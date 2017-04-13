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Все про:боеприпасы (1058) взрыв (3953) Крым (19483) оккупация (6818) расследование (2061) Береза Юрий (60) Муженко (218) Назаров (69) Балаклея (102)

 Муженко и Назаров начали публичную кампанию, чтобы избежать ответственности за отсутствие надлежащей защиты боеприпасов в Балаклее, - Юрий Береза

Муженко пытается уйти от ответственности за взрывы более 100 000 тонн боеприпасов в Балаклее при помощи пиар кампании.

Об этом заявил нардеп (НФ), председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза, передает Цензор.НЕТ.

"О наболевшем. Сейчас завершается следствие по потери ВСУ более 100 000 тонн боеприпасов при пожаре на военном арсенале в городе Балаклея. Это самая большая потеря такого масштаба в нашей армии с начала агрессии РФ на Донбассе. Чтобы избежать своей личной ответственности за отсутствие надлежащей защиты ракет и боеприпасов, которые не производятся в Украине и без которых невозможно эффективно обеспечить обороноспособность нашего государства Начальник генерального штаба Виктор Муженко и его заместитель генерал Виктор Назаров, осужденный на 7 лет за убийство десантников, начали публичную кампанию в отношении собственного "героизма", который им "не дали проявить" во время оккупации Россией Крыма. В своих "героических" пассажах, Муженко не рассказывает, в каком состоянии находилась армия в начале февраля 2014 г. и о том, какие реальные военные резервы имелись в то время, чтобы защитить страну от российского вторжения. Почему он об этом не говорит? Потому что с 2012 года по указанию Януковича был назначен заместителем начальника Генштаба и несет ответственность за развал ВСУ вместе со всем военным руководство того времени", - рассказал он.

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"Относительно его военных "талантов", то он уже их продемонстрировал всей стране под Иловайском и Дебальцево. И это при том, что в то время уже была восстановлена ​​боеспособность армии и проведена не одна волна мобилизации. Конечно, рассказывать о своем "нереализованном героизме" значительно легче, чем отвечать за свои противозаконные поступки", - резюмировал нардеп.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.

По данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

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Не может гражданский суд судить военных. Иначе родственники всех погибших и раненых будут требовать суда над командирами. А это , мягко говоря, жопа.
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а в качестве логического обоснования будет картиночка с обложечкой...
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все зависит от вашего уровня. Кому то и картинка непосильна.
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тот, кто не может набросать схему логических переходов, упражняется в хамстве.
кто на что учился, как гритси.
давай ещё, малыш! мели, емеля!
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нельзя конюху объяснить особенности трудов Сократа, ибо Сократ не конь! Так что, гуляй Кирилл...
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не всех, кое кому не повезло, они родственники погибших командиров
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А чем отличался военный судья в Украине от гражданского судьи? Он ведь НИКОГДА не рассматривал дел связанных с правильностью действий в боевой обстановке. А по Вашему ментам - суды ментовские, прокурорам - прокурорские и т.д.
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он бывший военнослужащий с военным образованием. ему азы не надо разжевывать. А гражданские судьи, чаще всего и есть бывшие менты и прокуроры.
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и что? не путай устав с законом, он один на всех... в любое время года
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глупо, закон один , и трактование его мантией в погонах или без не может быть разным.
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Давайте военных судить не будем,потому что не кому, а только им звёздочки на пагоны вешать,зарплаты увеличивать и новые привилегии им устанавливать.
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угу ...и нельзя использовать армию в мирное время. военное положение то не объявлено, холуй шоколадный.
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Даже самый последний идиот и предатель,избежит ответственности,если президент ничем не лучше.
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муженко и назаров хероически спасали "белочку"...
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100% . Там боеприпасы под открытым небом . А мины даже без ящиков , насыпом лежали.
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Насырова судят за 2 МИЛЯРДЫ гривен убытков стране, а генералов МО не судят за 30милярдов гривен убытков. Нехорошо!
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Знаете почему такое ? Привыкли воровать и не хрена не делать .На друг друга пальцами тыкать . Обоих на 15 лет .
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в то время уже была восстановлена ​​боеспособность армии

