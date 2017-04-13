 Налоговики в Ривненской области добились возмещения в бюджет почти полутора миллионов гривен неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица двух компаний, которые занимаются обслуживанием дорог, уклонились от уплаты более 16 миллионов гривен налогов, что является особо крупным размером.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено почти полтора миллиона гривен. Возмещение ущерба будет продолжено.
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до бою !порохоботы!
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