 Кабмин рассчитывает на уменьшение смертности от СПИДа на 80% до 2030

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в распоряжении правительства №248 от 22 марта.
Кроме того, ожидается, что реализация стратегии позволит уменьшить до 2030 года число новых случаев ВИЧ-инфекции на 90% по сравнению с 2010 годом и минимизировать случаи дискриминации людей, живущих с ВИЧ.
Сама стратегия дополнительно предусматривает разработку проекта общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа на 2019 - 2023 годы в соответствии со стратегией Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД.
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инструкции в трех конвертах пишут
В колбу и закопайте это послание для потомков.
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