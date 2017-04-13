 Россия сознательно создает эскалацию ситуации на Донбассе путем признания "документов" "ЛНР" и "ДНР", - Климкин

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"То, что делает Россия на Донбассе, путем признания нелегальных документов, путем своих сознательных рейдерских захватов, своих утверждений, что якобы линия соприкосновения теперь является границей и, играясь с возможностью частичного или полного признания Донбасса... Всем понятно, что это логика сознательной эскалации", - сказал он.
Климкин сообщил, что ранее в ходе своего визита в США он проинформировал американскую сторону, что для достижения прогресса в разрешении конфликта на Донбассе необходимо выполнить пункты политического блока "минских договоренностей", касающиеся вопросов безопасности, в части выведения российского вооружения и войск с территории Донбасса.
"Именно это я подразумеваю как безопасность, а не частичное прекращение огня... И потом должен быть путь, чтобы на освобожденном Донбассе мы могли подготовить выборы", - отметил министр.
Климкин выразил надежду, что именно с этой позицией Тиллерсона удалось продвинуться вперед в ходе переговоров с российским руководством в Москве (Россия) 12 апреля.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "паспортов" и других "документов", выдаваемых террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" жителям оккупированного Донбасса.
365 6
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Путин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно, - Песков(11)
Боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и вооружение БМП, - штаб(4)
Вследствие обстрела шахты "Бутовка" погиб украинский боец, - штаб АТО(23)
Без прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве(61)
Кадыровцы на суде фактически обвинили в убийстве Немцова... Путина(0)
Украина отвела тяжелое вооружение с передовых позиций, но может быстро вернуть его при необходимости, - Порошенко(140)
В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко(31)
Ответить
Ответить
Где тут зрадофилы, кричащие о "выборах на донбассе"?
Ответить
Это основное.
Ответить
Ответить
Ответить