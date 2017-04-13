 Проект строительства музея-мемориала "Революции достоинства" подготовят до 21 ноября, его сооружение начнется в 2018, - АП

Об этом он сообщил на брифинге по итогам первого заседания оргкомитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Оргкомитет решил, что не позднее Дня достоинства и свободы 21 ноября должен быть определен проект, в соответствии с которым начнется сооружение... Мы ожидаем, что все необходимые решения Кабинета Министров будут приняты до конца мая, чтобы за полгода прошел открытый международный конкурс, был определен лучший проект, и мы получили возможность уже в следующем году начать сооружение мемориала и музея", - сказал он.
Также по словам Ковальчука, оргкомитет считает, что комплекс должен включать в себя, кроме отведенного непосредственно под строительство комплекса участка, также земельный участок напротив, тротуары и проезжую часть Аллеи Героев Небесной сотни от Майдана Незалежности до земучастка, где соорудят музей-мемориал.
Первый замглавы Администрации также заверил, что на Аллее Героев Небесной сотни не будут возобновлять движение транспорта.
В свою очередь министр культуры Евгений Нищук сообщил, что готовится постановление о проведении конкурса на лучший проект комплекса с техническим обоснованием и сметной документацией, промежуточные результаты которого ожидается получить до конца августа, а победителя оргкомитет рассчитывает представить 21 ноября.
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Это была путинская месть за свержение его губернатора.Посмотрите,что в Сирии происходит,очень схожие методы.
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Кому выгодно?
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http://censor.net.ua/forum/912159/pojar_v_balaklee_unichtojil_boepripasy_na_1_mlrd
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