 ЕСПЧ установил, что действия спецназа РФ в Беслане были нарушением права на жизнь и постановил выплатить истцам около €3 млн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВВС", такое решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Суд согласился с мнением заявителей, утверждавших, что российские власти нарушили право их родственников на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).
ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей, погибших в итоге в Беслане. Кроме того, суд счел, что российские власти не сумели спланировать штурм таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Также ЕСПЧ счел избыточным применение силы российским спецназом и военными и признал, что российские власти не смогли обеспечить эффективное расследование случившегося.
Таким образом, суд удовлетворил жалобу заявителей по всем пунктам, касавшимся нарушения права их родственников на жизнь. Некоторые заявители жаловались также на нарушение статьи 13 ЕКПЧ (право на эффективное средство правовой защиты), но эту часть жалобы ЕСПЧ отклонил.
В своем решении суд отказался взыскать с России в пользу заявителей материальный ущерб, но обязал Россию выплатить им компенсацию морального ущерба на общую сумму 3 млн евро.
Суд взыскал с России по 10 тысяч евро в пользу родственников каждого погибшего человека, по семь тысяч в пользу каждого, получившего тяжелые ранения, по пять тысяч в пользу людей, получивших ранения средней степени тяжести, и по три тысячи легко раненым.
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Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана" и объединенных в одно производство. Общее число заявителей составило 409 человек. Первое заседание по жалобе в ЕСПЧ прошло в 2014 году.
Истцы утверждали, что правительство России не обеспечило соблюдение права на жизнь погибших, применив при штурме здания с заложниками оружие, жертвами которого могли стать сами заложники. Некоторые из заявителей также утверждают, что правительство не обеспечило эффективного расследования теракта.
В жалобах, поданных в ЕСПЧ, говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт.
В частности, обращается внимание на то, что в преддверии 1 сентября в местные правоохранительные органы поступали сообщения о готовящемся теракте, а вечером 31 августа пришло предельно конкретное предупреждение о планируемом захвате заложников по сценарию теракта в Буденновске.
Однако школу в момент нападения охраняла одна безоружная сотрудница милиции Фатима Дудиева, а силы патрульно-постовой службы привлекли к обеспечению безопасного проезда в Нальчик президента Северной Осетии Александра Дзасохова.
Напомним, в результате трагедии в Беслане погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибли 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести
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Обосравшись и не подотрясь,
Всех и вся ненавидя, бесстыдно
Выдавая дерьмо за повидло,
Правит русско-мычащая мразь...
...Терпит русско-молчащее быдло
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2. 1000 евро за один иск - смешно. Еще более смешно - 3 млн евро это 3 нормальных дома на одну семью в Праге. Такое впечатление - что это просто отмазка а не решение исковых заявлений.
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- деньги даже если и будут выплачены, то из кармана налогоплательщиков.
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ЕСПЧ признал невыполнение государством положений европейской конвенции и протоколов к ней и взыскал с государства прямые убытки, причиненные этим.
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С 2016 на рассмотрении ЕСПЧ коллективные иски за сбитый Боинг против РФ и Украины. Готовьтесь.
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«Не кручинься, государь, бабы ещё нарожают»
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