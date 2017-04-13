 Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонительного оружия. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успехах Украины и эффективных реформах. Во время сегодняшней встречи представители Конгресса США, которые являются членами комитета вооруженных сил, подтвердили свою четкую позицию по поддержке Украины в нашей борьбе за территориальную целостность и выразили восхищение смелостью и отвагой украинских военнослужащих, которые противостоят врагу", - написал Полторак.
Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию на востоке Украины, ход военной реформы и вопросы возможности предоставления Украине оборонительного оружия.
"Благодарен Правительству Соединенных Штатов и всему народу за последовательную поддержку!", - добавил Полторак
Фото: Полторак/Facebook
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в среднем на миллиард гривен Поторак считается лучшим министром страны.Так решили паркетники,а мнение людей никто не спрашивает.
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