Ну еще бы имея таких союзников как НАТО в 2014 году отказавшихся от военно - технического сотрудничества с Украиной.
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в каким боком муженко к складам?может то парафия министерства обороны?
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у кого то очень много ненависти к конкретным должностным лицам
А автора сей замечательной статьи не интересует в каком состоянии остальные склады вооружения? У меня вопрос, вот завтра назначат на эти должности тех, кто его устроит и склады преобразятся?
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Отвечает за все первое лицо. Вот в Словакии принимает первое лицо объект- все обойдет и везде акты составит А в Украине и этого нет.
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есть, но не во всех сферах. За качество скрытых работ у вас тоже первое лицо отвечает? или тот кто их контролировал?
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В словакии за качество скрытых работ отвечает технадзор. Составляется акт на каждом этапе. Если что то случиться - будет сидеть технадзор и руководитель вместе. Первый за вранье в акте, второй за халтурную работу
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тоже самое и у нас, но в теории. А первое лицо, в данном случае, и в вашем примере это министр ЖКХ, каким он боком к конкретному обьекту?
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первое лицо-это кто?премьер словаччины?даже качество мяса на рынках лично проверяет и толщину асфальта на дорогах?
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Первое лицо фирмы, принимающей на себя очередной этап работы, обязательно составляет акт и требует исправить нарушения. Пример : если штукатуры слают объект отдел очникам , то качество штукатурки и ее соответствие геометрии принимают через акт . Иначе у следующего исполнителя будет перерасход материала по смете!!!
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ну то есть,в данном случае-начальник базы хранения...а никак не муженко или назаров.не говоря уже о порошенко,которого явно подразумевают.
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по Назарову пока все ясно. А кто такой Муженко? Наследник из СССР?
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МУЖЕНКО ОТСТРАНИТЬ НА ВРЕМЯ СЛЕДСТВИЯ. ТАК БЫ СДЕЛАЛИ В США.
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но не делают...потому что сначала думают,а не газетам верят
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Что сделал Береза, став Депутатом для обороноспособности страны? Ась???
НИЧЕГО!
Почему нет закона об импичменте? Почему нет закона об отзыве депутата?
Это в том числе его персональная ответственность. И то, что даже не попытался создать депутатскую комиссию по делам противостояния на востоке - то же его персональная ответственность!
Вопрос к Березе - подавал ли он на Муженко запрос в правоохранительные органы? Когда, и с каким результатом?
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"Почему нет закона об импичменте? Почему нет закона об отзыве депутата?"
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я иногда в шоке от наших "писателей". Как почитаешь, то складывается впечатление, что мы за три года, армию НАТО прос.али... эксперты, пля... в области теоретической философии...
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зайдите в любую воинскую часть
ни один солдат, ни один офицер не вооружен
(оружие вне зони АТО нашим солдатам не доверяют)

красят бордюри, копают землю или просто шароебятся
израильские девки с автоматами на пляж ходят

до сраки такая совковая армия ...
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а что,должны ходить с оружием?даже во времена суворова на привалах оружие складывали в пирамиды... .просто потому что тяжело таскать и во избежания спотыкания со случайным выстрелом.
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и чо?

Смерічка‏ @_Smeritchka 3 ч.3 часа назад

Тогда поддерживающие свою власть немцы - меркелеботы, американцы - трампоботы, поляки - дудаботы? Нет, это наши журналисты - идиоты.
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Смеричка? - ну да, одна команда... Да я не спорю - поддерживайте своего Чаушеску... Будет весело..
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а що с чаушеску произошло,ты хотя бы в курсе?
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А почему такое количество боеприпасов было сконцентрировано в одном месте, в зоне досягаемости противника, без надлежащих противопожарных разрывов безопасности и вообще без соблюдения мер противопожарной безопасности, без системы ПВО, над грунтом и, как я понимаю, в снаряженном состоянии?

Какая разница каком состоянии находились ВСУ в 2014 году, но эвакуировать и рассредоточить стратегические склады было можно и нужно. Или я ошибаюсь? Каганович, при всей неоднозначности его фигуры, за несколько месяцев организовал эвакуацию львиной доли промышленности СССР на Восток. А у этих времени не было?

А где были в это время министры транспорта и промышленности Украины? Где был Премьер? Они не владели ситуацией? А зачем они тогда вообще нужны, если не владеют ситуацией? Или от них скрыли масштабы опасности? Тогда, кто скрыл?
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У нас есть склады, на которых даже во времена СССР, так и не смогли закончить инвентаризацию. Вы просто не представляете о каких объемах идет речь, а перевезти куда? Свалить в кучу на Львовской мусорке? Постройка новой базы хранения, по всем стандартам вытянет столько бабла, что дешевле эти боеприпасы спалить!
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Вот и спалили? Но:

"отсутствие надлежащей защиты ракет и боеприпасов, которые не производятся в Украине и без которых невозможно эффективно обеспечить обороноспособность нашего государства"

Это куда прилепить? Это можно было вывезти? И какими были объемы эвакуации промышленности в СССР в 1941-м? Неужели значительно меньшими, чем в 2014 в Украине?
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да большая разница
В 2014 году ВСУ не было. Практически.
И говорить что боеспособность была восстановлена это просто ложь.
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беда в том что чоколадный возомнил себя не нанятым народом слугою, а царем, своим царским хотением гарантировал многим в его окружение личную безопасность и не преследование не имея на это права, поэтому уже многие избежали наказание, и еще избегут, но время барыги 1-го, кончится , кончится и неприкосновенность , в том числе и его, и тюрьма это еще лучшее из того что их ожидает впереди.
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...назаровы,разные муженки-@уенки делают всё чтобы развалить ВСУ которые существуют вопреки их желаниям...за барыгу брехуна вобще молчу...
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А что молчит СБУ и МВД, военная разведка и контрразведка? Что молчит гавнокомандующий?
Охраняем рошены и сбербанки??? Мне как зрителю не известно кто напрямую отвечает за ох-
рану стратегических объектов, наверно какие-то блядские всегда виноватые стрелочники......
Какие-то ваньки и петьки..... А в остальном всё хорошо, прекрасная маркиза......
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А Полторак отсиживается в кустах?..Что касается Муженко,то по нём вообще плачет расследование на предмет госизмены.Этому вальяжно-гламурненькому Матиосу нужно инициировать такое расследование с подключением СБУ и контрразведки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМуженко и Назаров начали публичную кампанию, чтобы избежать ответственности за отсутствие надлежащей защиты боеприпасов в Балаклее, - Юрий Береза
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