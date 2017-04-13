 Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника"

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы обсуждали это с Президентом 3 месяца. Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника", - сказала она.
Напомним, Верховная Рада Украины назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. За ее кандидатуру проголосовали 349 народных депутатов. Она сменила на этой должности Степана Кубива. 10 апреля 2017 года Гонтарева заявила, что подала в отставку.
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но ему некогда, он дороги строит
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