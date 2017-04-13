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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10144) Кропивницкий (Кировоград) (389) лекарства (684) Гройсман (2804)

 Гройсман - чиновникам: Вы должны как часы рассчитываться с аптеками, иначе зарплату будете получать наклейками "Доступные лекарства"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти своевременно рассчитываться с сетями аптек в рамках государственной программы реимбурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы (БА), диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе селекторного совещания по вопросам здравоохранения с главами областных государственных администраций в Кропивницком в четверг.

"Я предупреждаю всех чиновников к персональной ответственности, вы должны как часы рассчитываться с аптечными сетями… Предупреждаю, уважаемые друзья, особенно первых руководителей, если вы будете безответственно относиться к этой программе - я вам обещаю, что заработную плату будете получать наклейками, теми, которые должны быть на аптеках "Доступные лекарства", чтобы вам еще раз напоминать, что вы несете ответственность за каждого человека", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опубликовал карту аптек, участвующих в программе "Доступные лекарства"

Премьер подчеркнул, что госпрограмма будет действовать продолжительное время, и призвал местные власти провести информационную кампанию о возможностях программы "Доступные лекарства" среди населения.

Напомним, 1 апреля в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства", благодаря которой пациенты смогут получать ряд медпрепаратов бесплатно или с незначительной доплатой.
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ага, стартовала программа..лекарства просто исчезли из аптек..
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Кроме коблева с вовком никто зарплатой не интересуется.
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корчак и саботажники НАЗК, подельники кобелева в нефтегазе, будущие судьи..........
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"Доступні ліки" - чому аптеки в Україні не поспішають приєднуватися до програмиГучно запущена в Україні програма із забезпечення доступними ліками діабетиків, астматиків і гіпертоніків поки що не запрацювала на повну. Аптеки побоюються, що не отримають компенсації.

Гройсман - чиновникам: Вы должны как часы рассчитываться с аптеками, иначе зарплату будете получать наклейками "Доступные лекарства" - Цензор.НЕТ 6212

"Як же нема, коли обіцяли, що з 1 квітня запрацює?!", - обурюється 64-річний Костянтин, виходячи з порожніми руками з комунальної аптеки в Подільському районі Києва. Хоча вже більше тижня тому в місцевій поліклініці йому як хворому на цукровий діабет за новою програмою виписали рецепт на метформін, він досі не може отримати обіцяні безкоштовні ліки.
Рецепт власне на біологічно активну речовину, а не на комерційну торгову марку - одна з новацій програми "Доступні ліки" від міністерства охорони здоров'я України (МОЗ). Загалом вона поширюється на понад 20 речовин - найбільш дієвих ліків від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету другого ступеня.
Перелік речовин став відомий ще до офіційного старту програми, однак список конкретних препаратів, вартість яких підлягатиме компенсації з бюджету був оприлюднений лише на початку квітня. З п'яти зазначених у ньому препаратів на основі метформіну в аптеці столичної комунальної мережі "Фармація", куди прийшов Костянтин Віталійович, немає жодного.
"Ми просто не встигли ще все закупити, приходьте завтра, - заспокоює літнього чоловіка аптекар. - Хіба ми винні, що лікарі вже рецепти виписують, а нам от тільки інструкція надійшла. Та за тиждень-два все налагодиться".
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Наоборот, сейчас пост, от голоду мысли помутнели. А кушать хочется.
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Народ за быдло считают, раз пиарщики такие тексты для премьера пишут.
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Похоже у жены Гроси месячные, уже который день Грося как с цепи сорвавшийся.
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Обрезанец обещал снижение цен на лекарства с нового года, потом с февраля, потом с апреля. Этот "противник популизма" на телекамеры бегал по аптекам и обгакивал девчонок-провизорш за высоки умны. В итоге - понизились (возможно) цены
- на некоторые лекарства
-не всем
-не везде.
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Есть даже бесплатные для неимущих. А вы хотели во всех? И всем? Он молодец, что выбегал для пенсионеров бесплатные лекарства. Зайдите на карту, на Киев 150 таких аптек. Чтобы все так бегали! Легко здесь критиковать и возмущаться. Тяжелее сделать и найти на это деньги. Наш народ не умеет ценить то, что у него есть. И я сейчас не об аптеках.
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а где выдают справки -НЕИМУЩИЙ?кто это определяет-имущий или неимущий?или так-на слово верят?
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Ответственность за повышение цен в стране в результате повышения минималки, кабмин нести не хочет.Получается,что виноват кто-то там,но не мы.
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Да-да, именно на зарплату они и живут.
Неужели хоть на кого-то этот цирк еще действует?
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в Сумах кроме бешеных очередей в поликлиниках больше никаких результатов деятельности гнойсмана нет. в аптеках лекарств под эти рецепты нет. мер говорит, что денег дали мизер, примерно по 30 грн. на человека получается.
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бешеные очереди в поликлиниках в сумах были и будут всегда
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то, что есть сейчас ни в какое сравнение с тем что было до "бесплатных" лекарств.
мне нужно комиссию в разрешительную пройти - талончиков к участковому терапевту нет на неделю вперед. так, что не свисти.
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Ой, ё#! Мы и забыли, что чиновники живут на зарплату в 5 тысяч! Теперича голодать будут без зарплат! Напугал, напугал ежа...этой самой...неудобосказуемой...
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Что то не понял - программа государственная, а рассчитываться будут местные бюджеты? Я бы на местном уровне заявил гросе - а не ох-л ли ты, распоряжаться нашими бюджетами?
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Ну що ..барижні скороза дроти будуть брати !? ..

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ЖУЄМ ПО НОВОМУ !!!!
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.Гройсман - чиновникам: Вы должны как часы рассчитываться с аптеками, иначе зарплату будете получать наклейками "Доступные лекарства" - Цензор.НЕТ 4274...
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Во человек за чужой бизнес переживает. Совпадение?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман - чиновникам: Вы должны как часы рассчитываться с аптеками, иначе зарплату будете получать наклейками "Доступные лекарства"
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