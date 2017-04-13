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 Политика Украины
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Все про:визит (2126) Кировоградщина (240) Гройсман (2801)

 Гройсман прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область

У премьера в рамках визита насыщенная программа.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках поездки премьер намерен ознакомиться с консультативной поликлиникой областной больницы, отремонтированной за средства Государственного фонда регионального развития и за средства областного бюджета, и построенным за средства областного бюджета современным операционным блоком, где проводятся операции на открытом сердце, в Кировоградском областном кардиологическом диспансере.

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Также Гройсман проведет селекторное совещание по вопросам здравоохранения с главами областных государственных администраций и ознакомится с реализацией государственной программы "Доступные лекарства".

Глава правительства также посетит медицинский факультет №2 Донецкого национального медицинского университета и пообщается со студентами.
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А разве Кировоград не переименовали в Кропивницкий ? Область по идее тоже должна автоматом переименоваться в Кропивницкую.
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ем сча чипсы... свежие... написано - Днепропетровск, а не Днепр.... ну где сделано...
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місто - Кропивницький, область - Кіровоградська - і буде такою до змін в Конституцію України (адміністративний поділ) - як і Дніпро та Дніпропетровська область.
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При переименовании области нужно вносить правки в основной закон Украины - конституцию. Это очень трудоемкий процесс. Переименование области будет, но не сразу.
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Как говорится Ленон жил, Ленон жив и Ленон будет жить,скорее мы сдохнем,чем совковая лопата
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мордатый реформатор и писдун обрезанный приехал портить настроение жителям области
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Это типа Путлер приехал в Кадырбург чЛенинрадской области
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По дорогам местным его прокатите,что бы завтрак хорошо усвоился.
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В Украине значительно выросли объемы туризма. За счет Гройсмана, Порошенко, Парубия и т. п. Примечательно, что все услуги во время поездок предоставляются бесплатно.
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При Индюковиче украинцы купили за бугром 32 000 иномарок в 2012 году,при Порошенко и Гройсмане в прошлом году купили в 2 с лишним раза больше,68 000 тачек Хреново живём? езжайте к Плешивому...
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А вот у нас было три машины- теперь одна. В какую нас статистику?
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мне легче, я избавился от этого дерьма продав машину в 1992 году...
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Лидером покупок машин в прошлом году является побежденная Германия, около 6 млн.тачек... Скоро и мы столько купим,если Путлер станет Крысадэнтом Украины...
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По аптекам будет ходить, проверять як упалы цены на лику, девок-провизорш стращать. "В глаза смотри!" Аки представнык Хуйла в ООН
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И поэтому сегодня в городе показуха аля совок. Комунальщики стадом метут 10 кв. метров. Туда же выгнали с метлами и школьников. Вчера нарисовали дорожную разметку, но только в самом центре города.
В общем имитация бурной деятельности.
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Стол от яств ломился
Гройсман к нам приехал
чтоб он удавился
Вот была б утеха!
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А если в грязьмана яйцом бросить?.... В обморок упадет?.... Теракт, аднака. Нинада
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область
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