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Все про:ВР (22376) увольнение (1393) ФГИ (473) энергетика (926) Билоус (40)

 Рада сегодня рассмотрит увольнение главы ФГИ Билоуса и законопроект о рынке электроэнергии

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект постановления №6354 об увольнении председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса, а также в повторном втором чтении законопроект №4493 о рынке электроэнергии.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Первым в повестке стоит законопроект №6174, который разрешает посмертное присвоение звания Героя Украины иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной сотни.

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Также Рада планирует рассмотреть законопроекты №0143 о ратификации соглашения с Израилем о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа, а также №0141 - о ратификации конвенции с Мальтой об избежании двойного налогообложения.

После этого парламент намерен перейти к проекту постановления №6356 об определении представителя Рады в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также рассмотрит во втором чтении законопроект №5587, который предлагает отменить требование получения выходных данных и технических условий в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям при проведении строительства.

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Кроме того, во втором чтении стоит законопроект №3726 о законодательном закреплении частной детективной (розыскной) деятельности, а в первом - №6116 о разрешении абитуриентам с временно оккупированных территорий поступать в высшие учебные заведения в 4 областях только по результатам вступительных испытаний в пределах квоты в 1 000 мест государственного заказа.
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