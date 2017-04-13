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 Политика Украины
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Все про:ВР (22380) голосование (1283) Порошенко (12699) Счетная палата (94) Пацкан (18)

 Порошенко мне сказал: "Мы тебя поддерживаем", - нардеп Пацкан, претендовавший на пост главы Счетной палаты

Президент Петр Порошенко лично уверил народного депутата Валерия Пацкана в поддержке фракции БПП в голосовании за состав Счетной палаты, в которой Пацкан претендовал на пост главы создаваемого органа.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал народный депутат из БПП Валерий Пацкан. По предварительной информации, именно он должен возглавить этот орган.

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Он уверил, что накануне голосования за членов Счетной палаты общаться с депутатами разных фракций:

"Приходил на фракции, выступал там... Общался с коллегами из "Батькивщины", "Самопомочи", внефракционными "свободовцами", которые так же со мной прошли Майдан".

По информации Пацкана, во фракции БПП было единое решение о поддержке его кандидатуры. При этом поддержку ему высказал лично президент Порошенко.

"Я общался с Президентом. Около трех недель назад у нас было несколько встреч по одному из законопроектов - о двойном гражданстве, который рассматривался в комитете, где я работаю... Меня Президент пригласил с тогда еще своим представителем в Верховной Раде Артуром Герасимовым поговорить об этом законопроекте. Я рассказал, что его надо трактовать исключительно о государственных служащих, с чем Порошенко согласился. Затем он сам поднял тему: "По Счетной палате - мы тебя поддерживаем". Это были слова Президента.

В понедельник было заседание фракции, где присутствовал Петр Алексеевич. Среди прочих рассматривался вопрос, поднятый первым заместителем руководителя фракции Игорем Кононенко, который отметил: "У нас во вторник важное голосования. Мы должны единогласно поддержать Пацкана. Мы не имеем других кандидатур. Других кандидатов в члены Счетной будем согласовывать с другими фракциями", - рассказал он.

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Политик предположил, что будет подавать свою кандидатуру на новый конкурс членов Счетной палаты.

"Я считаю, что борьба только начинается. Я не собираюсь сдаваться. Готов снова идти и представить свои пять шагов. Конечно, не буду врать - осадок остался. Но сложить руки и не бороться - это неправильно", - подытожил Пацкан.

Напомним, Верховная Рада Украины не смогла назначить девять новых членов Счетной палаты. Назначение 9 кандидатов поддержали лишь 211 нардепов при 226 необходимых. После выступления всех представителей фракций ВР спикер Андрей Парубий пытался вернуться к назначению нового состава, но это предложение не получило поддержки.

Полное интервью с Валерием Пацканом читайте здесь.
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Это коррупционная скотина,которую прибрал к рукам Порошенко и оплачивает этого ручного клоуна.
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У Порошенка все поц-каны и всех их он поддерживает.
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"пацкан" происходит не от слова "поц". Пацкан это название крысы на Закарпатье. В центральной, северной и северо-восточной части Закарпатья крыса называется "пацкун". Происхождение названия "пацкан" от венгерского "patkány" (пОткань) - крыса.
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Хоть круть хоть верть ,а все соответствует личности Пацкана.
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Рахункова палата - це прерогатива опозиції.
А Пацкан - гондонисько чоколядне.
"Здєсь тєбє нє Майдан" - його найвідоміша репліка до Парасюка.
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блок политических проституток выдвигает одну из них на работу по учету государственных средств. А главное, что ПОП и коньонаненко поддерживают. :D
Похоже, у них совсем голова закружилась.
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Свободовцы с ним прошли Майдан? Ха. Мы пахали! Сколько сотен Майдана от Свободы и ни одной от панамских упырей. Сколько погибших Героев Небесной Сотни - свободовцев и ни одного порохатого. А если тебя, Пацкан, кинул будкостроитель, то радуйся. Ты стал ближе к миллионам обманутых украинцев.
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Петр Кананенко и Грановского требуется Счетная палата строго для того , что бы подсчитывать поквотный грабеж Украины . Что бы Сеня чмо с Народным фронтом не сперли больше чем получили % на выборах . В Украине процент поддержки партий от народа служит только для удобства дележа воровских схем - министерств.)))))
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Президент решил, что он апостол Петр, которому от имени Бога позволено назначать, карать и миловать не считаясь больше ни с кем. Только в отличии от апостола, Поршенко несет только беды Украине и занимает второе почетное место врагов страны, после пуйла.
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Со вторыфм местом не все так однозначно."Не так страшны мацковские воши,как Киевские гниды" Симон Петлюра.
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Опечатка : Пете , Грановскому и Кананенко нужна Счетная палата для .....,
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Барыга все порешал.Вот только список калолиции не показывает.
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А как звучит - Мы тебя поддерживаем! Это типа о себе во множественном числе с манией веоичия?! Страна постепенно превращается в Рошен, а граждане Украины в наёмных сотрудников подневольных с новым трудовым кодэксом???
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"Пацкан"- це закарпатською говіркою "пацюк"! Бггггг
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зовёт сара мужа. Сифилитк там к тебе пришли. тот отвечает;сара сколько раз можно тебе говорить не сифилитик я а филателист
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Сидит Шерлок Холмс дома и курит трубку. Слышит за окном, на улице, какой-то шум. Холмс говорит слуге:
- Бэримор, что там за шум на улице?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то что-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пи@орасы, сэр.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко мне сказал: "Мы тебя поддерживаем", - нардеп Пацкан, претендовавший на пост главы Счетной палаты
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