, значит и считает он с проблемами. Зачем лезть в нет? Зачем позорить себя и своим диким неукством еще ниже опускать своих обожаемых шоколадных мародеров?
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Депутаты в зале миллионы заработали за 1 день за проталкивание неурегулированных, левых людей , представителей мафиозных структур, прокладок , для перепродажи , электроэнергии потребителям ! А народ терпит! Давно этих нужно было разогнать!
А теперь любой винницкий выкормышь , будет без НКРЕ назначать свою цену, и отключать по желанию, а также разрешили банкам самостоятельно забирать деньги с вашего счёта, или имущество в дальнейшем. За провода теперь будем платить!
и за каждый отдельно от их сечения, и возможности максимального потребления, обонплату! Поздравляю с новыми рекитирами!
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Liza Bogutskaya
9 хв. ·

род газом. то надо его удавить электропроводом.
И я вам скажу: это не кончится никогда. Пока мы живы, эти сволочи будут нас уничтожать. Медленно но верно. Как маньяки уничтожают свою жертву.
Сейчас Ирина Луценко брифинг давала.
Диалог.
Журналистка: "Пані Ірино. Прокоментуйте будь ласка цю абонплату за постачання єлектроєнергії, про яку ви щойно сказали"
Прокуроровна: "Слухайте, а давайте зараз краще подумаємо, що завдяки договору Тимошенко, укладанному їю в 2009 році, кожна людина, навіть ще ненародженна, повинна державі 1800 долларів США. Ви це розумієте?"
Журналистка: "Ні. За цю абонплату, що ви пропонуєте ввести за дроти давайте поговоримо"
Прокуроровна: "Слухайте. Ось цей договір було укладано по принципу- Бери, або плати. Зараз іде в Стокгольмі арбітраж. Розумієте, на що вас всіх підставила Тимошенко?"
Журналістка: "Пані Ірино. Все ж таки за дроти. Про абонплату розкажіть"
Прокуроровна: "Що хочу сказати. Ви пам"ятаєте, як пан Вовк ввів абонплату за постачання газу? Так ось. Це було дуже своєчасно зроблено. Але такі, як Тимошенкою яка уклала договір в 2009 році....."
Журналістка: "Пані Луценко. Тоді скажіть, на скількі збільшиться цена на єлектроєнергію."
Прокуророрвна: "Ви що?! Нічого не сбільшиться. Ті, хто буде перекуповувати електроєнергію в постачальника, буде регулювати абонплату. Сам. На нього Держава не повинна тиснути. Не має права. Але буде слідкувати, щоб не було перевищення повноважень. Має право. Таке, як було, кошли Тимошенко укладала договір про газ. Пам"ятаєте цю ганебну норму- Бери, або плати? Тепер кожна, навіть ненародженна дитина........"
Журналістка: "А з чого буде складатися ціна?
Прокуроровна: "Ну, розумієте, це буде змішуватись атомна, гідро і теплова єнергетика. То- сьо, Потім перекупники будуть скуповувати, хто за скількі. Потім будуть пропонувати родинам і споживачам. Хто за скількі. Це не так, як Тимошенко той газ по 450 доларів взяла, а тепер ми всі повинні...."...............
.............................................................................
Короче, Остапа понесло. Лишь бы кум кума был доволен.
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той Лизе пора вешаться,а то уничтожают ее ,уничтожают...))))))))))))))сама пишет ,что пока она жива так будет
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и ты утопись - я только за))))кого ты на кол можешь посадить - ущербный нищий неудачник)))))))))))))
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Чувак, ты грамоте учился, там где и Гройсман экономике?
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не ,чувиха,тебя где я учиться не грозит -ты универ не потянешь ,как говорится если ни мозгов,ни денег то иди траншеи и дальше копай )))
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"тебя где я учиться"? Судя по построению фразы, это была юрта шамана, где тебя на тюленьих шкурах учили писать непривередливые геологи, измученные спермотоксикозом. Это они ее назвали универом? Или сводник-шаман?
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)))))жулька думала,что не ходя на работу,можно творить шо угодно...а рынок прям меж пальцев у воной утек.А как вопила ,как вопила сегодня
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Не перепадет тебе, соевая, с этого воровского закона ничего. Разве что ложка пецыного говна от Минстеця.
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Лера, ты хоть соображаешь смысл написанного тобой? Больше на бред похоже.
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Зачем Украине толпа из 450 карманных депутатов? Самое интересное - большинство депутатов (как в Раде, так и на местах) крупные бизнесмены и директора (+ родственники успешные предприниматели). Почему тогда страна не развивается, а деградирует? Пора сокращать ВР до 150 депутатов.
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.. що трполику ЗАРОБИВ копійчину.. ? ..

