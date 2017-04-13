 Боевики требуют от Украины передать им убийц, насильников, а также лиц, издевавшихся над нашими погибшими, - Ирина Геращенко

Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко журналистам на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Они требуют от Украины передать им 62 человека, которые совершили тяжкие преступления. Такие как убийства, насилие, мародерство, издевательство над нашими погибшими", - сказала она.
Геращенко сообщила, что террористы также требуют освобождения еще 30 людей.
"Они не имеют никакого отношения к АТО, но они имеют отношение к теракту в Одессе, к теракту в Харькове. И их требуют освободить в рамках освобождения заложников", - добавила она.
Геращенко отметила, что несколько месяцев процесс освобождения заложников был заблокирован. Террористы не могли определиться, какая международная организация будет проверять отказ нескольких сотен человек вернуться по обмену на оккупированные территории. Террористы отказались от привлечения Международного комитета Красного креста. В конце марта отказались и от участия миссии ООН по правам человека.
"Нам удалось в Минске договориться, что миссия будет проходить под полным контролем ОБСЕ и к ней присоединится офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Уже сегодня мы проводим техническое совещание по поводу того, как будет проходить этот сбор отказов", - сказала она.
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Орки,"ветераны" НКВД почти все сдохли. Кого передавать?
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- Чудово, - сказав капітан. - А тепер вислухайте мене. Якщо ви прийдете сюди поодинці і без зброї, я закую вас усіх у кайдани й одвезу до Англії, щоб вас судили справедливим судом. А якщо ви не прийдете, то запам'ятайте, що мене звуть Александер Смоллет, що я стою під британським прапором і що я спроваджу вас усіх на той світ до нечистого.
Боротися з нами вам не по силі: адже Грей сам-один подолав п'ятьох із вас. Ви добре сидите на мілині, пане Сілвере, і вам з неї не знятись. Це я вам кажу і це останнє добре слово, яке ви чуєте від мене, бо, клянуся небом, я всаджу вам кулю межи плечі, коли зустріну ще раз. Забирайтеся звідси, чоловіче. Та швидше!
"Острів Скарбів" Роберт Луїс Стівенсон
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А цих злочинців ми знову зустрінемо. Пізніше. Разом з іншими "хоробрими республіканцями".
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сами отморозки, отморозков и вытаскивают...
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