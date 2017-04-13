EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины, За рубежом
  2225  21
Материалы по теме:
Все про:G7 (156) Госдепартамент США (600) Лавров (1380) переговоры (3265) США (12354) Донбасс (14076) Климкин (1253) Тиллерсон (62)

 Климкин о визите Тиллерсона в Москву: "Это этап давления на Россию, чтобы она наконец ушла с Донбасса"

С Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин журналистам, комментируя итоги встречи государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым 12 апреля в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Визит Тиллерсона (в Россию) - это этап в выстраивании того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она начала, наконец, действовать в логике того, чтобы уйти с Донбасса", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии"

Климкин добавил, что еще на заседании "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" США заверили Украину, что они всегда будут выступать в поддержку украинского государства и санкции, введенные из-за оккупации Донбасса, останутся в силе до выполнения в полной мере достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.

"Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции... наш совместный тезис - с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия. Во время визита однозначно было подтверждено, кстати, то, что сказал Тиллерсон в ходе встречи глав МИДов G7: "Мы готовы сделать для Украины больше. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, тоже должен сделать больше. И это очень важно", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надежды)) юношей питают!
на кацапов надо тучу) томагавков, тогда уйдут в свои болота!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВСУ "заптурили" КамАЗ с "ихтамнетами" (видео)

Трудовские, 8.02.17р. ПТУР ВСУ разнес КамАЗ с "ихтамнетами". Достоверно известно что одному террористу оторвало голову, другому - руку, плюс многих покалечило осколками. Другие потери уточняются
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Климкинд, если Козломордия уйде с Долбасса - это будет смерть вашей юдо-кацапской власти. Оно вам надо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не для того починали , аби так швидко закінчувати ...
До речі - рівно 3 роки тому , 50 чол банди Диркіна захопили Слов'янськ і тодішня влада так і не змогла з ними нічого зробити ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
климкин!!!!! ты когда ни будь своим чугуном думаешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
читай газеты в месте с климкиным!!! поймёшь!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько еще будет подобных этапов...разговоров ниочем.
Конца и края этому не видно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С Томагавков уже хорошо стало видно и край, и конец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жалко,что их редко применяют.Другими способами россию не образумить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що за тупість наших дипломатів. Нафіга про це тріпатись?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ладно наши легкие тормоза , им до уровня Раши дипломатов в ООН не когда не дарости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
климкин выдает желаемое за действительное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Способ давления на Хуйла есть только один , это договор с США о совместной обороне , ВСЕ . И когда вы понты перестанете колотить , а начнете работать в этом направлении , вот тогда и Хуйло начнет свои манатки на Донбассе сворачивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А гарантии в обмен на отказ от ЯО надо было давать или нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
бухать Климкинду нужно меньше, но беда - евреи киряют хуже кацапов, легче спиваются
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦИТАТА:*С Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия.Источник: http://censor.net.ua/n436179 ** ___ а ,ведь, точнее и не скажешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Клімкін, звичайно, хороший міністр, але, або він зовсім не в курсі ситуації, або не відділяє свої мрії від реальності)
що особисто побачив я і почув, так це те, що США буде співпрацювати з РФ, скоріш за все Асада "звільнять", відповідно буде "відкат" нової "холодної війни", тобто знімуть санкції, ну, може, якісь мінімальні залишать) може, Лавров і ко рано радуються, але скоріш за все так і буде, що РФ вернуть в Ж7) тобто ситуація повернеться в русло "до війни в Україні", але вже з цією ситуацією, яка є) до речі, РФ вигнали з Ж7 саме через Крим, про який мова вже не йде)
Україну Ті-Рекс назвав перешкодою у стосунках з РФ, а, отже, або про цю проблему забудуть, або.. навіть не знаю, але не схоже щоб "там" хтось турбувався про долю нашої країни, тим більше на фізичному рівні, а саме допомагали, а не дискутували, тому що простими дискусіями і перемовинами нічого не зміниш)
тепер питання в іншому, як буде діяти Путін, коли Сирія перестане бути його інтересом? схоже, про Близькій Схід на якийсь час він забуде) і можливо переключить свою увагу, своє "око Саурона" на Східну Європу) що буде робити Трамп в цій ситуації, який не одноразово заявляв, що не буде допомагати іншим країнам, і той розгром в аеропорту Сирії був виключно імпульсивною дією, я не знаю..) можливо, щоб не "загострювати" ситуацію з 3-ьою світовою або ще гіршим розкладом (для членів ЄС і НАТО) - "холодною війною", йому прийдеться чимось пожертвувати) або піти слідом за Обамою, цікавим, хоч і слабким, послом (лауретом) миру..) хоча я вірю, що Трамп все таки одумається і зрозуміє, що Путін звичайний терорист, як Асад і т.п., і що домовлятись з ним, те саме, що виступати в ООН і вносити якісь резолюції, на які комусь іншому начхати/ветувати..)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин о визите Тиллерсона в Москву: "Это этап давления на Россию, чтобы она наконец ушла с Донбасса"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти