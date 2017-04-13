 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 2 огневые позиции боевиков и несколько недавно построенных бункеров в Золотом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-cлужбе миссии.
"Беспилотник зафиксировал две огневые позиции боевиков, несколько насыпей грунта и бункеров с признаками того, что их недавно построили", - отметили в пресс-службе.
Также камера СММ в Золотом зафиксировала огневую активность в такой последовательности: один снаряд с северо-запада на юго-восток на расстоянии почти 4 км к юго-юго-западу от камеры, шесть трассирующих снарядов с севера на юг в 3,4 км к югу, один снаряд с северо-запада на юго-восток на расстоянии 4 км к югу, а также один снаряд с юга на север в 3 км к востоку.
По оценке миссии, все эти нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения.
31 марта 2016 года в Луганской области с целью стабилизации ситуации в Донбассе, связанной с пропуском граждан в области, был открыт контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Золотое.
В тот же день пункт пропуска закрыли из-за блокировки со стороны боевиков террористической организации "ЛНР".
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"и несколько недавно построенных бункеров
вс Золотом"
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Киев.Сегодня.
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