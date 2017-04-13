 Восьмое вето РФ по Сирии означает, что она хорошо себя чувствует в компании стран-изгоев, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Восьмое вето РФ по Сирии означает, что она хорошо себя чувствует в компании стран-изгоев и поддерживает военные преступления и преступления против человечности. Печально", - написал он.
Напомним, в среду, 12 апреля, Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии.
Совет безопасности ООН в среду рассматривал обновленный проект резолюции по химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Проект подготовленный Великобританией, США и Францией. Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт сообщил что данный проект резолюции по Сирии осуждает химическую атаку и требует полного сотрудничества в расследовании.
3675 80
Материалы по теме: Война в Сирии
"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге. ВИДЕО(358)
Для Путина наступил момент выбора: либо РФ продолжает поддержку Асада, либо выступает вместе с международным сообществом, - Трюдо(77)
"Правление семьи Асада подходит к концу", - Тиллерсон призывает сирийского президента оставить власть(84)
На севере Сирии произошла новая химическая атака, - журналист. ФОТО+ВИДЕО(387)
Климкин должен уйти ввиду своего полного бессилия – журналист(0)
Могерини едет в Москву, где планирует обсудить с Лавровым конфликты в Украине и Сирии(48)
При Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин(166)
Ответить
Lesha Stvorkin
Отвратительное зрелище. Российская так называемая дипломатия перестала различать свои криминальные сходки и собрание ООН. Чвань, распальцовка, уголовно-уркаганские замашки. Гопота дорвалась до власти.
Ответить
Ответить
зачем быдло за стол приглашать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Михаил Шевелев: Грузинский погранконтроль занял 40 секунд. Российский - полтора часа
Пересекал тут по надобности российско-грузинскую границу по Военно-Грузинской дороге.
Грузинский погранконтроль занял 40 секунд.
Российский - полтора часа. Впервые тут пересекаете? Да. А по какой надобности? По рабочей. А раньше пересекали? Пересекал. А где? А в аэропорту. А теперь почему здесь? Так получилось.
Это не один человек спрашивал, а последовательно штук шесть. А у меня в такси, взятом во Владикавказе, попутчики - две женщины, которые торопятся в Тбилиси на похороны. И они уже смотрят на меня, причину задержки, примерно как Навальный на портрет Путина.
Наконец мы добрались до вершины пирамиды - человека в штатском, сидящем в отдельном кабинете. Белка опять помчалась по колесу: впервые-пересекаете-журналист-что-да-кто-да-почему.
Тут я понял, что такими темпами покойный может вообще не дождаться скорбящих.
Вы, говорю, кто по званию?
Майор.
Дайте мне слово офицера, что этот разговор останется между нами.
Дал, почуяв начало большой агентурной игры.
Пропил, сообщаю, деньги на самолет, теперь добираюсь на перекладных, в редакции скажу - билет потерял.
Уважительно вернул паспорт со словами: "Вы не думайте, я понимаю - у нас тоже работа непростая".
Ответить
Ответить
В отличие от несуществующих угроз жителям Крыма, которыми в России оправдывают оккупацию полуострова, угрозы мирному населению Сирии от химического оружия вполне реальны, считает политический обозреватель Виталий Портников.
Мало кто в современном мире использует против мирного населения химическое оружие, запрещенное всеми мыслимыми и немыслимыми международными конвенциями, а президент Сирии Башар Асад делает это против населения своего собственного государства. Об этом в колонке для "Крым.Реалии" написал политический обозреватель Виталий Портников.
"И Соединенным Штатам приходится защищать не только мирное население Сирии, но и международное право, исключающее возможность применения химического оружия. Именно эту защиту и поддерживает цивилизованный мир", - говорит он.
Портников отметил, что президенту РФ Владимиру Путину, который назвал "китайскими болванчиками" страны, поддержавшие ракетный удар США по авиабазе войск Асада в Сирии, стоило бы быть "осторожнее" с оскорблениями в адрес цивилизованного мира, который пытается защитить людей от химического оружия.
Обозреватель сравнил аннексию Крыма Россией, нарушившую при этом и свои законы, и законы Украины, и международные под предлогом "защиты крымчан от несуществующих угроз", с ситуацией в Сирии.
"В отличие от этих угроз, угрозы мирному населению Сирии вполне реальны", - пишет он.
По мнению Портникова, "нарушение Россией того самого международного права настолько очевидно, что не нуждается в каких-то изощренных доказательствах".
Ответить
https://realist.online/news/amerikancy-perehvatili-razgovor-sirijskih-voennyh-o-himatake
Я думаю там не только сирийские имбецилы откровенничали, но и рашистские генералы тоже засветились.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Комментируя агрессию против Грузии, Украины или Сирии, сами же россияне, как последний аргумент, приводят следующую конструкцию: «он (или мы) так делает потому, что может». В принципе, такой аргумент сложно не принять, но когда в этом курятнике начнется санация и вывернутся все грязные делишки Путина, возникнут другие вопросы, единственным ответом на которые будет указанная выше сентенция. Например, будут обнародованы данные о количестве жертв в Чечне. Потом - совокупная численность жертв на Северном Кавказе, все эти Бесланы, Норд-Осты и прочее, где путинские спецслужбы убивали своих же граждан. Сложив количество трупов в одну гору, будет понятен масштаб репрессий, развязанных этим лысым упырком против собственного населения. И вот тогда возникнет вопрос «почему», и ответ - «потому что мог». Кому-то это дойдет только тогда, когда он в последний раз увидит поднимающийся ствол оружия «нацгвардейца» или кого-то подобного. Возможно, он даже увидит вспышку у обреза ствола, а вопрос возникнет в тот миг, когда пуля еще не достигнет его черепа. Это будет именно потому, что «он может».
