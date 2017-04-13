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 Политика Украины
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 Проект строительства музея-мемориала "Революции достоинства" подготовят до 21 ноября, его сооружение начнется в 2018, - АП

Первый заместитель главы Администрации Президента, сопредседатель организационного комитета по вопросам развития Музея-мемориала "Революции достоинства" Виталий Ковальчук заявляет о том, что проект строительства комплекса будет подготовлен до 21 ноября, а само сооружение начнется в 2018 году.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам первого заседания оргкомитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Оргкомитет решил, что не позднее Дня достоинства и свободы 21 ноября должен быть определен проект, в соответствии с которым начнется сооружение... Мы ожидаем, что все необходимые решения Кабинета Министров будут приняты до конца мая, чтобы за полгода прошел открытый международный конкурс, был определен лучший проект, и мы получили возможность уже в следующем году начать сооружение мемориала и музея", - сказал он.

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Также по словам Ковальчука, оргкомитет считает, что комплекс должен включать в себя, кроме отведенного непосредственно под строительство комплекса участка, также земельный участок напротив, тротуары и проезжую часть Аллеи Героев Небесной сотни от Майдана Незалежности до земучастка, где соорудят музей-мемориал.

Первый замглавы Администрации также заверил, что на Аллее Героев Небесной сотни не будут возобновлять движение транспорта.

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В свою очередь министр культуры Евгений Нищук сообщил, что готовится постановление о проведении конкурса на лучший проект комплекса с техническим обоснованием и сметной документацией, промежуточные результаты которого ожидается получить до конца августа, а победителя оргкомитет рассчитывает представить 21 ноября.
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Фракції «Самопоміч», «Батьківщина» і група «Свобода» виступили за негайну ухвалу закону 2278 про імпічмент президента.
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Фонарные столбы не забудьте включить в комплекс. С таким раскладом пригодятся для нашей "элиты"
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как-то не хотелось бы портить воздух болтающейся в петлях элитой. Очень мило и изысканно поступают в Китае с проворовавшимися чинушами. Арестовали, суд, приговор. вывезли на пустырь,мешок на голову, судебные исполнители всадили пару пуль и прислали счёт родственникам расстреляного на оплату потраченых государством средств на расход этих патронов. Красота!
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нам бы китайский УПК. Там что ни иероглиф, то " вышка".
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Осуждайте меня тут или не осуждайте...Но чем дальше - тем больше сомнений в том, что это "кровавая Панда Янукович" кровавую развязку событий на майдане затеял... а не нынешняя "демократична влада".
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Им зачем...
Это была путинская месть за свержение его губернатора.Посмотрите,что в Сирии происходит,очень схожие методы.
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Не всегда бывает, что тот кто устроил драку выигрывает.
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А что вы такие вопросы наводящие задаете.Раз знаете ответ то его и пишите,приводите примеры,сравнения. Иначе я подумаю,что вы вздыхаете за овощем-бегунцом.
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И сколько бабосов планируют освоить эти питарасы?
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Не этой власти заниматься строительством музея-мемориала "Революции Достоинства". Это кощунственно.
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Влада (Система) будує меморіали тим кого вона використала і зрадила адже Система проти якої боролися і вмирали патріоти на Майдані ані трохи не змінилася: як були злодюги і моральні потвори на чолі держави так і залишились. Лише проукраїнська хунта може цю Систему знищити, інакше цей рак не здолати

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И где плоды этой революции. Коболев пять миллионов гривен зарплаты в месяц получает, а ещё что хорошего эта революция нам принесла? Появилась возможность больше работать за меньшие деньги, да? Так при СССР были коммунистические субботники. Вообще все бесплатно работали.
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http://censor.net.ua/forum/912150/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard_dollarov/sortby/tree/order/desc/page/1#comments



13.04.17 08:19 В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов

Какое достоинство ?
Во время войны с россией уничтожитиь самим самый большой арсенал боеприпасов
в Украине - Балаклейский и
не построить ни одного патронного завода . взамен сданных двух депутатом ВР ЖВАНИЕЙ
в ЛуганДонии .
13.04.17 09:23 Пожар в Балаклее уничтожил боеприпасы на $1 млрд

В результате пожара на военном складе неподалеку города Балаклея Харьковской области пожаром было уничтожено боеприпасов на $1 млрд, рассказал комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
http://censor.net.ua/forum/912159/pojar_v_balaklee_unichtojil_boepripasy_na_1_mlrd
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект строительства музея-мемориала "Революции достоинства" подготовят до 21 ноября, его сооружение начнется в 2018, - АП
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