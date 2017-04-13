 Климкин о визите Тиллерсона в Москву: "Это этап давления на Россию, чтобы она наконец ушла с Донбасса"

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин журналистам, комментируя итоги встречи государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым 12 апреля в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Визит Тиллерсона (в Россию) - это этап в выстраивании того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она начала, наконец, действовать в логике того, чтобы уйти с Донбасса", - заявил он.
Климкин добавил, что еще на заседании "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" США заверили Украину, что они всегда будут выступать в поддержку украинского государства и санкции, введенные из-за оккупации Донбасса, останутся в силе до выполнения в полной мере достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.
"Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции... наш совместный тезис - с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия. Во время визита однозначно было подтверждено, кстати, то, что сказал Тиллерсон в ходе встречи глав МИДов G7: "Мы готовы сделать для Украины больше. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, тоже должен сделать больше. И это очень важно", - добавил министр.
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на кацапов надо тучу) томагавков, тогда уйдут в свои болота!
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Трудовские, 8.02.17р. ПТУР ВСУ разнес КамАЗ с "ихтамнетами". Достоверно известно что одному террористу оторвало голову, другому - руку, плюс многих покалечило осколками. Другие потери уточняются
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До речі - рівно 3 роки тому , 50 чол банди Диркіна захопили Слов'янськ і тодішня влада так і не змогла з ними нічого зробити ...
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Конца и края этому не видно...
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що особисто побачив я і почув, так це те, що США буде співпрацювати з РФ, скоріш за все Асада "звільнять", відповідно буде "відкат" нової "холодної війни", тобто знімуть санкції, ну, може, якісь мінімальні залишать) може, Лавров і ко рано радуються, але скоріш за все так і буде, що РФ вернуть в Ж7) тобто ситуація повернеться в русло "до війни в Україні", але вже з цією ситуацією, яка є) до речі, РФ вигнали з Ж7 саме через Крим, про який мова вже не йде)
Україну Ті-Рекс назвав перешкодою у стосунках з РФ, а, отже, або про цю проблему забудуть, або.. навіть не знаю, але не схоже щоб "там" хтось турбувався про долю нашої країни, тим більше на фізичному рівні, а саме допомагали, а не дискутували, тому що простими дискусіями і перемовинами нічого не зміниш)
тепер питання в іншому, як буде діяти Путін, коли Сирія перестане бути його інтересом? схоже, про Близькій Схід на якийсь час він забуде) і можливо переключить свою увагу, своє "око Саурона" на Східну Європу) що буде робити Трамп в цій ситуації, який не одноразово заявляв, що не буде допомагати іншим країнам, і той розгром в аеропорту Сирії був виключно імпульсивною дією, я не знаю..) можливо, щоб не "загострювати" ситуацію з 3-ьою світовою або ще гіршим розкладом (для членів ЄС і НАТО) - "холодною війною", йому прийдеться чимось пожертвувати) або піти слідом за Обамою, цікавим, хоч і слабким, послом (лауретом) миру..) хоча я вірю, що Трамп все таки одумається і зрозуміє, що Путін звичайний терорист, як Асад і т.п., і що домовлятись з ним, те саме, що виступати в ООН і вносити якісь резолюції, на які комусь іншому начхати/ветувати..)
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