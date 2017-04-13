 Лавров о переговорах с Тиллерсоном: Результаты будут нескоро

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.
"После пресс-конференции, кстати, около часа мы неформально поговорили о том, какие возникают возможности (для сближения позиций РФ и США)", - сказал Лавров.
По его мнению, "наверное, результаты (от вчерашних переговоров) будут нескоро, но, по крайней мере, мы договорились установить диалог по ряду важных вопросов".
Лавров отметил, в частности, разговор шел "об инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией (США) в двусторонних отношениях, а также о механизмах по вопросам выполнения существующих договоров в военно-политической сфере, механизмах, которые призваны сближать, лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего, в отношении сирийского урегулирования".
Он также подчеркнул, что Москва и Вашингтон в ближайшее время приступят к практической реализации договоренностей о создании двусторонних механизмов для обсуждения ключевых проблем и стабилизации отношений.
"Договоренности такие достигнуты, сейчас мы, наверное, уже приступим к практическому формированию диалоговых механизмов, что само по себе немаловажно", - сказал российский министр.
Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.
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Американская разведка перехватила переговоры сирийских военных и экспертов о подготовке к химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
Си-Эн-Эн, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации, сообщает, что перехват был обнаружен в связи с пересмотром массива разведданных сразу после воздушной атаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии. Согласно заявлению официальных лиц США, цитата, «нет никаких сомнений в том, что ответственность за атаку несет президент Башар Асад». США заранее не знали о готовящейся атаке, поскольку огромные объемы информации, собираемые как в Сирии, так и в Ираке, проверяются только, если происходит конкретный инцидент, требующий анализа. Пока у США нет данных, которые бы подтверждали причастность России к нападению, сообщает Си-Эн-Эн, - вероятно, предполагает автор материала, потому, что российские военные и разведка действуют более аккуратно, стараясь избежать перехвата. Как пишет сайт телеканала, в США считают, что Сирия возобновила деятельность подразделений, работающих с химоружием, после того, как они были запрещены соответствующим международным соглашением четыре года назад.
Американские СМИ также сообщают, что вскоре после нападения, над госпиталем, где проходили лечение пострадавшие от авиаударов, был замечен российский беспилотник.
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ох, не злив би я на їхньому місці Трампа.
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- А что это из допросных комнат арестованные орут другими голосами?
- Так раньше там избивали хакеров, которые не выполнили приказ Путина и не смогли взломать сервера на выборах в США, чтоб обеспечить победу Трампа.
- А сейчас?
- А сейчас там избивают хакеров, которые выполнили приказ!
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Не благодарите)))
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Результаты будут нескоро... но, меня по утрам уже тошнит и на солененькое тянет...
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