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 Политика Украины, Общество
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 Украина обеспечит равные возможности для участников Евровидения. Главное условие - уважать закон, - МИД

Украина обеспечит равные возможности для всех участников песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, опубликованном в Facebook.

"Украина обеспечит равные возможности для всех участников конкурса. Главное условие - уважение к законодательству Украины", - сказано в сообщении.

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Украина обеспечит равные возможности для участников Евровидения. Главное условие - уважать закон, - МИД 01

Напомним, полуфиналы и заключительные выступления на этом творческом мероприятии состоятся в Киеве в мае. В финале Евровидения Украина будет выступать под 22 номером.
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Да кацапам уже опять насрать на Самойлову.

У них повестка дня сменилась после томагавков.
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Безусловно, все сказанное - банальность.
Но, приходится пояснять. Для жителей сопредельной территории.
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В Европейской стране не может быть дурацких законов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина обеспечит равные возможности для участников Евровидения. Главное условие - уважать закон, - МИД
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