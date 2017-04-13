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 Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонительного оружия. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Степан Полторак и члены комитета вооруженных сил Конгресса США обсудили текущую ситуацию на востоке Украины, ход оборонной реформы и вопросы относительно возможности предоставления Украине оборонительного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успехах Украины и эффективных реформах. Во время сегодняшней встречи представители Конгресса США, которые являются членами комитета вооруженных сил, подтвердили свою четкую позицию по поддержке Украины в нашей борьбе за территориальную целостность и выразили восхищение смелостью и отвагой украинских военнослужащих, которые противостоят врагу", - написал Полторак.

Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонительного оружия 01

Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию на востоке Украины, ход военной реформы и вопросы возможности предоставления Украине оборонительного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос предоставления летального оружия для Украины рассматривают и в Конгрессе, и в Белом доме, - сенатор Портман

Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонительного оружия 02

"Благодарен Правительству Соединенных Штатов и всему народу за последовательную поддержку!", - добавил Полторак

Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонительного оружия 03

Фото: Полторак/Facebook
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В результате оборонной реформы в ходе которой вылетел в небо огромный склад боеприпасов,
в среднем на миллиард гривен Поторак считается лучшим министром страны.Так решили паркетники,а мнение людей никто не спрашивает.
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При чем здесь Полторак к взрывам на складах, зраду плакать? Если было выделено на содержание, модернизацию и.т.д складов менее 10% от потребности. Всего армии бюджетом на 2017 год выделено меньше 60% от текущих потребностей? О чем еще можно говорить?
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оружие или дают сразу или не дают вообще. А когда 3 года подряд рассматриваются возможности согласования возможностей, то это типа как отъипитесь вы от нас, только очень культурно. Я представляю что было бы с совком и Европой если во 2-ую мировую войну они так-же согласовывали со Сталиным поставки лэндлиза.
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полтораку я бы противогаза рваного не дал. а вот парасюку бы дал всё. он не продаст колорадам. и правому сектору бы дал. за шкуру барыги офшорной.
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Государственное предприятие «Укроборонсервис» объявляет конкурс на работы по разработке и созданию опытного образца автоматизированной системы развертывания и наведения артиллерийской системы. На проведение работ планируется потратить до 3,7 млн грн. У кого есть мозги - ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!!!! Конечный срок подачи тендерных предложений 30 апреля 2017 года. К автоматизированной системы развертывания и наведения артиллерийской системы (далее - Изделие), заказчиком предъявляются следующие технические требования: возможность установки в кузов (заднюю часть) транспортного средства с креплением к силовому шасси; автоматизированное развертывание/свертывание и наведение с точностью не более 0,1 без отсоединения от силового шасси транспортного средства; боевое положение Изделия - упор и фиксация на земле с помощью нагрузки весом транспортного средства; ручное дублирование автоматизированных приводов; стрельба штатными боеприпасами; восстановление углов наведения между выстрелами; возможность проведения операции изъятия боеприпаса, что не сработал из ствола артиллерийской системы. Срок выполнения работ - шесть месяцев с момента заключения договора. Выполнение работ и оплата разбивается на этапы: аванс 20% после заключения договора; I этап - разработка РКД на Изделие. По выполнению этапа - 30% суммы договора; II этап - изготовление Изделия. По исполнению - 15% суммы; III этап - проведение предварительных испытаний Изделия, корректировка РКД и присвоение РКД литеры «О», доработка Изделия по результатам предварительных испытаний, проведение приемочных испытаний Изделия. По исполнению - 35% от суммы договора.
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Полторак им рассказал как он доблестно уничтожил боеприпасов , на 1000000000 зеленых
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Не те люди предстовляют Украину в Штатах
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