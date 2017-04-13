 Гройсман прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область, сообщает пресс-служба правительства.
В рамках поездки премьер намерен ознакомиться с консультативной поликлиникой областной больницы, отремонтированной за средства Государственного фонда регионального развития и за средства областного бюджета, и построенным за средства областного бюджета современным операционным блоком, где проводятся операции на открытом сердце, в Кировоградском областном кардиологическом диспансере.
Также Гройсман проведет селекторное совещание по вопросам здравоохранения с главами областных государственных администраций и ознакомится с реализацией государственной программы "Доступные лекарства".
Глава правительства также посетит медицинский факультет №2 Донецкого национального медицинского университета и пообщается со студентами.
750 24
Руководителями госшахт должны работать нормальные люди. Подонки мне там не нужны, - Гройсман(45)
"Премию снимите. Это профнепригодность", - Гройсман о руководителе НАПК Корчак(87)
"Это должна быть ваша дорожная карта", - Гройсман поручил Насалику до 26 апреля создать Стратегию развития добывающей отрасли(22)
Украина присоединится к развитию Транскаспийского транспортного маршрута, - Гройсман(30)
Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"(29)
Гройсман об отставке главы ФГИ Билоуса: "Его решение - это оценка его работы"(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В общем имитация бурной деятельности.
Ответить
Ответить
Гройсман к нам приехал
чтоб он удавился
Вот была б утеха!
Ответить
Ответить
Ответить