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Все про:Кабмин (10144) СПИД (130) ВИЧ (83)

 Кабмин рассчитывает на уменьшение смертности от СПИДа на 80% до 2030

Правительство реализует стратегию по борьбе с эпидемиями туберкулеза и ВИЧ/СПИД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в распоряжении правительства №248 от 22 марта.

Кроме того, ожидается, что реализация стратегии позволит уменьшить до 2030 года число новых случаев ВИЧ-инфекции на 90% по сравнению с 2010 годом и минимизировать случаи дискриминации людей, живущих с ВИЧ.

Сама стратегия дополнительно предусматривает разработку проекта общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа на 2019 - 2023 годы в соответствии со стратегией Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД.

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рпросто умирать будет некому вот вам и цифра 80% минус....
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!?! Да чего уж...сразу на 100 и до 2050-го....Что ещё придумают?
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гнойсман ще трохи і безсмертними нас зробить, такий собі доктор Франкенштейн, а не гройсман
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Ну да. Стратегию *нашей* власти мы знаем. Главное наобещать, чтобы до следующих выборов дотянуть и вычстить последние деньги из казны а там хоть потоп... или до 2029 года все вымрут...
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на 2019 - 2023
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инструкции в трех конвертах пишут
В колбу и закопайте это послание для потомков.
Кабмин рассчитывает на уменьшение смертности от СПИДа на 80% до 2030 - Цензор.НЕТ 1728
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А чего ло 2030? Их уже не будет, ксати как и пенсионеров.
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То до 2020 это винницкое базарное чудо на чего то обещает, то до 20130. Да, когда не знаешь, что будешь делать завтра придумай чего будешь делать через 10 лет.
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Значит планируют сократить население Украины в 5 раз до 8 млн человек тогда автоматически смертность тоже в 5 раз сократится.
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А подохших от нищеты к тому времени будет 90% !!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеКабмин рассчитывает на уменьшение смертности от СПИДа на 80% до 2030
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