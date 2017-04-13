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 Боевики обстреливали украинские рубежи обороны в районе Авдеевки практически круглосуточно, - спикер АТО

За минувшие сутки на донецком направлении произошло 18 обстрелов со стороны боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на традиционном брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, НВФ проявляли активность во всех ключевых районах противостояния: на Светлодарской дуге, в районе Зайцево, вблизи донецкого аэропорта и в Авдеевке, а также ее окрестностях. Однако горячее всего остается именно в районе последней, где боевики обстреливали украинские рубежи обороны практически круглосуточно.

"Из арсенала противник продолжил активно использовать стрелковое оружие, включая снайперское, гранатометы различных систем, БМП, а также эпизодически - минометы. В частности, вчера враг выпустил более 20 мин по позициям в районе шахты "Бутовка", - сообщил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток боевики осуществили 13 обстрелов в зоне АТО, - штаб

Также спикер АТО добавил, что всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, из которых три минометных зафиксированы в районе Авдеевки.

Напомним, за минувшие сутки в АТО боевики 61 раз обстреливали ВСУ, один боец погиб, двое получили ранения.
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не боевики а республиканцы и торговые партнеры
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маю надію шо хтось таки спромігся трошке..... щось там відповісти.... смерть рашиським окупантам і путену хуйло!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреливали украинские рубежи обороны в районе Авдеевки практически круглосуточно, - спикер АТО
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