Но сейчас это замечательно видно на международном уровне. Мачизм требует подтверждения крутости и оправдания моментов, когда крутость ставится под сомнение. Так вот, сильная сторона может особо не спешить с объяснениями своих действий или вовсе их не давать, как это делает Израиль. С Сирией произошло примерно так же. Штаты ограничились заявлением, что больше не допустят применения оружия массового поражения и будут действовать жестко.
Мяч перешел на сторону России, которая погнала его в самых чудесатых направлениях. В диапазоне от «уцелевшей» авиабазы и до перепрограммированных Томагавков и с неизменным утверждением, что ХО на базе не было, россияне из кожи вон лезли, чтобы подтвердить «мачевый» статус Лысого. По этому поводу высказались все, кто желал. И когда размах фантазии был исчерпан, все встало на место.
Ночью, по нашему времени, прошла пресс-конференция министра обороны США, генерала Джима Маттиса и его секретаря Джозефа Вотела. В отличие от утверждений россиян, которые говорили о загодя подготовленной операции и о том, что нацеливание ракет заняло бы неделю или больше, Маттис сообщил, что военная операция разрабатывалась по запросу президента США, сразу после подтверждения химической атаки.
При этом, совет национальной безопасности исходил из того, что столетний запрет на применение ХО был нарушен самым очевидным и жестоким образом, а его многократное нарушение указало на попрание этого запрета Асадом в принципе. То есть, разработка операции уложилась между 4 и 6 апреля. При этом был строго очерчен объем ответных мер, на основе принципа разумной достаточности. Конечной целью ответа должна была стать посылка Асаду о том, что Штаты больше не станут безучастн взирать на его преступления и тем самым - продемонстрировать характер ответных действий. У Асада не должно остаться сомнений в том, что США немедленно применят силу и не одной-двумя ракетами, а массированным уничтожением всей инфраструктуры асадовских войск. Это была основная задача. Причем, она идет отдельным блоком от операций против ИГИЛ.
Сама атака была разработана в нескольких вариантах и президент поставил перед военными три безусловных ограничения. Не должны пострадать мирные жители близлежащих районов, не должно быть затронуто место хранения ХО, чтобы это не стало причиной сопутствующего ущерба и не должен был пострадать российский военный персонал и техника, находящиеся на базе. То есть, в отличие от того, как действуют россияне, разрушая города вакуумным и прочим оружием, тут речь шла о ювелирной работе, в пределах одного военного объекта. По этой причине Томагавки ушли с минимально мощными боевыми частями.
При этом до, во время и после проведения операции, производился тщательный мониторинг как мест попадания боеприпасов, так и тот ущерб, который нанесен атакой, в частности, отслеживалось состояние окружающей среды на предмет химического заражения. Кроме того, специально отслеживались передвижения персонала базы, чтобы исключить нанесение ударов туда, где находятся люди. В этот раз уничтожению подлежала только техника противника, склады ГСМ и боеприпасов, а также ПВО.
Понятно, что задача ставилась очень деликатная и только профессиональные специалисты могут оценить возможности примененного оружия и мастерства американских военных. Они сработали четко и в рамках тех жестких ограничений, которые поставил президент. Меттис заявил, что все поставленные задачи, безусловно, выполнены. Цели, подлежащие уничтожению и не отягощенные возможностью сопутствующего ущерба - поражены.
В резюме своего интервью генерал Меттис заметил: «Сирийский режим теперь должен думать долго и упорно, прежде чем решится действовать так безрассудно, нарушая нормы международного права, ограничивающего применение ХО»
Кроме того, в ходе мероприятия секретарь Вотел сообщил, что Пентагон располагает всеми фактическими доказательствами применения ХО режимом Асада именно в этот раз и с этой авиабазы.
Вот так легко и непринужденно, Штаты выставили на посмешище самого Путина, с его заявлением о том, что: «если кто-то, кое-где у нас порой», намекая на происки Бабайки, так и его холуев, которые наперебой выдвигали версии, которые интересны исключительно психиатрам и хирургам, специализирующимся на лоботомии.
В свете указанного выше следует очень взвешенно относиться к заявлениям госсекретаря Тиллерсона, который выдает дозированную информацию там и тогда, где и когда надо. Пентагон свое дело сделал и отчитался перед общественностью. Все остальное - бред сивой кобылы.
Ответить
Ответить
---------------------------------------------------
скорей всего россия "хорошо себя чувствует", т.к. безнаказанность порождает беззаконие (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У Вас странное представление о свободе и о свободе слова в частности. Что, впрочем, объяснимо.
Ответить
Ответить
Ответить
мы тут и без вас решим что и как делать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
#Ходаковский: статистика наших потерь - безвозвратно убывших (съ...бавшихся?) "вояк" - минимум 50 тел в день https://www.facebook.com/permalink.php?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Новости Крымнаша. Выпуск #877 за 12.04.2017 «Геноцид» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/12/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-877-%d0%b7%d0%b0-12-04-2017-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%86/ … ссылки, фото и видео в блоге
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить