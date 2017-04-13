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 Боевики требуют от Украины передать им убийц, насильников, а также лиц, издевавшихся над нашими погибшими, - Ирина Геращенко

Пророссийские террористы требуют передать им по обмену около 100 преступников, которые сидят за убийства, насилие, мародерство и теракты.

Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко журналистам на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Они требуют от Украины передать им 62 человека, которые совершили тяжкие преступления. Такие как убийства, насилие, мародерство, издевательство над нашими погибшими", - сказала она.

Геращенко сообщила, что террористы также требуют освобождения еще 30 людей.

"Они не имеют никакого отношения к АТО, но они имеют отношение к теракту в Одессе, к теракту в Харькове. И их требуют освободить в рамках освобождения заложников", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество удерживаемых боевиками заложников увеличилось до 126 человек, - Ирина Геращенко

Геращенко отметила, что несколько месяцев процесс освобождения заложников был заблокирован. Террористы не могли определиться, какая международная организация будет проверять отказ нескольких сотен человек вернуться по обмену на оккупированные территории. Террористы отказались от привлечения Международного комитета Красного креста. В конце марта отказались и от участия миссии ООН по правам человека.

"Нам удалось в Минске договориться, что миссия будет проходить под полным контролем ОБСЕ и к ней присоединится офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Уже сегодня мы проводим техническое совещание по поводу того, как будет проходить этот сбор отказов", - сказала она.


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Боевики требуют от Украины передать им убийц, насильников, а также лиц, издевавшихся над нашими погибшими

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Орки,"ветераны" НКВД почти все сдохли. Кого передавать?
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Навіть якщо вони вчинили якісь злочини, хто стане рахуватися з невизнаними республіками?
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- Так от, - почав знову Сілвер, - наші умови такі.

- Чудово, - сказав капітан. - А тепер вислухайте мене. Якщо ви прийдете сюди поодинці і без зброї, я закую вас усіх у кайдани й одвезу до Англії, щоб вас судили справедливим судом. А якщо ви не прийдете, то запам'ятайте, що мене звуть Александер Смоллет, що я стою під британським прапором і що я спроваджу вас усіх на той світ до нечистого.
Боротися з нами вам не по силі: адже Грей сам-один подолав п'ятьох із вас. Ви добре сидите на мілині, пане Сілвере, і вам з неї не знятись. Це я вам кажу і це останнє добре слово, яке ви чуєте від мене, бо, клянуся небом, я всаджу вам кулю межи плечі, коли зустріну ще раз. Забирайтеся звідси, чоловіче. Та швидше!

"Острів Скарбів" Роберт Луїс Стівенсон
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А твой патрон с высшим дипломатическим образованием читал, что он подписывал, или только о фабрике в Липецке дума и о барышах на офшорах ? А чего теперь жаловаться? На зеркало нечего пенять, если рожа кривая.
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Мне хочется задать глупый вопрос - вы этих уродов уже передали "как жест доброй воли в слабой надежде ответной передачи?".
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Треба передати.Але з замінованими пердаками.Нехай коли будуть обніматись при зустрічі їх побільше політае.
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Барига погодиться. "заради України" і "тому що він переміг" і "тому що він президент миру"
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Пашинского и Матиоса захотели гады? А вот хрен вам!
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Надо организовать им неудачный побег, чтобы при побеге их шлепнули. Пусть сепары забирают их двухсотыми.
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Их не пленили, а задержали, арестовали и осудили...
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Потрібно міняті якнайшвидше. Те, що злочинці - менш важливо, ніж наші хлопці.
А цих злочинців ми знову зустрінемо. Пізніше. Разом з іншими "хоробрими республіканцями".
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Ну да. И они первым же делом возьмутся за старое и начнут убивать наших людей. Как думаешь, сколько каждый из них еще убьет наших прежде чем его опять поймают?
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без премий не передавайте!, бо нема альтернативы минскому процессу!!!
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Надо менять. Пленным украинским воинам там не сладко.
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Надо не на LIGA.net вещать, а на Лугандонию, показывая необходимых верхушке "правителей Лугандонии" представителей руSSкого мира, которые будут в Лугандонии руSSить...
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на Донбассе орудуют банды кацаПсинских уголовников зэков подписавших бумагу,что они кровью смоют свой позор перед путлерской шайкой уголовников..
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"требуют передать им по обмену около 100 преступников, которые сидят за убийства, насилие, мародерство и теракты."____________________ЗАЧЕМ В "ПЛЕН" БРАЛИ????? "УБИЙЦЫ" И "НАСИЛЬНИКИ" С ДЫРКОЙ В ГОЛОВЕ - НЕ НУЖНЫ НИКОМУ!!!!!!
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Украина им боевиков а они Украине патриотов
Боевики требуют от Украины передать им убийц, насильников, а также лиц, издевавшихся над нашими погибшими, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2322
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Ифцируйте их спидом , тубирулёзом , всеми гепатитами , и парой тройкой неизлечимых болезней и передавайте .
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ну а что они ожидали, что попросят передать им балерин?
сами отморозки, отморозков и вытаскивают...
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а т.н. "боевики" (кацапские свинособаки) не хотят просто відсмоктати?
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Рускамировцы все сплошь насильники, садисты и убийцы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики требуют от Украины передать им убийц, насильников, а также лиц, издевавшихся над нашими погибшими, - Ирина Геращенко
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