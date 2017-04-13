 8 марта - рабочий, 1 мая - выходной: Вятрович подготовил новый законопроект о праздниках и памятных датах в Украине. Календарь

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Подводим итоги общественного обсуждения законопроекта о государственных и других праздниках. Оно было довольно бурным - поступило 672 обращения от граждан Украины, общественных объединений, партийных и профсоюзных организаций, государственных учреждений. Кроме того происходили интересные дискуссии на площадке Реанимационного пакета реформ, и в медиа. Отдельные граждане высказывали свои предложения во время общественных приемов.
Итак, по его словам самым главным в новой редакции является:
- Документ дополнен новой категорией - "Международные дни", куда включены, среди прочих 8 марта - День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая - День труда (будет выходным). Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря.
- Институт включил в проект традиционный праздник - День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.
- Вносится как традиционный праздник Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).
- Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января).
- День Государственного Флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году).
Также Вятрович отметил, что законопроектом упорядочиваются скорбные дни и предлагается День памяти жертв политических репрессий перенести с третьего воскресенья мая на первое воскресенье ноября в честь жертв расстрела 3 ноября 1937 в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей - узников Соловецкого лагеря особого назначения.
Полный текст законопроекта можно посмотреть здесь.
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