 Путин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Пунктирно - да. Детального обсуждения Украины не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, обсуждалась ли подробно ситуация в Украине в ходе встречи В.Путина с Р.Тиллерсоном.
Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.
2351 22
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
США и Россия имеют единую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений, - Лавров(70)
Без прогресса по Минским соглашениям ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве(61)
Количество удерживаемых боевиками заложников увеличилось до 126 человек, - Ирина Геращенко(18)
Украина отвела тяжелое вооружение с передовых позиций, но может быстро вернуть его при необходимости, - Порошенко(140)
Кадыровцы на суде фактически обвинили в убийстве Немцова... Путина(0)
Главы МИД Украины и Грузии решительно осудили агрессивную политику РФ, несущую угрозу международной безопасности(5)
Могерини едет в Москву, где планирует обсудить с Лавровым конфликты в Украине и Сирии(48)
Ответить
Трудовские, 8.02.17р. ПТУР ВСУ разнес КамАЗ с "ихтамнетами". Достоверно известно что одному террористу оторвало голову, другому - руку, плюс многих покалечило осколками. Другие потери уточняются
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тут главное - побольше слов с непонятным смыслом.
Ответить
Ответить
Ответить
. Трамп направил своего Рекса (Тиллерсона) на кремлевских девочек ↓
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А где сидел в этот момент Песков? Под столом, между ногами Путина?
Ответить
** -** ** -* *- **** **- *---
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Владимир Сафронков в ООН
Ответить
Ответить
Ответить