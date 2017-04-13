 В Луганской области в результате взрыва повреждены железнодорожные пути, - ВГА

В Луганской области вечером 12 апреля обнаружили воронку от взрыва на ж/д путях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной госадминистрации.
"Вчера днем в Главное управление Национальной полиции в Луганской области поступило сообщение диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне станции Шипилово - станции Сентьяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра. В результате взрыва поврежден железнодорожный путь", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что это свидетельствует о намерениях боевиков разрешать гражданскую инфраструктуру.
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секунду.....
так.. тьфу, тьфу страница номер 127, область луганская - написано пихуй...
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