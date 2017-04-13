 Взрыв в Ровно: в жилом доме, предположительно, взорвалась граната

В Ровно минувшей ночью прогремел взрыв в частном доме по ул. Багалея, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции Ривненской области.
"Правоохранители на месте происшествия установили, что в результате взрыва повреждены крыша балкона, металлопластиковые окна, дверь на втором этаже дома, деревянные перила и подоконник. В доме, принадлежащем 52-летней местной жительнице, проживают ее дочь с зятем - предприниматели. Они на момент взрыва находились в доме, однако, к счастью, не пострадали", - сообщили в полиции.
С места происшествия были изъяты металлические осколки и рычаг запала к ручной гранате.
Нацполиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
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