 ЕСПЧ установил, что спецслужбы РФ знали и не предотвратили готовящийся теракт в Беслане, и постановил выплатить истцам около €3 млн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", такое решение опубликовано на сайте.
В ЕСПЧ было подано семь коллективных исков от 409 пострадавших и родственников погибших.
Сумма компенсации составила €2 млн 955 тыс., а также €88 тыс. на покрытие судебных расходов.
Читаейте на Цензор.НЕТ: Путин не дал спасти заложников в Беслане, - Илларионов
По данным "Новой газеты", суд признал, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников. По мнению ЕСПЧ, во время спецоперации власти не смогли свести риски к минимуму. Москва, сказано в постановлении суда, не представила "удовлетворительных и убедительных доказательств".
Суд также установил, что у российских спецслужб была информация о готовящемся теракте.
Ранее стало известно, что ЕСПЧ признал нарушения права на жизнь и правовую защиту по делу матерей Беслана к России.
Напомним, в результате трагедии в Беслане погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести
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2. 1000 евро за один иск - смешно. Еще более смешно - 3 млн евро это 3 нормальных дома на одну семью в Праге. Такое впечатление - что это просто отмазка а не решение исковых заявлений.
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- деньги даже если и будут выплачены, то из кармана налогоплательщиков.
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ЕСПЧ признал невыполнение государством положений европейской конвенции и протоколов к ней и взыскал с государства прямые убытки, причиненные этим.
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