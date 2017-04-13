 Муженко и Назаров начали публичную кампанию, чтобы избежать ответственности за отсутствие надлежащей защиты боеприпасов в Балаклее, - Юрий Береза

Об этом заявил нардеп (НФ), председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза, передает Цензор.НЕТ.
"О наболевшем. Сейчас завершается следствие по потери ВСУ более 100 000 тонн боеприпасов при пожаре на военном арсенале в городе Балаклея. Это самая большая потеря такого масштаба в нашей армии с начала агрессии РФ на Донбассе. Чтобы избежать своей личной ответственности за отсутствие надлежащей защиты ракет и боеприпасов, которые не производятся в Украине и без которых невозможно эффективно обеспечить обороноспособность нашего государства Начальник генерального штаба Виктор Муженко и его заместитель генерал Виктор Назаров, осужденный на 7 лет за убийство десантников, начали публичную кампанию в отношении собственного "героизма", который им "не дали проявить" во время оккупации Россией Крыма. В своих "героических" пассажах, Муженко не рассказывает, в каком состоянии находилась армия в начале февраля 2014 г. и о том, какие реальные военные резервы имелись в то время, чтобы защитить страну от российского вторжения. Почему он об этом не говорит? Потому что с 2012 года по указанию Януковича был назначен заместителем начальника Генштаба и несет ответственность за развал ВСУ вместе со всем военным руководство того времени", - рассказал он.
"Относительно его военных "талантов", то он уже их продемонстрировал всей стране под Иловайском и Дебальцево. И это при том, что в то время уже была восстановлена боеспособность армии и проведена не одна волна мобилизации. Конечно, рассказывать о своем "нереализованном героизме" значительно легче, чем отвечать за свои противозаконные поступки", - резюмировал нардеп.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
По данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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кто на что учился, как гритси.
давай ещё, малыш! мели, емеля!
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Ну еще бы имея таких союзников как НАТО в 2014 году отказавшихся от военно - технического сотрудничества с Украиной.
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А автора сей замечательной статьи не интересует в каком состоянии остальные склады вооружения? У меня вопрос, вот завтра назначат на эти должности тех, кто его устроит и склады преобразятся?
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НИЧЕГО!
Почему нет закона об импичменте? Почему нет закона об отзыве депутата?
Это в том числе его персональная ответственность. И то, что даже не попытался создать депутатскую комиссию по делам противостояния на востоке - то же его персональная ответственность!
Вопрос к Березе - подавал ли он на Муженко запрос в правоохранительные органы? Когда, и с каким результатом?
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ни один солдат, ни один офицер не вооружен
(оружие вне зони АТО нашим солдатам не доверяют)
красят бордюри, копают землю или просто шароебятся
израильские девки с автоматами на пляж ходят
до сраки такая совковая армия ...
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Сповідь порохобота
https://youtu.be/0RltaEkYiWo
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Смерічка @_Smeritchka 3 ч.3 часа назад
Тогда поддерживающие свою власть немцы - меркелеботы, американцы - трампоботы, поляки - дудаботы? Нет, это наши журналисты - идиоты.
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Какая разница каком состоянии находились ВСУ в 2014 году, но эвакуировать и рассредоточить стратегические склады было можно и нужно. Или я ошибаюсь? Каганович, при всей неоднозначности его фигуры, за несколько месяцев организовал эвакуацию львиной доли промышленности СССР на Восток. А у этих времени не было?
А где были в это время министры транспорта и промышленности Украины? Где был Премьер? Они не владели ситуацией? А зачем они тогда вообще нужны, если не владеют ситуацией? Или от них скрыли масштабы опасности? Тогда, кто скрыл?
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"отсутствие надлежащей защиты ракет и боеприпасов, которые не производятся в Украине и без которых невозможно эффективно обеспечить обороноспособность нашего государства"
Это куда прилепить? Это можно было вывезти? И какими были объемы эвакуации промышленности в СССР в 1941-м? Неужели значительно меньшими, чем в 2014 в Украине?
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В 2014 году ВСУ не было. Практически.
И говорить что боеспособность была восстановлена это просто ложь.
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Охраняем рошены и сбербанки??? Мне как зрителю не известно кто напрямую отвечает за ох-
рану стратегических объектов, наверно какие-то блядские всегда виноватые стрелочники......
Какие-то ваньки и петьки..... А в остальном всё хорошо, прекрасная маркиза......
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