 Формулировки ЕСПЧ по трагедии в Беслане абсолютно неприемлемы. Россия примет меры, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".
По его словам, заявления о том, что Россия не приняла достаточно мер для предотвращения теракта, являются абсолютно неприемлемыми.
"Вот эти формулировки, чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы", - добавил Песков.
При этом он заверил, что Россия предпримет все необходимые правовые действия в связи с решением ЕСПЧ.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию истцам по делу о теракте в Беслане. Сумма компенсации составила €2 млн 955 тыс., а также €88 тыс. на покрытие судебных расходов.
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Усами шевелить так мастер. А как "на бабки выставили" сразу заюлил паршивец.
)))
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І позов у справі татар, яких кацапські суди судили за мітинги лютого 2014, хоча навіть за їхніми законами Крим ще став російським тоді.
І позов у справі Сєнцова, якому примусово виписали кацапське громадянство, хоча він не писав заяву про його отримання і не відмовлявся від українського паспорта.
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Сумасшедший дом (Высоцкий)
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Ну да, больше трёхсот человек убили, шо, мало???...
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