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Все про:Лавров (1380) Москва (2869) переговоры (3265) Россия (69911) США (12354) Тиллерсон (62)

 Лавров о переговорах с Тиллерсоном: Результаты будут нескоро

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что накануне, после официальных переговоров и пресс-конференции около часа неформально общался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

"После пресс-конференции, кстати, около часа мы неформально поговорили о том, какие возникают возможности (для сближения позиций РФ и США)", - сказал Лавров.

По его мнению, "наверное, результаты (от вчерашних переговоров) будут нескоро, но, по крайней мере, мы договорились установить диалог по ряду важных вопросов".

Лавров отметил, в частности, разговор шел "об инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией (США) в двусторонних отношениях, а также о механизмах по вопросам выполнения существующих договоров в военно-политической сфере, механизмах, которые призваны сближать, лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего, в отношении сирийского урегулирования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали"

Он также подчеркнул, что Москва и Вашингтон в ближайшее время приступят к практической реализации договоренностей о создании двусторонних механизмов для обсуждения ключевых проблем и стабилизации отношений.

"Договоренности такие достигнуты, сейчас мы, наверное, уже приступим к практическому формированию диалоговых механизмов, что само по себе немаловажно", - сказал российский министр.

Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.

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Наверно...В следующей жизни...Когда конь станет кошкой, ла-ла-ла-ла....
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Разведка США перехватила переговоры сирийских военных и экспертов о подготовке к хим атаке в сирийской провинции Идлиб

Американская разведка перехватила переговоры сирийских военных и экспертов о подготовке к химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
Си-Эн-Эн, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации, сообщает, что перехват был обнаружен в связи с пересмотром массива разведданных сразу после воздушной атаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии. Согласно заявлению официальных лиц США, цитата, «нет никаких сомнений в том, что ответственность за атаку несет президент Башар Асад». США заранее не знали о готовящейся атаке, поскольку огромные объемы информации, собираемые как в Сирии, так и в Ираке, проверяются только, если происходит конкретный инцидент, требующий анализа. Пока у США нет данных, которые бы подтверждали причастность России к нападению, сообщает Си-Эн-Эн, - вероятно, предполагает автор материала, потому, что российские военные и разведка действуют более аккуратно, стараясь избежать перехвата. Как пишет сайт телеканала, в США считают, что Сирия возобновила деятельность подразделений, работающих с химоружием, после того, как они были запрещены соответствующим международным соглашением четыре года назад.
Американские СМИ также сообщают, что вскоре после нападения, над госпиталем, где проходили лечение пострадавшие от авиаударов, был замечен российский беспилотник.
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никаких переговоров не было. Был жесткий ультиматум. Вата как всегда врет.
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"об инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией (США)..." интересный оборот )))
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когда Ху.ю.ло сдохнет и будет перезагрузка с погружением.... а так один дипломатический понос...
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Говорящая лошадь сказала чётко - Наша задача продолжать вешать лапшу,...как можно дольше
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Tyrannosaurus rex (лат. rex - «царь») битый час пытался объяснить лошади, что правила поменялись.
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Это всё дипломатические мансы для лохтората,подождём чуток пока америкосы до КНДР дойдут своим флотом,вот тогда уже кое что прояснится ,а может и веселуха начнётся,не зря же Трамп сначала с китаёзом встретился,а вчера Рекс с Путиным более двух часов тёрки тёрли
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Результаты будут скорее, чем Лавров думает. Они прилетят с моря и с воздуха.
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Пеця в это время вафлями хрустел, испуганно дрыстая...
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Короче - Трам начал "меморандить", по-Будапештски...
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отже, кацапи, як справжні шулера, починають пеересмикувати.
ох, не злив би я на їхньому місці Трампа.
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Разговор двух офицеров ФСБ:
- А что это из допросных комнат арестованные орут другими голосами?
- Так раньше там избивали хакеров, которые не выполнили приказ Путина и не смогли взломать сервера на выборах в США, чтоб обеспечить победу Трампа.
- А сейчас?
- А сейчас там избивают хакеров, которые выполнили приказ!
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Лавров о переговорах с Тиллерсоном:
Результаты будут нескоро... но, меня по утрам уже тошнит и на солененькое тянет...
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Так кому верить Лошади или Трампу , по тому что Трамп в Твитере написал , что результаты переговоров лучше чем он ожидал.
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Все очень даже логично и оба не врут, просто желаемые результаты у обеих сторон разные, противоположные.🙂
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кацапські ЗМІ нічого не пишуть про побєду на цих переговорах, схоже, T-rex за закритими дверима таки посадив лаврового на бутилку
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Ну как "не скоро" - вот как только вы 3/14дарасы передохните нах@й, так и будут результаты...
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вони ті кацапські смі брешуть, бо ото уся расія з одного лайна мазана...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров о переговорах с Тиллерсоном: Результаты будут нескоро
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