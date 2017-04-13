 Украина обеспечит равные возможности для участников Евровидения. Главное условие - уважать закон, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, опубликованном в Facebook.
"Украина обеспечит равные возможности для всех участников конкурса. Главное условие - уважение к законодательству Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, полуфиналы и заключительные выступления на этом творческом мероприятии состоятся в Киеве в мае. В финале Евровидения Украина будет выступать под 22 номером.
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У них повестка дня сменилась после томагавков.
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Но, приходится пояснять. Для жителей сопредельной территории.
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