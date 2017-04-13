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Все про:компенсации (196) Россия (69911) теракт (2069) Европейский суд по правам человека (477)

 ЕСПЧ установил, что действия спецназа РФ в Беслане были нарушением права на жизнь и постановил выплатить истцам около €3 млн

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию истцам по делу о теракте в Беслане. В ЕСПЧ было подано семь коллективных исков от 409 пострадавших и родственников погибших. Сумма компенсации составила €2 млн 955 тыс., а также €88 тыс. на покрытие судебных расходов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВВС", такое решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд согласился с мнением заявителей, утверждавших, что российские власти нарушили право их родственников на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей, погибших в итоге в Беслане. Кроме того, суд счел, что российские власти не сумели спланировать штурм таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

Также ЕСПЧ счел избыточным применение силы российским спецназом и военными и признал, что российские власти не смогли обеспечить эффективное расследование случившегося.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу заявителей по всем пунктам, касавшимся нарушения права их родственников на жизнь. Некоторые заявители жаловались также на нарушение статьи 13 ЕКПЧ (право на эффективное средство правовой защиты), но эту часть жалобы ЕСПЧ отклонил.

В своем решении суд отказался взыскать с России в пользу заявителей материальный ущерб, но обязал Россию выплатить им компенсацию морального ущерба на общую сумму 3 млн евро.

Суд взыскал с России по 10 тысяч евро в пользу родственников каждого погибшего человека, по семь тысяч в пользу каждого, получившего тяжелые ранения, по пять тысяч в пользу людей, получивших ранения средней степени тяжести, и по три тысячи легко раненым.

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Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана" и объединенных в одно производство. Общее число заявителей составило 409 человек. Первое заседание по жалобе в ЕСПЧ прошло в 2014 году.

Истцы утверждали, что правительство России не обеспечило соблюдение права на жизнь погибших, применив при штурме здания с заложниками оружие, жертвами которого могли стать сами заложники. Некоторые из заявителей также утверждают, что правительство не обеспечило эффективного расследования теракта.

В жалобах, поданных в ЕСПЧ, говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт.

В частности, обращается внимание на то, что в преддверии 1 сентября в местные правоохранительные органы поступали сообщения о готовящемся теракте, а вечером 31 августа пришло предельно конкретное предупреждение о планируемом захвате заложников по сценарию теракта в Буденновске.

Однако школу в момент нападения охраняла одна безоружная сотрудница милиции Фатима Дудиева, а силы патрульно-постовой службы привлекли к обеспечению безопасного проезда в Нальчик президента Северной Осетии Александра Дзасохова.

Напомним, в результате трагедии в Беслане погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести
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Богохульно крестясь, матерясь,
Обосравшись и не подотрясь,
Всех и вся ненавидя, бесстыдно
Выдавая дерьмо за повидло,
Правит русско-мычащая мразь...
...Терпит русско-молчащее быдло
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масковский суд постановит отдать указанную сумму молитвами.
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1. Деньги не компенсируют погибших
2. 1000 евро за один иск - смешно. Еще более смешно - 3 млн евро это 3 нормальных дома на одну семью в Праге. Такое впечатление - что это просто отмазка а не решение исковых заявлений.
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7 типов исков 409 пострадавших, если бы не коллективный иск то 7 х 409 = 2863 иска, 3 млн / на 2863 иска = 1047,86. Как то так
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а может как то так : " В ЕСПЧ было подано семь коллективных исков от 409 пострадавших и родственников погибших." с головой дружишь?
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- только тупое может мерять жизни деньгами...
- деньги даже если и будут выплачены, то из кармана налогоплательщиков.
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Суд по-видимому компенсировал прямые убытки,связанные со смертью - утрата кормильцев, затраты на похороны и т.п. Моральный вред очевидно не компенсировался.
ЕСПЧ признал невыполнение государством положений европейской конвенции и протоколов к ней и взыскал с государства прямые убытки, причиненные этим.
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не справедливо, убить столько невинных и такая сумма денег, в данном случае мизерная
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Это получается по 7224 ойро каждому пострадавшему. Мало. Но и этого не выплатят, я почему-то уверен.
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Могу заверить вас что кремль нечего не выплатит истцам пока при власти будет путин а он как я понял пока не собирается умирать -про отказ от власти даже не обсуждается -то даже и не сомневайтесь а слишком настойчивых и правдолюбов надоедливых кремль будет просто устранять различными способами как приучены они это делать если вспомнить историю россии и на том все кончится
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Если б по 3 млн. евро - тогда я бы еще как то понял. А так - за жизнь ребенка, да еще и издевательство рашинского государства над родными - унизительная подачка. Разве что в перспективе, основываясь на этом решении - требовать миллионных компенсаций.
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Росія не просто знала про теракт, я не здивуюсь що вона співучасниця
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Дело тут не в деньгах, а в правде и справедливости. Странно, что многие начали считать деньги и то, на что их хватить... Совковый подход.
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Ага,сейчас они все бросят,и заплатят. Пока не арестуют счета ...уйла и его подельников на Западе,клали они с прибором на все решения любых судов.
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Это суд, у которого всегда все виноваты.

С 2016 на рассмотрении ЕСПЧ коллективные иски за сбитый Боинг против РФ и Украины. Готовьтесь.
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В кацапів так завжди:

«Не кручинься, государь, бабы ещё нарожают»
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕСПЧ установил, что действия спецназа РФ в Беслане были нарушением права на жизнь и постановил выплатить истцам около €3 млн
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