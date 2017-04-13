 В войсках оккупантов проходит проверка нарко- и алкозависимых: несколько офицеров уже отстранены, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления разведки Минобороны, командованием Вооруженных сил РФ продлен срок работы комплексной комиссии Центра территориальных войск Южного военного округа в подразделениях боевиков на Донбассе с целью проверки достоверности информации, собранной при опросе личного состава о нарушениях и преступлениях, совершенных российскими офицерами или произошедших по их вине.
"Для предотвращения роста правонарушений на территории оккупированного Донбасса по вине российских военнослужащих в результате употребления ими спиртных напитков и наркотических веществ в состав комиссии дополнительно включена группа медицинских специалистов для проведения углубленной медицинской проверки всего командного состава и выявления среди российских офицеров алко- и наркозависимых. По состоянию на 13 апреля по результатам проверки уже отстранены от исполнения служебных обязанностей несколько российских офицеров полка.", - сообщает разведка.
Кроме того, в штурмовом мотострелковом полке морской пехоты боевиков в Новоазовске (Донецкая область) были установлены многочисленные факты правонарушений, которые привели к потерям и хищению вооружения, материально-технических средств и имущества.
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