..ції з мінстець ЗАБУЛИ .. все документується ідентиіфкується ... Суд Людський і Божий впереді ...

Щановні і Дорогі Українці - ПОВНА обструкція цим тролям - УБЛЮДКАМ і ІГНОР
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ляшко вийди на вулицю і запитай в десяти людей ХТО головний пидер в країні,Ну і логопед казел
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А сколько народа по Украине по убивают при разделе права снимать сливки с перепродажи электроэнергии, по произвольно назначенной цене не регулируемой не кем, и без права обжаловать в суде, типа не нравится не покупай, но мы вам отрежем провода, и у нас сгорел трансформатор, с гарантией взыскания задолженности с вашего банковского счёта, принудительно, и без суда! И право вам качать права, угрозой отключения, в ненужный момент! Депутатов на мыло!
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Кананенка , Петя типа Президент и гандон Грановский протолкнули закон Электрорегулирования . Видать Ахметов им подкинет бабла на офшоры.? Жопошник Ляшко поддержал клоаку Грановского , Кананенка и типа пьяница Петя Президент .
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А вот телеканалы ахметки никто не не трогает, не требует уважать государственность. Каналы этого украиноненавистника игнорируют украинский язык, игнорируют важные праздники: день независимости и день защитника. Транслируют в основном милый ментальности ахметки криминальный блатняк.
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и воры узаконили схемы ограбления украинского народа шоблом
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Голосование за Закон о рынке электроэнергии показал, кто представляет интересы народа Украины. Стало ясно, кого надо поддержать на выборах. Надежды на партию «Самопоміч» не оправдались, осталась одна Батьківщина
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Те, кто вне парламента, не рассматриваются? Ну ну. Грабли они такие
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А "те, кто вне парламента", как продемонстрировали свою принципиальность и позицию по этому вопросу?
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Депутат від "Самопомочі" пан Підлисецький є автором законопроекту про ринок електроенергії.
Ринок електроенергії, на його думку, - це якщо і далі зберігати контроль над енергорозподільними мережами, що є природніми монополіями, тих самих 7 приватних осіб що й зараз - але між ними та населенням утворити кілька компаній-прокладок. Населення, таким чином, не сплачуватиме за енергію безпосередньо олігарху - а зможе вільно обрати одну з таких компаній, які робитимуть це за нього - та платити їй.
А раз в населення є вільний вибір кому безпосередньо сплачувати за енергію - то от значить є і ринок.
Для довідки: в усіх розвинених країнах світу енергомережі в державній або комунальній власності. Можуть бути і в приватній - але тоді це сотні тисяч співвласників і жорсткий антимонопольний контроль.
Питання: депутат від "Самопомочі" Підлисецький - дегенерат чи політична проститутка?
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Почти все проститутки. А их сутенер Березюк.
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Миллион в кармане ему душу греет. Теперь олигархи месные, смогут , не с кем не согласовывая , продовать вам электроэнергию, с НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ от балды, а в случая не согласия , пройдись по базару поищи дешевле, и пусть тебе тот, кого ты найдёшь, тебе и обеспечивает его подачу к обьекту. А если ты заключил с этим месным мафиози договор, то он не только с твоих счетов деньги за свои услуги имеет право забрать а также и предпреятие если оно в залоге под кредит в его банке, или земля в фермерском хозяйстве.
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Чучело вилоносное, сначала подмахнет за решение от которого за милю воровством разит, а потом гордо орет как в одиночку сам с собой справился! То,что сегодня происходило в раде при принятия данного закона - это позор.
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Всего 47 порядочных Народных депутатов в зале ВР, всего 47... Нельзя вводить никакие рыночные механизмы в стране, где на казне, энергетических и финансовых потоках сидят олигархи и приближенные к ним барыги. СНАЧАЛА - ВСЕХ ЭТИХ приблатненных - ВОН, а потом НОРМАЛЬНОЙ командой и реформы, и рынки. А Президент вошел во вкус. Ему нравится НАСИЛОВАТЬ ВР. ( Закон про рынок газа, Закон про рынок электроэнергии). Вот только, он на минуточку забыл, ЧТО делают с насильниками в тюрьме...
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А почему потребитель, а не производитель должен оплачивать доставку товара? Почему с потребителя не берут абонплату за перевозку товаров по жд, за доставку бензина на АЗС, доставку других товаров в торговые сети, а это все оплачивает производитель, закладывая свои логистические расходы в конечную цену товара?
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