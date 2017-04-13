 Гройсман - чиновникам: Вы должны как часы рассчитываться с аптеками, иначе зарплату будете получать наклейками "Доступные лекарства"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе селекторного совещания по вопросам здравоохранения с главами областных государственных администраций в Кропивницком в четверг.
"Я предупреждаю всех чиновников к персональной ответственности, вы должны как часы рассчитываться с аптечными сетями… Предупреждаю, уважаемые друзья, особенно первых руководителей, если вы будете безответственно относиться к этой программе - я вам обещаю, что заработную плату будете получать наклейками, теми, которые должны быть на аптеках "Доступные лекарства", чтобы вам еще раз напоминать, что вы несете ответственность за каждого человека", - сказал премьер.
Премьер подчеркнул, что госпрограмма будет действовать продолжительное время, и призвал местные власти провести информационную кампанию о возможностях программы "Доступные лекарства" среди населения.
Напомним, 1 апреля в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства", благодаря которой пациенты смогут получать ряд медпрепаратов бесплатно или с незначительной доплатой.
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"Як же нема, коли обіцяли, що з 1 квітня запрацює?!", - обурюється 64-річний Костянтин, виходячи з порожніми руками з комунальної аптеки в Подільському районі Києва. Хоча вже більше тижня тому в місцевій поліклініці йому як хворому на цукровий діабет за новою програмою виписали рецепт на метформін, він досі не може отримати обіцяні безкоштовні ліки.
Рецепт власне на біологічно активну речовину, а не на комерційну торгову марку - одна з новацій програми "Доступні ліки" від міністерства охорони здоров'я України (МОЗ). Загалом вона поширюється на понад 20 речовин - найбільш дієвих ліків від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету другого ступеня.
Перелік речовин став відомий ще до офіційного старту програми, однак список конкретних препаратів, вартість яких підлягатиме компенсації з бюджету був оприлюднений лише на початку квітня. З п'яти зазначених у ньому препаратів на основі метформіну в аптеці столичної комунальної мережі "Фармація", куди прийшов Костянтин Віталійович, немає жодного.
"Ми просто не встигли ще все закупити, приходьте завтра, - заспокоює літнього чоловіка аптекар. - Хіба ми винні, що лікарі вже рецепти виписують, а нам от тільки інструкція надійшла. Та за тиждень-два все налагодиться".
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- на некоторые лекарства
-не всем
-не везде.
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Неужели хоть на кого-то этот цирк еще действует?
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мне нужно комиссию в разрешительную пройти - талончиков к участковому терапевту нет на неделю вперед. так, что не свисти.
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Сповідь порохобота - це неперевершено....
https://www.youtube.com/watch?v=0RltaEkYiWo …
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ЖУЄМ ПО НОВОМУ !!!!
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