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Все про:компенсации (196) Россия (69907) теракт (2068) Европейский суд по правам человека (476)

 ЕСПЧ установил, что спецслужбы РФ знали и не предотвратили готовящийся теракт в Беслане, и постановил выплатить истцам около €3 млн

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию истцам по делу о теракте в Беслане.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", такое решение опубликовано на сайте.

В ЕСПЧ было подано семь коллективных исков от 409 пострадавших и родственников погибших.

Сумма компенсации составила €2 млн 955 тыс., а также €88 тыс. на покрытие судебных расходов.

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По данным "Новой газеты", суд признал, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников. По мнению ЕСПЧ, во время спецоперации власти не смогли свести риски к минимуму. Москва, сказано в постановлении суда, не представила "удовлетворительных и убедительных доказательств".

Суд также установил, что у российских спецслужб была информация о готовящемся теракте.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ признал нарушения права на жизнь и правовую защиту по делу матерей Беслана к России.

Напомним, в результате трагедии в Беслане погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести
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масковский суд постановит отдать указанную сумму молитвами.
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1. Деньги не компенсируют погибших
2. 1000 евро за один иск - смешно. Еще более смешно - 3 млн евро это 3 нормальных дома на одну семью в Праге. Такое впечатление - что это просто отмазка а не решение исковых заявлений.
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7 типов исков 409 пострадавших, если бы не коллективный иск то 7 х 409 = 2863 иска, 3 млн / на 2863 иска = 1047,86. Как то так
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а может как то так : " В ЕСПЧ было подано семь коллективных исков от 409 пострадавших и родственников погибших." с головой дружишь?
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- только тупое может мерять жизни деньгами...
- деньги даже если и будут выплачены, то из кармана налогоплательщиков.
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Суд по-видимому компенсировал прямые убытки,связанные со смертью - утрата кормильцев, затраты на похороны и т.п. Моральный вред очевидно не компенсировался.
ЕСПЧ признал невыполнение государством положений европейской конвенции и протоколов к ней и взыскал с государства прямые убытки, причиненные этим.
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не справедливо, убить столько невинных и такая сумма денег, в данном случае мизерная
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Могу заверить вас что кремль нечего не выплатит истцам пока при власти будет путин а он как я понял пока не собирается умирать -про отказ от власти даже не обсуждается -то даже и не сомневайтесь а слишком настойчивых и правдолюбов надоедливых кремль будет просто устранять различными способами как приучены они это делать если вспомнить историю россии и на том все кончится
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Если б по 3 млн. евро - тогда я бы еще как то понял. А так - за жизнь ребенка, да еще и издевательство рашинского государства над родными - унизительная подачка. Разве что в перспективе, основываясь на этом решении - требовать миллионных компенсаций.
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Росія не просто знала про теракт, я не здивуюсь що вона співучасниця
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕСПЧ установил, что спецслужбы РФ знали и не предотвратили готовящийся теракт в Беслане, и постановил выплатить истцам около €3 млн
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