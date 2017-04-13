 Проект строительства жилья для ветеранов просто "похоронили", - ветеран АТО Герман о заседании земельной комиссии Киевсовета

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ветерана АТО, Алексея Германа в Фейсбук, земельная комиссия Киевсовета "зарубила" проект землеустройства участка земли для строительства жилья воинам и ветеранам АТО.
"Вчера на земельной комиссии "Киивзрады" мы поняли истинное отношение власти к ветеранам. Все их заявления и вроде бы понимание - это все обычная маска. Председатель комиссии Мищенко вместе с замом мэра Киева Спасибко устроили шоу. Они пригласили на заседание представителей другого союза, вместе с представителем незаконной автостоянки, находящейся на участке на который мы претендуем. Оказывается, они против того, чтобы мы строили многоквартирный дом, - написал Герман. - Аргументируя это тем, что они работают уже второй год над решением вопроса обеспечения воинов жильем и вот пришло время когда в бюджете города есть профицит почти в миллиард гривен, поэтому Спасибко с Мищенко пообещали сразу построить дома для всех, кто стоит в очереди. На наше замечание, что бюджет формируется из налогов Киевлян, и строить они будут за деньги киевлян, а наш проект реализуется за собственные средства ветеранов, без привлечения денег налогоплательщиков, что если убрать коррупционную составляющую при получении разрешительных документов, цена метра квадратного снизится примерно на сорок процентов, если привлечь программы финансирования, целью которых является энергоефективнисть, то цена еще снизится процентов на 10-15 и, наконец, есть государственные программы льготного кредитования, которые позволят ребятам получить дешевые кредиты, они ответили простым отказом".
В комментарии Цензор.НЕТ Алексей Герман сообщил, что ранее он "не для протокола" общался с некоторыми чиновниками в Киевсовете и было ясно, что проекту не дадут хода.
"Мне намекали, что так не будет. Если нам удастся реализовать проект, то по этому пути пойдут все, и это разбалансирует рынок недвижимости в городе. Цены упадут. А мы же все понимаем, что в городе есть несколько компаний-монополистов, которым это просто не нужно", - сказал Герман.
По его словам, решением рабочей группы в Киевсовете, проект строительства жилья для ветеранов просто "похоронили".
"Это полный саботаж. Что они от нас ждут? Что мы сдадимся? Но мы же не из робкого десятка. Мы сейчас будем это все опротестовывать. Сейчас будем восстанавливать это, возможно в судебном порядке, требовать повторного вынесения на комиссию этого вопроса", - сказал он.
Со слов Германа, на участке земли, по адресу Героев Сталинграда, 19, планировалось строительство 9-этажного дома на 100-200 квартир.
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Платите людям деньги, чтобы они могли купить себе жилье сами - где захотят и какое захотят.
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ребята заслужили то, что ни одна гадость в кабмине не заслужила,
но гадости имеют маетки, а мужикам, если повезло и не убили,
еще и выпрашивать что то у толстопузых слух народа?
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