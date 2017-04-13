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 Формулировки ЕСПЧ по трагедии в Беслане абсолютно неприемлемы. Россия примет меры, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с решением ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

По его словам, заявления о том, что Россия не приняла достаточно мер для предотвращения теракта, являются абсолютно неприемлемыми.

"Вот эти формулировки, чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ установил, что действия спецназа РФ в Беслане были нарушением права на жизнь и постановил выплатить истцам около €3 млн

При этом он заверил, что Россия предпримет все необходимые правовые действия в связи с решением ЕСПЧ.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию истцам по делу о теракте в Беслане. Сумма компенсации составила €2 млн 955 тыс., а также €88 тыс. на покрытие судебных расходов.
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интересно как Россия (они) примут меры по терроризму- если сами террористы мирового масштаба....
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Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу пострадавших от трагедии в Беслане против России, обязав ее выплатить более 3 млн евро. Как выяснили журналисты , ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права человека на жизнь.
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Опять помидоры турецкие и яблоки польские давить быльдозером и сыры сжигать?
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О как!
Усами шевелить так мастер. А как "на бабки выставили" сразу заюлил паршивец.
)))
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Ага, русские огнеметы, из котроых русские военные сожгли школу с детьми, это не аргумент
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Гитлер заявил, что формулировки Нюренбергского трибунала чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы. Обещал принять меры.Источник: http://censor.net.ua/n436176
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Для России приемлемо только то,что она сама высказывает.Замашки диктатора.Только они привыкли диктовать условия,если что-то не так,они бешенствуют и истерят.
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Это ЕСПЧ вообще офигело - мешать России совершать теракты. Россия примет меры, - Песков
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Тепер непогано було б подати позов у ЄСПЛ по євромайданівцям, яких судили в Криму за те, що вони в Києві (!) вдарили беркутівця!

І позов у справі татар, яких кацапські суди судили за мітинги лютого 2014, хоча навіть за їхніми законами Крим ще став російським тоді.

І позов у справі Сєнцова, якому примусово виписали кацапське громадянство, хоча він не писав заяву про його отримання і не відмовлявся від українського паспорта.
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ухандохали твари кучу народа... это значит приемлемо...
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"Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

Сумасшедший дом (Высоцкий)
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"По его словам, заявления о том, что Россия не приняла достаточно мер для предотвращения теракта, являются абсолютно неприемлемыми"...
Ну да, больше трёхсот человек убили, шо, мало???...
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в очередной раз макнули рашкоскотов мордой в их же дерьмо, но они примут меры! ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФормулировки ЕСПЧ по трагедии в Беслане абсолютно неприемлемы. Россия примет меры, - Песков
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