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 Россия сознательно создает эскалацию ситуации на Донбассе путем признания "документов" "ЛНР" и "ДНР", - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Россия сознательно создает эскалацию ситуации на Донбассе путем признания документов, выданных в "ЛНР" и "ДНР".

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"То, что делает Россия на Донбассе, путем признания нелегальных документов, путем своих сознательных рейдерских захватов, своих утверждений, что якобы линия соприкосновения теперь является границей и, играясь с возможностью частичного или полного признания Донбасса... Всем понятно, что это логика сознательной эскалации", - сказал он.

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Климкин сообщил, что ранее в ходе своего визита в США он проинформировал американскую сторону, что для достижения прогресса в разрешении конфликта на Донбассе необходимо выполнить пункты политического блока "минских договоренностей", касающиеся вопросов безопасности, в части выведения российского вооружения и войск с территории Донбасса.

"Именно это я подразумеваю как безопасность, а не частичное прекращение огня... И потом должен быть путь, чтобы на освобожденном Донбассе мы могли подготовить выборы", - отметил министр.

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Климкин выразил надежду, что именно с этой позицией Тиллерсона удалось продвинуться вперед в ходе переговоров с российским руководством в Москве (Россия) 12 апреля.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "паспортов" и других "документов", выдаваемых террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" жителям оккупированного Донбасса.
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"...И потом должен быть путь, чтобы на освобожденном Донбассе мы могли подготовить выборы..." - оцените красоту игры!
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Да всё правильно, в этой фразе под словом "путь" заложено непроведение выборов хоть до Второго Пришествия!

Где тут зрадофилы, кричащие о "выборах на донбассе"?
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Это должно быть отражено в заголовке-" в части выведения российского вооружения и войск с территории Донбасса" Источник: http://censor.net.ua/n436181
Это основное.
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такое впечатление, что это пишет беглец детсадовской группы, а не министр..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия сознательно создает эскалацию ситуации на Донбассе путем признания "документов" "ЛНР" и "ДНР", - Климкин
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