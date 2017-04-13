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Все про:граната (568) Нацполиция (6893) Ривне (270)

 Взрыв в Ровно: в жилом доме, предположительно, взорвалась граната

С места происшествия полицейские изъяли металлические осколки и рычаг запала к ручной гранате.

В Ровно минувшей ночью прогремел взрыв в частном доме по ул. Багалея, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции Ривненской области.

"Правоохранители на месте происшествия установили, что в результате взрыва повреждены крыша балкона, металлопластиковые окна, дверь на втором этаже дома, деревянные перила и подоконник. В доме, принадлежащем 52-летней местной жительнице, проживают ее дочь с зятем - предприниматели. Они на момент взрыва находились в доме, однако, к счастью, не пострадали", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харьковском метро задержан мужчина с тремя гранатами, - полиция. ФОТО

С места происшествия были изъяты металлические осколки и рычаг запала к ручной гранате.

Нацполиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
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Блеать, это что эпидемия. Уже третья новость за 15 минут.
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Природний відбір - дураків відбирає. Шкода, що вони з собою можуть прихопити нормальних людей.
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Это украинская традиция - бросить в хату соседу гранату.
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пока рускавые в огород не забрались-не было таких традиций...а вот в мацкве и по расее-именно такие традиции...метро,театры,электрички,самолеты,просто многоэтажки до основания...
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Для кацапів і змосковщених запроданців - немає "Ровно". Є - Рівне. У всьому цивілізованому світі імена власні, назви міст, рік, озер ... пишуться і читаються у транскрипції мови оригіналу. Але то не для кацапів і запроданців....
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фискалы или экологи предупредили о погашении задолжености
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Теперь каждый день ловят чувака который несет куда-то гранаты, а потом взрывы то во дворе то ещё где. И скажите мне что это не гебня (раньше че-то небыло).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв в Ровно: в жилом доме, предположительно, взорвалась граната
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