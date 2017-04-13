 Не проголосовав за состав Счетной палаты, депутаты потеряли влияние на Кабмин, - нардеп Пацкан

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал народный депутат из БПП Валерий Пацкан. По предварительной информации, именно он должен возглавить этот орган.
"Это перезагрузки органа, подотчетного Верховной Раде. Мы все кричим, что являемся парламентско-президентской государством, поэтому, мол, должны иметь влияние на Кабмин. Вы, мои друзья, коллеги, сегодня это влияние потеряли, потому что еще на неопределенный срок оставили работать людей, которые там сидят по 15 лет. Так сами себе плюнули в душу. Я не могу понять, как можно кричать, что мы хотим отозвать того или иного министра, а затем не голосовать за Счетную палату".
По мнению Пацкана, новый конкурс в счетную палату может длиться так же долго, как и предыдущий (почти два года).
Напомним, Верховная Рада Украины не смогла назначить девять новых членов Счетной палаты. Назначение 9 кандидатов поддержали лишь 211 нардепов при 226 необходимых. После выступления всех представителей фракций ВР спикер Андрей Парубий пытался вернуться к назначению нового состава, но это предложение не получило поддержки.
Полное интервью с Валерием Пацканом читайте здесь.
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кану успокоительного. ну кинул его поп, и не его одного - весь народ Украины. И что? Все сидят тихо, и только этот чебурашка бьется в истерике.
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Кстати, как там коалиция поживет, та, которая типа есть?)
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До влияния на Кабмин тебе нет дела, а вот до кресла, которого тебя лишили, еще как есть...
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