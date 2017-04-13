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 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 2 огневые позиции боевиков и несколько недавно построенных бункеров в Золотом

В Золотом за пределами юго-западного края участка разведения сил и войск беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал бункеры боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-cлужбе миссии.

"Беспилотник зафиксировал две огневые позиции боевиков, несколько насыпей грунта и бункеров с признаками того, что их недавно построили", - отметили в пресс-службе.

Также камера СММ в Золотом зафиксировала огневую активность в такой последовательности: один снаряд с северо-запада на юго-восток на расстоянии почти 4 км к юго-юго-западу от камеры, шесть трассирующих снарядов с севера на юг в 3,4 км к югу, один снаряд с северо-запада на юго-восток на расстоянии 4 км к югу, а также один снаряд с юга на север в 3 км к востоку.

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По оценке миссии, все эти нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения.

31 марта 2016 года в Луганской области с целью стабилизации ситуации в Донбассе, связанной с пропуском граждан в области, был открыт контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Золотое.

В тот же день пункт пропуска закрыли из-за блокировки со стороны боевиков террористической организации "ЛНР".
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Зафиксировал и шо? Когда рашке Свифт отключат? Ждут когда она во все парламентах будет гавно раскладывать?
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Сначала прочитал так и охренел:
"и несколько недавно построенных бункеров в с Золотом"
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квітка ці бункери рознесе... дайте координати тільки...!))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник ОБСЕ зафиксировал 2 огневые позиции боевиков и несколько недавно построенных бункеров в Золотом
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