 Вера Савченко на авто сбила женщину. Надежда оказала помощь пострадавшей. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу Троещина ВК, Надежда Савченко оказала пострадавшей помощь.
"10 минут назад (9:00. 13 апреля ) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку ( (Драйзера 4)", - говорится в сообщении.
По информации ТСН, за рулем автомобиля была сестра нардепа Вера Савченко.
Вера Савченко призналась, за рулем автомобиля была она. Надежда ехала на пассажирском сиденье.
По словам Веры, во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. Скорость движения при этом была минимальной.
"Я женщину не сбивала, просто толкнула", - заверила сестра нардепа.
Пострадавшая пожаловалась на боль в колене. Надежда Савченко вышла из автомобиля и оказала женщине первую помощь: осмотрела колено, обработала баллончиком с замораживанием от травм и забинтовала. Сестры дождались скорой и передали женщину врачам.
После нардеп поехала по своим делам, а на месте происшествия осталась ее сестра.
"Это моя проблема", - отметила Вера.
Позже в сети появилось видео инцидента:
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Бабушка аж упала от кайфа.
Самое время проявить надину принципиальнсть и отдать бабуле получастка.
Жжопа у Нади растет не по дням.
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все суки минстеця, все хуесосы барыжные здесь.
боится савченко барыга
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Ей привычнее в кресле штурмана-наводчика.
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Раніше житель Старокостянтинова 5 разів притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, а у березні минулого року достроково вийшов на свободу за так званим «законом Савченко». після звільнення чоловік на деякий час приїхав у село Великий Жванчик Дунаєвецького району, де раніше працював у місцевому санаторії. Та протримався він недовго і нещодавно знову вчинив серію грабежів і крадіжок з будинків пенсіонерів.
«Першою жертвою зловмисника стала прикута до ліжка 93-річна бабуся. Грабіжник проник у будинок і на очах у безпорадної потерпілої почав обшукувати кімнату в пошуках наживи. Забравши півтисячі гривень і два ліхтарики, пішов геть, а потім поїхав до Кам'янця-Подільського, де і витратив гроші. Коли ж кошти закінчились, він знову приїхав у село і серед ночі обікрав ще два будинки. Пошкоджуючи двері, проникав усередину, поки господарі спали. У 79-річного пенсіонера викрав мобільний телефон «Nokia-1110» вартістю 500 гривень, а у 50-річного чоловіка - гаманець, в якому було 1`300 гривень» - повідомили у поліції.
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это видео наезда
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