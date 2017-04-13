EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия
  2351  9
Все про:боевик (18519) взрыв (3951) железная дорога (1023) Луганщина (3819) Нацполиция (6893)

 В Луганской области в результате взрыва повреждены железнодорожные пути, - ВГА

Обстрел вели боевики НВФ.

В Луганской области вечером 12 апреля обнаружили воронку от взрыва на ж/д путях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной госадминистрации.

"Вчера днем в Главное управление Национальной полиции в Луганской области поступило сообщение диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станции Шипилово - станции Сентьяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра. В результате взрыва поврежден железнодорожный путь", - говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что это свидетельствует о намерениях боевиков разрешать гражданскую инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция в Ровно изъяла более 53 килограммов необработанного янтаря. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Вчера днем в Главное управление Национальной полиции в Луганской области поступило сообщение диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станции Шипилово - станции Сентьяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра. В результате взрыва поврежден железнодорожный путь", - типичный теракт, причем исполнители члены секты Гюндяева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в какой области? Луганской говорите?,
секунду.....
так.. тьфу, тьфу страница номер 127, область луганская - написано пихуй...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с таким хлебалом только у рюкзакяна служить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что дальше ноль внимания на эти факты отмолчатся и оставят служить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
барыги не привыкли разбрасыватся ценными кадрами
 показать весь комментарий
Ответить
 
навколо бариги збираються одні отрижки суспільства, опущенці. запроданці, клептомани. Можливо це на краще,оперативніше буде через гільотину пропускати. Ну блін де рюкзакович набирає цих гнид.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Луганской области в результате взрыва повреждены железнодорожные пути, - ВГА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти