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 Политика Украины
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Все про:ВР (22380) Счетная палата (94) Пацкан (18)

 Не проголосовав за состав Счетной палаты, депутаты потеряли влияние на Кабмин, - нардеп Пацкан

Обновление Счетной палаты является залогом влияния Верховной Рады на правительство.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал народный депутат из БПП Валерий Пацкан. По предварительной информации, именно он должен возглавить этот орган.

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"Это перезагрузки органа, подотчетного Верховной Раде. Мы все кричим, что являемся парламентско-президентской государством, поэтому, мол, должны иметь влияние на Кабмин. Вы, мои друзья, коллеги, сегодня это влияние потеряли, потому что еще на неопределенный срок оставили работать людей, которые там сидят по 15 лет. Так сами себе плюнули в душу. Я не могу понять, как можно кричать, что мы хотим отозвать того или иного министра, а затем не голосовать за Счетную палату".

По мнению Пацкана, новый конкурс в счетную палату может длиться так же долго, как и предыдущий (почти два года).

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Напомним, Верховная Рада Украины не смогла назначить девять новых членов Счетной палаты. Назначение 9 кандидатов поддержали лишь 211 нардепов при 226 необходимых. После выступления всех представителей фракций ВР спикер Андрей Парубий пытался вернуться к назначению нового состава, но это предложение не получило поддержки.

Полное интервью с Валерием Пацканом читайте здесь.
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Дайте кто-нибудь пацкану успокоительного. ну кинул его поп, и не его одного - весь народ Украины. И что? Все сидят тихо, и только этот чебурашка бьется в истерике.
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на кабмин имеют влияние олигархи, хоть они совсем не голосуют
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Повесим и раду, и пецу, и кабмин, и палату, долго не засидитесь, кровососьі!
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Парубий из кожи вон лез, что бы проголосовали. Но не судьба.
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ГГГГ))) А что, ВР имела влияние на кабмин?)
Кстати, как там коалиция поживет, та, которая типа есть?)
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Как ..как ..! ...Обсираються по повній ...кааліція !
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"Так сами себе плюнули в душу" - это они тебе, чувак, плюнули в душу, вот ты и истеришь.

До влияния на Кабмин тебе нет дела, а вот до кресла, которого тебя лишили, еще как есть...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе проголосовав за состав Счетной палаты, депутаты потеряли влияние на Кабмин, - нардеп Пацкан
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