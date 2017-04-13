 Порошенко мне сказал: "Мы тебя поддерживаем", - нардеп Пацкан, претендовавший на пост главы Счетной палаты

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал народный депутат из БПП Валерий Пацкан. По предварительной информации, именно он должен возглавить этот орган.
Он уверил, что накануне голосования за членов Счетной палаты общаться с депутатами разных фракций:
"Приходил на фракции, выступал там... Общался с коллегами из "Батькивщины", "Самопомочи", внефракционными "свободовцами", которые так же со мной прошли Майдан".
По информации Пацкана, во фракции БПП было единое решение о поддержке его кандидатуры. При этом поддержку ему высказал лично президент Порошенко.
"Я общался с Президентом. Около трех недель назад у нас было несколько встреч по одному из законопроектов - о двойном гражданстве, который рассматривался в комитете, где я работаю... Меня Президент пригласил с тогда еще своим представителем в Верховной Раде Артуром Герасимовым поговорить об этом законопроекте. Я рассказал, что его надо трактовать исключительно о государственных служащих, с чем Порошенко согласился. Затем он сам поднял тему: "По Счетной палате - мы тебя поддерживаем". Это были слова Президента.
В понедельник было заседание фракции, где присутствовал Петр Алексеевич. Среди прочих рассматривался вопрос, поднятый первым заместителем руководителя фракции Игорем Кононенко, который отметил: "У нас во вторник важное голосования. Мы должны единогласно поддержать Пацкана. Мы не имеем других кандидатур. Других кандидатов в члены Счетной будем согласовывать с другими фракциями", - рассказал он.
Политик предположил, что будет подавать свою кандидатуру на новый конкурс членов Счетной палаты.
"Я считаю, что борьба только начинается. Я не собираюсь сдаваться. Готов снова идти и представить свои пять шагов. Конечно, не буду врать - осадок остался. Но сложить руки и не бороться - это неправильно", - подытожил Пацкан.
Напомним, Верховная Рада Украины не смогла назначить девять новых членов Счетной палаты. Назначение 9 кандидатов поддержали лишь 211 нардепов при 226 необходимых. После выступления всех представителей фракций ВР спикер Андрей Парубий пытался вернуться к назначению нового состава, но это предложение не получило поддержки.
Полное интервью с Валерием Пацканом читайте здесь.
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А Пацкан - гондонисько чоколядне.
"Здєсь тєбє нє Майдан" - його найвідоміша репліка до Парасюка.
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Похоже, у них совсем голова закружилась.
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- Бэримор, что там за шум на улице?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то что-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пи@орасы, сэр.
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