 Рада сегодня рассмотрит увольнение главы ФГИ Билоуса и законопроект о рынке электроэнергии

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Первым в повестке стоит законопроект №6174, который разрешает посмертное присвоение звания Героя Украины иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной сотни.
Также Рада планирует рассмотреть законопроекты №0143 о ратификации соглашения с Израилем о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа, а также №0141 - о ратификации конвенции с Мальтой об избежании двойного налогообложения.
После этого парламент намерен перейти к проекту постановления №6356 об определении представителя Рады в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также рассмотрит во втором чтении законопроект №5587, который предлагает отменить требование получения выходных данных и технических условий в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям при проведении строительства.
Кроме того, во втором чтении стоит законопроект №3726 о законодательном закреплении частной детективной (розыскной) деятельности, а в первом - №6116 о разрешении абитуриентам с временно оккупированных территорий поступать в высшие учебные заведения в 4 областях только по результатам вступительных испытаний в пределах квоты в 1 000 мест государственного заказа.
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