 Боевики обстреливали украинские рубежи обороны в районе Авдеевки практически круглосуточно, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на традиционном брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
По его словам, НВФ проявляли активность во всех ключевых районах противостояния: на Светлодарской дуге, в районе Зайцево, вблизи донецкого аэропорта и в Авдеевке, а также ее окрестностях. Однако горячее всего остается именно в районе последней, где боевики обстреливали украинские рубежи обороны практически круглосуточно.
"Из арсенала противник продолжил активно использовать стрелковое оружие, включая снайперское, гранатометы различных систем, БМП, а также эпизодически - минометы. В частности, вчера враг выпустил более 20 мин по позициям в районе шахты "Бутовка", - сообщил Мотузяник.
Также спикер АТО добавил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, из которых три минометных зафиксированы в районе Авдеевки.
Напомним, за минувшие сутки в АТО боевики 61 раз обстреливали ВСУ, один боец погиб, двое получили ранения.
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