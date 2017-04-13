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 Путин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе прошедшей в среду встречи президента Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуация в Украине подробно не обсуждалась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Пунктирно - да. Детального обсуждения Украины не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, обсуждалась ли подробно ситуация в Украине в ходе встречи В.Путина с Р.Тиллерсоном.

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Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.

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Скоро даорники с белого дома будут с Хуйлом встречатся..
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тобто, Тілерсон повністю входив і повністю виходив з Владіміра
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Поппендикулярно. Биссектрисно. Штриховыми мазками

Тут главное - побольше слов с непонятным смыслом.
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Точно. Наверняка было штрих-пунктирно. Что не? Ну тогда штрих-пунктирно и волнистой линией.
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 19 ч.19 часов назад

. Трамп направил своего Рекса (Тиллерсона) на кремлевских девочек ↓

Путин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно, - Песков - Цензор.НЕТ 3534
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Ху..до Педафил сдуру влез на Даунбас . Теперь не знает как от туда выбраться . Но этим воспользовались Послемайданные отбросы Украинского общества . Падонки и мародеры Президент Украины гарант конституции Петя , грановский и кананенка. Они с Ху... лом Педафилом создали криминальную бандитскую группировку по кантрабасу на границе с даунбасом и им не выгодно окончание войны .
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Падонки и мародеры Президент Украины гарант конституции Петя-гневно обличает отсосник испанского сортира.
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Путин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно (с) Песков

А где сидел в этот момент Песков? Под столом, между ногами Путина?
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У обоих тряслись руки и губы, получилось пунктирно.
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Что они носятся с этим придурочным Х#йлом как с писаной тобой - три года Донбасс обсуждают .
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Америка наивная как можна верить и делать переговори с аферистами и лживим государством как РФ. Повсюду лжут и подавать руку такому аферисту.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин и Тиллерсон обсуждали ситуацию в Украине пунктирно, - Песков
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