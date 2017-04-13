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Все про:налоги (2443) налоговая милиция (1266) махинации (445) ГФС (2707)

 Налоговики в Ривненской области добились возмещения в бюджет почти полутора миллионов гривен неуплаченных налогов

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции добились возмещения в бюджет почти полутора миллионов гривен нанесенного ущерба в виде неуплаченных налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица двух компаний, которые занимаются обслуживанием дорог, уклонились от уплаты более 16 миллионов гривен налогов, что является особо крупным размером.

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В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено почти полтора миллиона гривен. Возмещение ущерба будет продолжено.
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Говорят, что сайт НАЗК ОГРАНИЧИЛ ДОСТУП ДО ДЕКЛАРАЦИЙ ЧИНОВНИКОВ общественности. Выходит, что оценить уровень коррупции в стране нельзя ? Это кто же такой умный?
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на самом деле сколько барыга платит прохоботам он же такой жадный?
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Да это Насиров дал отсрочку на оплату налогов за хороший откат.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики в Ривненской области добились возмещения в бюджет почти полутора миллионов гривен неуплаченных налогов
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